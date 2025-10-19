Anzeige
News
Dunkle Materie: Ein mysteriöses Leuchten in der Milchstraße liefert neue Argumente

Ein diffuses Glimmen im Herzen unserer Galaxie stellt die Physik seit Jahren vor ein Rätsel. Jetzt hat eine Simulation die Jagd nach der Ursache fundamental verändert.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Dunkle Materie: Ein mysteriöses Leuchten in der Milchstraße liefert neue Argumente

Glimmen im Zentrum der Milchstraße bleibt unerklärt. (Bild: Zakharchuk / Shutterstock)

Das Zentrum unserer Milchstraße leuchtet in Gammastrahlen heller, als es astronomische Modelle erklären können. Dieser als „Galactic Center Excess“ (GCE) bekannte Überschuss wird seit Jahrzehnten debattiert. Ein Team von Forscher:innen um Moorits Mihkel Muru vom deutschen Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) und Joseph Silk von der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, liefert nun neue Argumente in dieser Debatte.

Bisher gab es zwei konkurrierende Erklärungen für das Leuchten. Die eine, exotischere Theorie sieht darin das erste Signal von Dunkler Materie, deren Teilchen (WIMPs) kollidieren und sich gegenseitig vernichten. Die zweite, bodenständigere Theorie geht von einer großen Population sogenannter Millisekundenpulsare aus – extrem dichten, schnell rotierenden Sternenleichen.

Das Argument der „falschen Form“ ist vom Tisch

Bisher sprach ein wichtiges Detail gegen die Dunkle Materie: die Form des Glimmens. Die Daten des Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskops der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigen, dass der Überschuss nicht kugelförmig ist, sondern eher „boxy“, also kastenförmig oder abgeflacht erscheint. Diese Morphologie passt gut zur Verteilung alter Sterne im Zentrum, was die Pulsar-Theorie stützte.

Genau hier setzt die neue Studie an, die im Fachjournal Physical Review Letters veröffentlicht wurde (eine Vorabversion liegt bei Arxiv bereit). Das Team nutzte erstmals die hochauflösenden „Hestia“-Simulationen auf Supercomputern.

Diese Simulationen bilden die Entstehung der Milchstraße realistischer nach als frühere Modelle, indem sie die frühe Verschmelzung (Merger) mit kleineren Galaxien einbeziehen. Das Ergebnis: Die Dunkle Materie im Zentrum ist laut dieser Simulationen ebenfalls nicht sphärisch, sondern weist eine ähnliche asphärische, „boxy“ Verteilung auf.

Beide Theorien wieder gleichauf

Die Form des Glimmens ist damit kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Wie das Team in seiner Arbeit schlussfolgert, sind beide Erklärungen – Dunkle Materie und Pulsare – wieder „gleich wahrscheinlich“. Die Analyse von Phys.org zur Studie zitiert Joseph Silk, einen Professor für Physik und Astronomie an der Johns Hopkins University: „Gammastrahlen, und speziell das überschüssige Licht, das wir im Zentrum unserer Galaxie beobachten, könnten unser erster Hinweis sein.“

Die Pulsar-Theorie bleibt jedoch eine starke Alternative. Sie hat allerdings eine eigene Schwäche: Um die beobachtete Helligkeit zu erklären, muss man eine größere Population dieser Pulsare annehmen, als bisher direkt beobachtet wurde, wie auch Futurism in seiner Berichterstattung anmerkt.

Die Debatte ist also keineswegs entschieden, sie wurde lediglich von einem blockierenden Argument befreit. Die Entscheidung könnte nun durch eine andere Messgröße fallen: die Energie der Strahlung.

Sollte die Strahlung von Dunkler Materie stammen, erwarten Physiker:innen eine klare spektrale Obergrenze (einen „Cut-off“) bei einer bestimmten Energie. Stammt sie von Pulsaren, sollte sich das Spektrum bis in viel höhere Energiebereiche erstrecken.

Die Hoffnung ruht nun auf der nächsten Generation von Observatorien. Insbesondere das im Bau befindliche Cherenkov Telescope Array (CTA) mit Standorten in Chile und Spanien soll die nötige Auflösung bieten, um diese Energien zu messen und das Rätsel zu lösen.

Bis diese Daten vorliegen, bleibt die Herkunft des Glimmens im Zentrum der Milchstraße eines der spannendsten offenen Rätsel der Astrophysik.

