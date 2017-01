Zuckerberg-Chan-Stiftung kauft KI-Suchmaschine Meta und macht sie frei zugänglich

Die 2015 gegründete Chan-Zuckerberg-Stiftung des Facebook-Gründers und seiner Frau hat die wissenschaftliche KI-Suchmaschine Meta gekauft. Sie soll jetzt frei zugänglich gemacht werden.

Meta wird überarbeitet und dann frei zugänglich

45 Milliarden US-Dollar und damit 99 Prozent ihres Vermögens haben Mark und Priscilla Zuckerberg anlässlich der Geburt ihrer Tochter Ende 2015 in die Chan-Zuckerberg-Initiative gesteckt. Jetzt hat die Stiftung des Facebook-Gründers und seiner Frau die erste größere Akquisition vermeldet. Die Initiative hat das Startup hinter der auf wissenschaftliche Texte spezialisierten KI-Suchmaschine Meta gekauft. Meta (früher Sciencescape) will Wissenschaftlern die Recherche in mehr als 26 Millionen Texten erleichtern.

Die Chan-Zuckerberg-Initiative will Krankheiten heilen helfen, dazu beitragen soll auch die Meta-Akquisition. (Foto: Chan Zuckerberg Initiative)

Forscher können dadurch im besten Fall schnell aktuelle Arbeiten finden, die sie für ihre eigenen Projekte benötigen. Geldgeber wiederum haben die Möglichkeit, interessante Gebiete für ihre Investitionen ausfindig zu machen. Das Besondere an Meta ist, dass eine Künstliche Intelligenz (KI) die Autoren und Zitationen der Arbeiten in Zusammenhang bringt und damit die wichtigsten Forschungen erkennt. Außerdem bietet Meta Zugang zu den Volltexten von 18.000 Zeitschriften und Literaturquellen.

Bisher verlangte Meta von einzelnen Nutzern oder Organisationen Gebühren für die Nutzung. Nach der Übernahme durch die Chan-Zuckerberg-Initiative soll die Suchmaschine jetzt frei zugänglich gemacht werden. Zuvor wird das Projekt aber einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Wie viel Geld für die Übernahme geflossen ist, wurde nicht bekanntgegeben. Das 2010 gegründete kanadische Startup hat bisher eine Finanzspritze in der Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln können.

Meta-Akquisition soll helfen, Krankheiten zu heilen

Die Meta-Akquisition, dank der die Arbeit von Wissenschaftlern und Forschern erleichtert werden soll, ist Teil der im Herbst 2016 vorgestellten Initiative zur Heilung aller Krankheiten. Die Kinderärztin Chan/Zuckerberg und der Facebook-CEO kündigten die Investition von drei Milliarden US-Dollar in das Projekt an. Allein 600 Millionen US-Dollar sollen in das sogenannte Biohub fließen, ein Forschungszentrum, an dem Forscher aus unterschiedlichen Bereichen, wie Biologie und Chemie, zusammentreffen sollen.