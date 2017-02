Dein Whatsapp-Verlauf als Buch: Dieser Dienst druckt und bindet deine Chats

Nichts ist für die Ewigkeit? Von wegen! Mit Zapptales könnt ihr eure Whatsapp-Verläufe als Buch binden lassen.

Mit der Zeit wird alles digitaler, vor allem Fotos werden kaum noch ausgedruckt. Stattdessen befinden sie sich in einer Cloud oder auf externen Festplatten. Ebenso wird der klassische Brief von Online-Messengern wie Whatsapp ersetzt. Und manchmal möchte man die analoge Welt einfach nur festhalten.

Zapptales: Chats zum Anfassen

In Deutschland zählt Zapptales zu den größten Online-Anbietern, die Chatverläufe in Bücher verwandeln. Mit wenigen Klicks lässt sich ein ganzer Chat in ein Buch zum Anfassen verwandeln – egal wie viele Nachrichten oder Teilnehmer der Chat hat. Zapptales bietet verschiedene gebundene Versionen an. Unter anderem ein Softcover oder Hardcover (inklusive PDF-Ausgabe) im DIN-A5-Format mit bis zu 350 Seiten oder eine einfache PDF-Datei. Die Preise für die Bücher beginnen bei 24,90 Euro, das PDF gibt es für 14,90 Euro.

Um den Chatverlauf in den Online-Generator zu exportieren, wird der Chatverlauf vom Smartphone an eine vorgegebene Mail-Adresse von Zapptales geschickt. Anschließend registriert sich der Benutzer mit seiner E-Mail und der zugesendeten PIN online. Nach einer erfolgreichen Registrierung kann das Cover, der Chatverlauf und weitere Details definiert werden. Der Verlauf lässt sich selbstverständlich nachträglich nicht mehr bearbeiten. Das Buch wird per Post zugeschickt. Zapptales versichert einen komplett verschlüsselten Prozess.

Fazit

Als Geschenke zur Hochzeit oder für Freunde sind die Bücher von Zapptales keine schlechte Idee und vor allem mal was anderes. Allerdings sind besonders Chatverläufe von Whatsapp oft geprägt von kurzen und einfachen Nachrichten, was in solch einem Buch nur unnötig Platz auf der Seite kostet und wenig aussagt. Dementsprechend könnte gegebenenfalls extra Arbeit anfallen, um den Verlauf zu überarbeiten.