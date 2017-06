Youtuber und ihre gefakten Gewinnspiele: Die t3n-TV-Tipps zum Wochenende

Youtuber verlosen hin und wieder Preise an ihre Abonnenten. Das Motto auf manchen Kanälen: Masse statt Klasse – doch ob die Gewinner überhaupt korrekt ausgelost werden, ist fraglich.

Gefakte Gewinnspiele: Verfahren gegen Youtuber

„Die Gewinnspielauflösung kommt noch, nur nicht heute, da hab ich halt gerade keine Lust.“

Welche rechtlichen Richtlinien gelten eigentlich für Gewinnspiele auf Youtube? Falls ihr euch schon einmal gefragt habt, ob ein Youtuber bei mehreren Millionen Abonnenten seine Preise wirklich korrekt verlost, seid ihr hier richtig. #WDR360 hat wieder äußerst spannend aufbereitet, wie große deutsche Youtuber wie ApoRed oder Leon Machère ihre Gewinnspiele handhaben – und dabei mehr oder weniger versehentlich ein Verfahren eingeleitet. Teil 1 findet ihr hier, Teil 2 hier.

Hasskommentare und falsche Likes

Vor allem die Flüchtlingsdebatte spaltet Deutschland. Die Informationsquelle Nummer eins über tagesaktuelle Geschehnisse ist für viele das Internet. Viele Menschen sind dabei gutgläubig, was Kommentare und Likes auf relevanten Plattformen angeht: Dass hinter etlichen Fans von (politischen) Facebook-Seiten Bots oder Trolle stehen, will dabei fast niemand wissen. Zur Doku in der ZDF-Mediathek gelangt ihr hier.

#StartMeUp! - Gründer. Ideen. Erfolge.

Obwohl gründen gerade in sämtlichen Bereichen in aller Munde zu sein scheint, ist die tatsächliche Zahl der Gründungen 2017 so niedrig wie seit 15 Jahren nicht. Es gilt trotzdem und gerade in dieser Hinsicht: Keine Angst vor neuen Herausforderungen! Was die Gründer zu sagen haben, welche vom Gründerpreis ausgezeichnet werden und welche Tipps sie geben, erfahrt ihr in der ZDF Mediathek.

Who am I? Kein System ist sicher

2014 zeigte ein fiktiver Film in Deutschland, wie sich Hacker-Banden in Deutschland organisieren, welche Charaktere sie aufweisen und vor allem, wie sie vorgehen. „Clay“ besteht aus Hackern, die für Gerechtigkeit sorgen wollen – und sich dabei einiges an Ärger einhandeln. Wer also gut unterhalten werden will, sollte an diesem Wochenende mal wieder den Fernseher anwerfen: Am Sonntag ist der Cyberthriller um 20:15 Uhr auf Pro7 zu sehen. Zum Ende hin gibt's einen spannenden Twist.

Chatroom – Willkommen im Anti-Social-Network

Wer ebenfalls den Shelfd-Newsletter abonniert hat, wird folgenden Tipp von David, Andrea und Hella vielleicht schon kennen: „Chatroom“ ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen (2010) und besitzt nicht die komplexeste Handlung, hat allerdings seine Botschaft beibehalten. In Stereotypen wird verdeutlicht, dass man immer noch zu sehr auf die Anonymität im Netz vertraut – und teilweise gar nicht mehr so genau nimmt, mit wem man jetzt eigentlich spricht. Den Thriller könnt ihr euch auf Youtube ansehen.

Ebenfalls spannend: