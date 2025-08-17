100.000 Mal heller als Magnetare: Mysteriöses Objekt „Punctum“ verwirrt Astronomen

In elf Millionen Lichtjahren Entfernung von der Erde befindet sich eine der Milchstraße sehr ähnliche Spiralgalaxie: NGC 4945. In ihrem Zentrum verbirgt sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, das deutlich aktiver ist als das in der Milchstraße.

Mysteriöses Objekt in Nachbargalaxie

Daher strahle das Schwarze Loch gewaltige Energiemengen ab, wie es bei der European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (Eso) heißt. In dieser Nachbargalaxie hat ein Forschungsteam um die Astronomin Elena Shablovinskaia von der Universidad Diego Portales in Chile jetzt ein mysteriöses Objekt entdeckt.

Bei dem Punctum (Punkt) genannten Objekt könnte es sich um einen bisher unbekannten Objekttyp handeln, wie space.com schreibt. Denn es unterscheide sich von allem, was Astronom:innen bisher gesehen haben. Das Objekt sei „wirklich mächtig“, so Shablovinskaia.

Punctum strahlt enorme Energiemengen aus

Darüber hinaus ist bisher nur bekannt, dass das kompakte Punctum ein überraschend strukturiertes Magnetfeld hat und enorme Mengen an Energie ausstrahlt – also sehr hell ist. Shablovinskaia zufolge leuchtet es bis zu 100.000 Mal heller als typische Magnetare und zehn bis 100 Mal heller als bisher bekannte Supernovae.

Die einzige bekannte Quelle in unserer Milchstraße mit Sternhintergrund, die heller ist als Punctum, sei der Krebsnebel. Dabei handelt es sich um den hellsten bekannten Überrest einer Supernova – 6.300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Punctum ist aber deutlich kleiner.

Strahlung im Millimeterwellenbereich

Ebenfalls rätselhaft ist, dass das Objekt weder im optischen noch im Röntgenbereich sichtbar ist – obwohl das bei der Entfernung von elf Millionen Lichtjahren möglich sein müsste. Entdeckt wurde Punctum mithilfe des Radioteleskop-Observatoriums Alma, das auf die Beobachtung sehr kalter oder sehr weit entfernter Objekte ausgelegt ist, die Licht mit Wellenlängen im Millimeter- oder Submillimeterbereich ausstrahlen.

Und genau in diesem Millimeterwellenlängenbereich scheint Punctum zu strahlen, so wie sonst eigentlich nur protoplanetare Scheiben und interstellare molekulare Wolken. Das Objekt blieb derweil über mehrere Beobachtungen in den vergangenen zwei Jahren unverändert. Es kann sich daher nicht um Flares oder Superflares genannte kurzfristige Strahlungsausbrüche oder ähnliche Phänomene handeln.

Forscher rätseln über ungewöhnliches Objekt

Bisher haben die Forscher:innen um Shablovinskaia noch nichts mit Punctum Vergleichbares entdeckt. Allerdings war bisher auch noch kein Teleskop in diesem Bereich so empfindlich und hochauflösend wie Alma.

Es ist also möglich, dass es sich bei Punctum tatsächlich um ein ganz neues astrophysikalisches Objekt handelt, das erst seit dem Start von Alma entdeckt werden kann. Ebenso denkbar ist aber, dass es sich nur um einen Ausreißer handelt, etwa eine extreme Version eines Magnetars oder eines Supernova-Überrestes.

