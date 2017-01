Hacker, Darknet und VR: 7 Fernseh- und Streamingtipps für die kommende Woche

Du hast Netflix durchgespielt und suchst jetzt nach Neuentdeckungen, die sich rund um Technik, Social Media und alles drumherum drehen? Wir haben die Highlights der kommenden Woche.

Am Wochenende die Füße hochlegen und fleißig die Streaming-Dienste durchforsten: Blöd nur, wenn du dich zwischen der ganzen Vielfalt mal wieder nicht entscheiden kannst und aus Frust zum zehnten Mal „The Wolf of Wall Street“ guckst. Dabei gibt es einige Produktionen aus Fernsehen und Streaming-Diensten, die sehenswert sind. Hier gibt's Tipps für die kommende Woche – egal, ob du abschalten oder neue Erkenntnisse dazugewinnen willst.

Der Spielfilm: Big Short

Mit zusammenbrechenden Finanzmärkten eine Existenz aufbauen – und dabei auch noch sehr viel Geld verdienen? Dieser Film mit Star-Besetzung zeigt, wie das funktionieren kann. Die Komödie aus dem Jahr 2015 dreht sich um die Erfindung einer immensen Geldmaschine. The Big Short ist unterhaltsam: Auch für Zuschauer, die sich nicht mit Finanzmärkten auskennen und sich abgesehen vom Blick auf den Kontostand lieber von Zahlen distanzieren möchten. Kuriose Charaktere treffen auf eine ungewöhnliche Erzählweise. Zu sehen gibt es den US-Film auf Netflix.

Die Zukunftsvisionen: Black Mirror

Nicht nur Freund und Helfer: Black Mirror ist zwar langfristig auf Netflix verfügbar, wer die Serie bisher noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen: Die britische Science-Fiction-Miniserie zeigt auf, wie uns die Digitalisierung in unserem Denken verändert und welche Auswirkungen das hat. Von VR über die Like-Generation werden viele Thematiken behandelt und sind erschreckend wie genial zugleich. Die Episoden sind in sich abgeschlossen und beziehen sich nur geringfügig aufeinander – du kannst deinen Black-Mirror-Marathon also wild durcheinander veranstalten. Und keine Angst: Du musst dich nicht von den drei Staffeln abschrecken lassen - insgesamt gibt es nur 13 Folgen, die du gut an einem Wochenende schaffen kannst.

Drogen im Ebay-Stil: Darknet – Eine Reise in die digitale Unterwelt

Wer den Begriff Darknet hört, denkt wahrscheinlich zuerst an Auftragskiller und Waffenhandel via Bitcoin. Diese Doku aus der ARD-Story beleuchtet mit verschiedenen Experten die immer noch unbekannte Welt des Internets. Anonym im Internet unterwegs zu sein, ohne Spuren zu hinterlassen – für immer mehr Menschen wird diese Option reizvoller. Wer bereits mit dem Thema vertraut ist, wird nicht mehr so viel Neues lernen – Neulingen aber könnte ein interessanter Einblick – gerade auch was die Nutzung in China betrifft – bieten.