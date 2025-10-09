1 bis 2 Starlink-Satelliten verglühen jeden Tag – und es werden mehr

Rund 10.000 Starlink-Satelliten hat SpaceX seit 2019 in den erdnahen Orbit geschossen, um uns mit schnellem Internet zu versorgen. Über 8000 sind derzeit aktiv, der Rest ist defekt oder bereits abgestürzt. Denn immer wieder fallen Satelliten aus ihrer Bahn und verglühen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Betroffen sind pro Tag ein bis zwei Satelliten. Dies rechnete der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics gegenüber dem Portal Earth Sky vor. McDowell gilt auf diesem Gebiet als Autorität. Auf seiner Webseite Jonathan’s Space Report listet er sämtliche Raketenstarts – und Abstürze.

Die Zahl der verglühenden Satelliten pro Tag wird in der Zukunft tendenziell steigen. Den SpaceX will seine Starlink-Flotte auf 30.000 Objekte erhöhen. Und Elon Musks Unternehmen ist nicht der einzige Player. Auch Amazon plant mit seinem Projekt Kuiper, ein Satelliten-Breitbandnetzwerk im erdnahen Orbit zu platzieren.

Tägliche Absturzrate wird steigen

Auch chinesische Unternehmen bauen Satelliten-Konstellationen auf. Während manche davon in höher gelegenen Sphären operieren sollen, etwa 1.000 Kilometer von der Erde entfernt, sollen andere wie die Starlink-Flotte im erdnahen Orbit kreisen. Also bis zu 600 Kilometer entfernt.

Mit mehr Satelliten im Weltraum steigt natürlich auch die Zahl der geplanten oder ungeplanten Abstürze. Jonathan McDowell schätzt einen Anstieg auf fünf pro Tag, wenn einmal wie geplant durch die Offensive von Starlink, Kuiper und chinesischen Anbietern 50.000 künstliche Trabanten um die Erde ziehen. Starlink-Satelliten besitzen laut McDowell eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren, müssten also immer wieder kontrolliert verglüht und ersetzt werden.

Risiko für Kessler-Syndrom steigt

Mit dem steigenden Verkehr im niedrigen Orbit steigt natürlich auch das Unfallrisiko. Es droht ein sogenanntes Kessler-Syndrom. Bei diesem, nach dem US-Astronomen Donald J. Kessler benannten Szenario kann eine Kollision von Satelliten eine Kettenreaktion auslösen.

Stoßen zwei Satelliten zusammen, können sie in tausende Teile von Weltraumschrott zerfallen, die wiederum andere Trabanten treffen, die wiederum zerbröckeln und andere Objekte in Mitleidenschaft ziehen und so weiter. Ganze Umlaufbahnen können so leer gefegt werden.

Kollisionen zwischen Satelliten kamen bisher eher selten vor, etwa im Februar 2009, als zwei Kommunikationssatelliten in 800 Kilometern Höhe zusammenstießen. Es entstanden über 100 000 Bruchstücke. Bei erhöhtem Verkehr könnte so etwas natürlich öfter passieren.

Was bedeuten verglühende Satelliten für die Umwelt?

Teile von Satelliten treffen bei Abstürzen nur selten auf die Erdoberfläche. Für die Atmosphäre hat ihr Verglühen aber unabsehbare Folgen. Dabei reagiert laut einer Studie von 2025 stratosphärisches Aluminium mit Sauerstoff zu Aluminiumoxid. Diese Verbindung kann die Ozonschicht angreifen.

Bis 2040 könnten laut der Studie so 10 000 Tonnen Aluminiumoxid in der Atmosphäre landen. Dadurch könnte die Temperatur der obersten Atmosphärenschicht um 1,5 °C steigen.

