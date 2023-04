Zu 100 Prozent im Homeoffice: Eine Bilanz nach 45 Monaten

Seit dem Beginn der Coronapandemie arbeite ich komplett im Homeoffice. Was für viele ein entbehrungsreicher Schritt war, fühlt sich für mich seither richtig an. Zum einen, weil Infektionswellen auch heute noch so manch ein Team binnen kurzer Zeit komplett ausknocken können, zum anderen aber auch, weil ich persönlich mehr Gleichgewicht in mein Leben bekommen konnte. Ich liebe das Homeoffice. Und ich will nicht mehr ins Büro zurück.

Schlechter Tag – na und?!

Ich mag es, morgens in aller Ruhe aufzustehen und in meinem Tempo in den Tag zu starten. Ohne dass der Wecker klingelt. Ohne dass ich mich mit meiner Partnerin arrangieren muss, wer jetzt zuerst ins Bad geht. Ohne dass ich den Verkehrsfunk hören und abschätzen muss, wie lange ich ins Büro bräuchte. Und ohne dass ich in vollen Zügen mit teils gestressten und mürrischen Menschen stehen muss. Ich spare mir den Arbeitsweg und das entschleunigt.

Kürzlich habe ich morgens den Müll rausgebracht und eine Nachbarin stand neben mir. Sie hatte es sichtlich eilig, telefonierte mit ihrem iPhone in der einen Hand und versuchte, die Tonne mit der anderen Hand zu öffnen, während sie den Müllsack hielt. Sie war überfordert in dem Moment und ließ das auch raus, indem sie wütend irgendwelche Arbeitsanweisungen ins Telefon fauchte. Ich vermute, ihr Tag war schon gelaufen, bevor er richtig begann.

Ich kenne dieses Gefühl und ich hasste es, wenn es mich traf. Wie oft schon bin ich gestresst ins Büro gekommen und konnte meinen Missmut nur schwer ablegen. An diesen Tagen zog ich mich zurück, ging meinen Mitmenschen aus dem Weg, setzte die Kopfhörer auf und arbeitete meine Liste ab. Bloß nicht anecken. Ein Selbstschutz, der von einigen jedoch auch als launischer Charakterzug gewertet wurde: „Oh, der hat wieder einen schlechten Tag!“

Zu mehr Gleichgewicht im Leben gehört jedoch auch, dass ich in den Pausen meine Joggingrunde drehen oder mit meiner Partnerin gemeinsam Mittag machen kann. Ich bin einerseits ausgeglichener und bekomme andererseits mehr mit, was sie und uns betrifft. Das ist ein gutes Gefühl, vor allem jetzt, wo wir ein Baby erwarten, und Gedanken, Gefühle und Aufgaben jederzeit teilen können – ohne darauf zu warten, dass der Feierabend kommt.

Ich vermute, dass das Homeoffice auch Vorteile hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie mitbringen wird. Diese Erfahrung steht jedoch noch aus. Mal gucken, was kommt. Mein Arbeitsweg wird dann vielleicht sein, die Kleine in die Kita zu bringen, aber eben allein das wird passieren. Ich muss anschließend nicht noch abbiegen und mich in den Berufsverkehr ins Büro zwängen. Ich drehe nur um und gehe nach Hause, wo ich in Ruhe arbeiten kann.

Homeoffice fordert neue Kompetenzen

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich kein Homeoffice-Anfänger bin. Ich arbeite seit zwölf Jahren die meiste Zeit hybrid. Ich kenne ortsungebundene und asynchrone Arbeit. Bis nach San Francisco trieb es mich, neun Stunden vom Team entfernt. Ich kenne insofern die Tücken von Online-Kommunikation und das Problem der Unsichtbarkeit. Ich habe jedoch gelernt, wie die Zusammenarbeit trotzdem klappen kann. Ich würde sagen: Ich bin Remote Profi.

Mir fällt es leicht, im Homeoffice nicht zu prokrastinieren. Eher ist das Gegenteil der Fall. Ich bin unabgelenkt und gleite die ersten vier Stunden des Tages in einen Flow. Ich erledige in der Zeit das, wofür ich im Büro mindestens sechs Stunden brauchen würde. Was unabdingbar für die Arbeit im Homeoffice ist, sind klare Absprachen und Zielvereinbarungen. Alle müssen zu jeder Zeit wissen, was zu erledigen ist und ob es erledigt ist. Sonst geht Vertrauen verloren.

Natürlich ist es aber auch ein Verlust, die Kolleginnen und Kollegen nur noch alle paar Monate zu sehen, wenn wir ein Team-Event oder eine Firmenfeier veranstalten. Ich habe den Eindruck, dass durch die fehlende Nähe auch eine seelische Qualität verloren geht, eben die Beziehungsebene. Die spontanen Treffen in der Teeküche, die absichtslosen Gespräche und die albernen Momente, die passieren, wenn wir im Büro alle einmal Fünfe gerade sein lassen.

Wir versuchen, das durch digitale Meetups abzufedern, aber spontan sind diese Treffen natürlich nicht, sie fühlen sich zumindest anfangs nach einem Termin im Kalender an, der jedoch am Ende trotzdem Spaß und Austausch bringt. Ohne diese Meetups ginge es wohl nicht. Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen ist wichtig und vor allem alternativlos. Denn auch die Partnerin, oder später das eigene Kind, kann diese Menschen nicht ersetzen.

Manche Antworten können nur die Teammitglieder geben: Wie fühlt sich die Projektphase gerade für die anderen an? Welche Entscheidung kommt wie an? Nicht zuletzt haben auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen das Glück, daheim Menschen um sich herumzuhaben. Für sie ist die Firma oft wie Familie. Da werden dann auch mal persönliche Dinge besprochen: das Date, das ghostet. Die Gasrechnung, die explodiert. Oder der Papa, der krank ist.

Machen wir uns nichts vor: Homeoffice ist Fluch und Segen zugleich und der Blick darauf kann nicht nur Schwarz oder Weiß sein. Für mich bringt diese Arbeitsweise vorwiegend Vorteile, nur wenige Nachteile. Andere fühlen genau andersherum. Die Kunst ist, die Vorteile beider Welten zu vereinen, ohne in die Nachteile abzurutschen. Das bedarf kontinuierlichen Austausch, viel Feedback und manchmal auch Kritik, sofern sie konstruktiv ist.

Alles ist im Fluss, nichts ist fertig

Ich glaube, das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Es ist eine technische Errungenschaft der modernen Arbeitswelt. Aber wie bei jeder technischen Errungenschaft müssen wir sie auch gesellschaftlich gestalten. Wo es noch hakt, da hilft es zuweilen, an die Evolution dessen zu glauben, also daran, dass weder der Mensch noch seine Umgebung bereits fertig ist. Aber nicht nur die Hoffnung, auch der Gestaltungswille muss dann da sein. Bei allen Beteiligten.

Lustige Tweets aus dem Homeoffice:

9 Bilder ansehen Lustige Tweets aus dem Homeoffice Quelle: Twitter

Mehr zu diesem Thema Twitter Homeoffice