News
Mehr als 10.000 Starlink-Satelliten ins All geschossen: Warum das für SpaceX erst der Anfang ist

Obwohl es immer wieder Bedenken über die schiere Anzahl von Satelliten im All gibt, feiert das Raumfahrtunternehmen SpaceX jetzt einen neuen Meilenstein. Wie viele ihrer Satelliten jetzt im Orbit der Erde schweben und wie viele es noch werden sollen.

Von Marvin Fuhrmann
1 Min.
Artikel merken
SpaceX hat schon eine Vielzahl an Satelliten ins All gebracht. (Bild: Shutterstock/ChicagoPhotographer)

Der Orbit der Erde ist mittlerweile recht voll. Schon seit geraumer Zeit gibt es Bedenken, dass Satellitennetzwerke den Platz eines Tages komplett vereinnahmen – und damit auch Weltraummissionen über den Orbit hinaus erschweren. Einer der größten Satelliten-Umweltsünder ist das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Jeden Tag sollen ein bis zwei alte Satelliten des Unternehmens in der Erdatmosphäre verglühen. Dennoch verkündet SpaceX jetzt den nächsten Meilenstein seiner ambitionierten Mission.

SpaceX schießt 10.000 Satelliten in den Orbit

Wie SpaceX auf X verkündete, wurden am 19. Oktober 2025 insgesamt 56 weitere Starlink-Satelliten ins All geschossen. Laut Starlink, die das Geschehen ebenfalls auf X kommentierten, wurden seit Beginn der Mission mehr als 10.000 Satelliten in den Orbit gebracht, um Menschen auf der Erde mit Internet zu versorgen. Genauer gesagt, soll die Zahl laut Jonathan’s Space Report 10.044 betragen.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Zahl der aktiven Starlink-Satelliten. Wie erwähnt verglühen viele Satelliten des Unternehmens mittlerweile in der Erdatmosphäre, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden. Dementsprechend fliegen über uns aktuell auch „nur“ 8.680 Starlink-Satelliten. Von diesen sollen wiederum mehr als 200 zeitnah ausrangiert werden. Wie The Verge berichtet, beläuft sich der durchschnittliche Lebenszyklus eines Starlink-Satelliten auf etwa fünf Jahre.

Der aktuelle Meilenstein ist für SpaceX und Starlink aber nur ein Zwischenschritt. Die Unternehmen haben schon jetzt die Erlaubnis, bis zu 12.000 Satelliten ins All zu befördern. Geht es rein nach SpaceX und Starlink, soll die Anzahl sogar noch auf bis zu 34.400 Satelliten anwachsen. Das setzt aber auch voraus, dass den Unternehmen die notwendigen Erlaubnisse erteilt werden.

Kommentare

