Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

1 bis 2 Starlink-Satelliten verglühen jeden Tag – und es werden mehr

Von den gut 10.000 Starlink-Satelliten, die im Erdorbit unterwegs sind, verglühen pro Tag im Schnitt ein bis zwei Stück. Tendenz steigend. Ein sogenanntes Kessler-Syndrom droht. Was bedeutet das für die Umwelt?

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
1 bis 2 Starlink-Satelliten verglühen jeden Tag – und es werden mehr

Immer mehr Starlink-Satelliten stürzen ab (Bild: AleksandrMorrisovich/Shutterstock).

Rund 10.000 Starlink-Satelliten hat SpaceX seit 2019 in den erdnahen Orbit geschossen, um uns mit schnellem Internet zu versorgen. Über 8000 sind derzeit aktiv, der Rest ist defekt oder bereits abgestürzt. Denn immer wieder fallen Satelliten aus ihrer Bahn und verglühen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Anzeige
Anzeige

Betroffen sind pro Tag ein bis zwei Satelliten. Dies rechnete der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics gegenüber dem Portal Earth Sky vor. McDowell gilt auf diesem Gebiet als Autorität. Auf seiner Webseite Jonathan’s Space Report listet er sämtliche Raketenstarts – und Abstürze.

Die Zahl der verglühenden Satelliten pro Tag wird in der Zukunft tendenziell steigen. Den SpaceX will seine Starlink-Flotte auf 30.000 Objekte erhöhen. Und Elon Musks Unternehmen ist nicht der einzige Player. Auch Amazon plant mit seinem Projekt Kuiper, ein Satelliten-Breitbandnetzwerk im erdnahen Orbit zu platzieren.

Anzeige
Anzeige

Tägliche Absturzrate wird steigen

Auch chinesische Unternehmen bauen Satelliten-Konstellationen auf. Während manche davon in höher gelegenen Sphären operieren sollen, etwa 1.000 Kilometer von der Erde entfernt, sollen andere wie die Starlink-Flotte im erdnahen Orbit kreisen. Also bis zu 600 Kilometer entfernt.

Empfehlungen der Redaktion

Mit mehr Satelliten im Weltraum steigt natürlich auch die Zahl der geplanten oder ungeplanten Abstürze. Jonathan McDowell schätzt einen Anstieg auf fünf pro Tag, wenn einmal wie geplant durch die Offensive von Starlink, Kuiper und chinesischen Anbietern 50.000 künstliche Trabanten um die Erde ziehen. Starlink-Satelliten besitzen laut McDowell eine Lebensdauer von fünf bis sieben Jahren, müssten also immer wieder kontrolliert verglüht und ersetzt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Risiko für Kessler-Syndrom steigt

Mit dem steigenden Verkehr im niedrigen Orbit steigt natürlich auch das Unfallrisiko. Es droht ein sogenanntes Kessler-Syndrom. Bei diesem, nach dem US-Astronomen Donald J. Kessler benannten Szenario kann eine Kollision von Satelliten eine Kettenreaktion auslösen.

Stoßen zwei Satelliten zusammen, können sie in tausende Teile von Weltraumschrott zerfallen, die wiederum andere Trabanten treffen, die wiederum zerbröckeln und andere Objekte in Mitleidenschaft ziehen und so weiter. Ganze Umlaufbahnen können so leer gefegt werden.

Anzeige
Anzeige

Kollisionen zwischen Satelliten kamen bisher eher selten vor, etwa im Februar 2009, als zwei Kommunikationssatelliten in 800 Kilometern Höhe zusammenstießen. Es entstanden über 100 000 Bruchstücke. Bei erhöhtem Verkehr könnte so etwas natürlich öfter passieren.

Was bedeuten verglühende Satelliten für die Umwelt?

Teile von Satelliten treffen bei Abstürzen nur selten auf die Erdoberfläche. Für die Atmosphäre hat ihr Verglühen aber unabsehbare Folgen. Dabei reagiert laut einer Studie von 2025 stratosphärisches Aluminium mit Sauerstoff zu Aluminiumoxid. Diese Verbindung kann die Ozonschicht angreifen.

Bis 2040 könnten laut der Studie so 10 000 Tonnen Aluminiumoxid in der Atmosphäre landen. Dadurch könnte die Temperatur der obersten Atmosphärenschicht um 1,5 °C steigen.

Anzeige
Anzeige

Amazons Starlink-Konkurrenz: Project Kuiper

4 Bilder ansehen
Amazons Starlink-Konkurrenz: Project Kuiper Quelle: Amazon

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren