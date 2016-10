Zalando-Aktie auf Rekordniveau: Anleger bejubeln hohe Margenziele

Trotz zuletzt langsamerem Wachstum steckt sich Zalando höhere Margenziele. Die Börse reagiert erfreut und beschert der Aktie ihr bisheriges Rekordhoch.

Zalando: Online-Modehändler erhöht Margenziele

Obwohl Zalandos Umsatzwachstum laut der am 18. Oktober 2016 vorgelegten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal weniger überzeugend war, hat sich Europas größter Online-Modehändler zum zweiten Mal in diesem Jahr höhere Margenziele gesteckt. Das Unternehmen erwartet für die bereinigte Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) eine Steigerung von fünf bis sechs Prozent. Dabei hatte der Online-Händler die Ebit-Marge erst im Juni 2016 auf vier bis 5,5 Prozent angehoben.

Zalando: Trotz schwächelndem Umsatzwachstum auf einem guten Kurs. (Screenshot: Zalando)

Der Umsatz stieg zwischen 16 und 18 Prozent auf 827 bis 841 Millionen Euro. Analysten hatten hier mehr erwartet. Auch Zalando-Vorstand Rubin Ritter war mit dem Umsatzwachstum im letzten Quartal zwar nicht zufrieden, sah darin aber kein „Drama“. Immerhin konnte das Unternehmen den schwachen Gesamtmarkt übertreffen und die Profitabilität steigern. Der September 2016 war ungewöhnlich warm, was sich auf die gesamte Modebranche negativ ausgewirkt hat.

Börse reagiert erfreut auf die Zalando-Neuigkeiten

Auf dem Börsenparkett kam die Ankündigung von Zalando gut an. Zeitweise kletterte die Aktie des im MDax notierten Unternehmens auf ein Rekordhoch von 38,90 Euro. Trotz gebremsten Umsatzwachstums strebt Zalando für das Gesamtjahr 2016 ein Wachstum von 20 bis 25 Prozent an. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2016 will der Online-Modehändler am 10. November vorstellen.

