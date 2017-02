Zenimax-Klage: Facebook und Oculus zu 500 Millionen Dollar Strafzahlung verurteilt

Zenimax warf Oculus vor, die VR-Technologie für sein Headset gestohlen zu bleiben. Das Gericht verurteilt den Konzern wegen eines NDA-Vestoßes, eine Milliarden-Strafe bleibt Facebook allerdings erspart.

Oculus hat gegen ein NDA verstoßen

Im Rechtsstreit zwischen dem Gaming-Unternehmen Zenimax und Oculus-Eigentümer Facebook verkündete das Gericht am Mittwoch das Urteil: Der Konzern muss eine Strafe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zahlen. Die Entscheidung begründet das Gericht damit, dass Oculus-Gründer Palmer Luckey gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen hat.

Den Vorwurf von Kläger Zenimax, dass Oculus Informationen über seine Virtual-Reality-Technologie gestohlen haben soll und dadurch die VR-Brille Rift entwickeln konnte, bestätigt das Gericht nicht. Zenimax forderte ursprünglich eine Schadenszahlung in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar – die Summe, die Facebook 2014 für Oculus zahlte. Vergangene Woche forderte der Kläger weitere zwei Milliarden Dollar.

Zenimax warf Oculus vor, dass das VR-Headset Rift mit gestohlenen Informationen entwickelt wurde. (Foto: Oculus)

Facebook geht in Berufung

Von den 500 Millionen US-Dollar muss Oculus 200 Millionen Dollar für den NDA-Verstoß, 50 Millionen Dollar für Urheberrechtsverletzungen und 50 Millionen Dollar für die Verwendung von Zenimax' Markenrechten zahlen. Auf die Oculus-Gründer Brendan Iribe und Palmer Luckey fallen 150 Millionen und 50 Millionen Dollar Strafe.

In einer Stellungnahme kündigte Facebook an, in Berufung zu gehen. Der Prozess dauerte drei Wochen, Facebook-CEO sagte selbst vor Gericht aus, um die Technologie hinter Oculus zu verteidigen.

