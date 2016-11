Ziele so setzen, dass ihr sie auch erreicht: So geht‘s

Um Ziele erreichen zu können, müssen diese erstmal definiert werden. Wie ihr euch eure Ziele so setzt, dass ihr sie auch erreicht, erklärt euch eine witzige Infografik.

Es klingt so einfach: Richtig Ziele setzen

Wer sich ein Ziel setzt, der will es auch erreichen. Das mag offensichtlich sein, dennoch scheitern viele Menschen mit einer gewissen Regelmäßigkeit an selbstgesteckten Zielen. Das Problem ist dabei nicht notwendigerweise mangelnde Disziplin. Häufig liegt es schlicht daran, dass das eigene Ziel nicht konkret genug definiert wurde.

Bei einem zu vagen Ziel, dessen Erreichen letztlich Interpretationssache ist, entfällt Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ein Ziel sollte daher so klar definiert werden, dass sich nachher auch leicht überprüfen lässt, ob es erreicht wurde. Das trifft im persönlichen wie im auch geschäftlichen Leben zu.

Infografik: Hilfreiche Tipps um die richtigen Ziele zu definieren

Die Macher der Planungssoftware Weekdone haben sich Gedanken darüber gemacht, welche Schritte jemand durchlaufen sollte, der sich oder anderen eine Zielvorgabe geben will oder muss. Das Ergebnis dieser Überlegung haben sie in Form einer unterhaltsamen Infografik verpackt, die gestalterisch vom Kultspiel Pac-Man inspiriert wurde.

Die Grafik erklärt euch, wie ihr beim Definieren von Zielen vorgehen solltet. Haltet ihr euch an die Vorgaben, dann sollte es kein größeres Problem mehr sein, die so gesteckten Ziele auch zu erreichen – wobei ein Mindestmaß an Disziplin allerdings vorausgesetzt werden sollte.

Ein Klick auf den unten stehenden Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik.

Infografik: So setzt ihr euch die richtigen Ziele. (Grafik: Weekdone)

via www.inc.com