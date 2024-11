1 Millionen Dollar: Mit diesem Gewinnspiel will Microsoft mehr Nutzer zu Bing locken

Microsoft will neue Bing-Nutzer akquirieren und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Genauer gesagt sollen Nutzer mithilfe eines Gewinnspiels dazu bewegt werden, der Google-Alternative eine zweite Chance zu geben. Ihr könnt mit einem Microsoft-Konto mitmachen und Teilnahmen sammeln, indem ihr die Suchmaschine Bing benutzt. Es winken eine Million US-Dollar für den Gewinner oder zehnmal 10.000 Dollar.

So funktioniert das Gewinnspiel

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen sich Nutzer auf ihrem Microsoft-Account anmelden. Dann wird man nach Informationen gefragt. Nutzer können durch das Lösen von wöchentlichen Aufgaben insgesamt bis zu 200 sogenannter Teilnahmen erreichen. Damit füllt sich der Los-Topf und man erhöht die eigene Gewinnchance. Wer seine Chancen schnell erhöhen will, kann außerdem bis zu fünf Freunde einladen und 50 dieser Teilnahmen erreichen.

Microsoft will neben der Ausschüttung an die Gewinner zusätzlich 500.000 Dollar an die gemeinnützige Organisation WWF spenden. Beim Gewinnspiel können Bürger in den USA, Puerto Rico, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland mitmachen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2024.

Bing bleibt weit hinter Google

Statista zufolge hatte Bing im September 2024 einen Marktanteil von gerade einmal 11,68 Prozent. Im Vergleich dazu ist die Google-Suchmaschine mit stolzen 79,87 Prozent weit vorn.

