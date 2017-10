Zustellroboter soll Postboten auf Schritt und Tritt folgen

Bei der Deutschen Post kommen jetzt erstmals testweise Roboter zum Einsatz, die den Briefträgern bei der Arbeit helfen sollen.

Deutsche Post testet Roboter bei Briefzustellung

Zumindest im hessischen Bad Hersfeld werden sich einige Postzusteller bald nicht mehr mit dem Herumtragen der Briefpost abmühen müssen. Denn dort testet die Deutsche Post in zwei Zustellbezirken einen autonomen Roboter, dem das ehemalige Staatsunternehmen den Namen Post-Bot gegeben hat. Der Roboter soll automatisch hinter den Zustellern herfahren und so den Transport der Post übernehmen. Die Zusteller müssen sich dann nur noch um die eigentliche Verteilung kümmern.

Die Deutsche Post testet Roboter bei der Briefzustellung. (Foto: dpa)

Der 1,5 Meter hohe Roboter soll Hindernissen automatisch ausweichen können und kann auch über eine Fernbedienung gesteuert werden. Die manuelle Steuerung ist jedoch nur für Notfälle vorgesehen. Nach Angaben der Post ist der Zustellroboter in allen Wetterlagen einsatzbereit. Außerdem sollen die Bedienelemente so am Gerät angebracht worden sein, dass sie möglichst rücken- und gelenkschonend bedient werden können.

Deutsche Post: Post-Bot basiert auf französischem Roboter

Der Post-Bot basiert auf der Robotertechnologie der französischen Firma Effidence. Er soll bis zu 150 Kilogramm tragen können. Der Elektromotor des Geräts wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Laut der Deutschen Post beträgt die Batterielaufzeit acht Stunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt das Unternehmen mit sechs Kilometern pro Stunde an.

