Über 100.000 Euro Gehalt: Das ist das Rezept für ein hohes Einkommen

Ein hohes Gehalt ist keine Raketenwissenschaft. Vielmehr folgt ein jährlicher Bruttoverdienst über 100.000 Euro klaren Faktoren. Um die Formel für ein sechsstelliges Gehalt zu entziffern, hat die Jobplattform Stepstone mehr als 800.000 aktuelle Gehälter aus allen Branchen und Berufen ausgewertet. Personalverantwortung, Hochschulabschluss, ein möglichst großes Unternehmen in der richtigen Branche und der passende Standort sind zusammengenommen ein Garant für ein dermaßen hohes Einkommen.

Spitzenverdiener: Manager, Jurist, Finanzexperte

Doch es ist natürlich nicht in jedem Beruf möglich, auf ein Gehalt von 100.000 Euro brutto zu kommen. Der höchste Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Bruttojahreseinkommen findet sich mit 17 Prozent im Management, 15 Prozent sind im Rechts- und 10 Prozent im Finanzenbereich tätig. Neben Managerinnen und Managern sind laut Stepstone-Gehaltsdaten also Juristinnen und Juristen sowie Finanzexpertinnen und Finanzexperten die Top-Verdienenden in Deutschland.

Die Branche mit dem höchsten Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Jahresverdienst von über 100.000 Euro brutto ist laut der Stepstone-Gehaltsdatenbank die Pharmaindustrie. Hier kommen rund 16 Prozent der untersuchten Personen auf ein entsprechendes Gehalt. Auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie sind mit rund 15 Prozent verhältnismäßig viele Spitzenverdienende unterwegs, ebenso im Bankwesen und in der Chemiebranche mit einem Anteil von rund 14 Prozent.

Personalverantwortung als Gehaltsbooster

Auf dem Weg zur 100.000 Euro ist die Übernahme von Personalverantwortung ein wichtiger Faktor. Zwölf Prozent der Beschäftigten, die einzelne Mitarbeitende oder ein ganzes Team führen, kommen auf diesen Betrag. Ohne Personalverantwortung sind es lediglich zwei Prozent, wie Stepstone herausgefunden hat. Wer ein kleines Team von ein bis vier Personen leitet, hat bereits eine drei Mal so hohe Wahrscheinlichkeit, ein Gehalt von 100.000 Euro zu verdienen, wie jemand ohne Personalverantwortung.

Je größer das Team, desto wahrscheinlicher ist ein hohes Gehalt. Bei mehr als 50 Mitarbeitenden liegt die Wahrscheinlichkeit bereits bei 19 Prozent, bei über 100 Personen sogar bei 35 Prozent. Ausnahmen sind Juristinnen und Juristen: In dieser Berufsgruppe erhalten neun Prozent auch ohne Personalverantwortung das Traumgehalt. Parallel ist eine Tätigkeit in der Pharmabranche besonders erfolgsversprechend: Auch ohne Personalverantwortung verdienen hier zehn Prozent entsprechend.

Also: Wer sich gerade mit dem Studium beschäftigt und später mit 100.000 Euro brutto im Jahr nach Hause gehen möchte, wird am besten Juristin oder Jurist in einem Pharmaunternehmen und leitet ein möglichst großes Team. Wer dann noch auf Nummer sicher gehen will, heuert am besten in Hamburg oder Hessen an. Dort gibt es die größte Dichte an Top-Verdienden mit jeweils acht Prozent. Danach folgen Baden-Württemberg und Bayern mit sieben Prozent sowie Nordrhein-Westfalen mit sechs Prozent.

