Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

109.000 IT-Stellen unbesetzt: Deutschlands Tech-Branche kämpft mit Fachkräftelücke

Der IT-Fachkräftemangel hat sich zuletzt etwas entspannt. Experten befürchten jedoch, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Ausgerechnet Künstliche Intelligenz könnte für neue Engpässe sorgen.

Von Andreas Weck
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
109.000 IT-Stellen unbesetzt: Deutschlands Tech-Branche kämpft mit Fachkräftelücke
IT-Fachkräftemangel schrumpft auf 109.000 offene Stellen. (Foto: Media_Photos-Shutterstock)

Die IT-Branche hat zuletzt mit eklatanten Entwicklungen auf sich aufmerksam gemacht: Die vergangenen drei Jahre waren von Einstellungsstopps und Massenentlassungen aufgrund von Inflation und Rezession bestimmt. Der Druck am Arbeitsmarkt hat sich zudem durch die neu aufgekommene KI-Welle, primär in der Software-Entwicklung verschärft.

Anzeige
Anzeige

Deutschland fehlen 109.000 IT-Fachkräfte

Jetzt hat der Bitkom diese Entwicklung erstmals in Zahlen verpackt. Dem Digitalverband zufolge fehlen der deutschen Wirtschaft rund 109.000 IT-Fachkräfte. Vor zwei Jahren waren es noch 149.000 Stellen, die in deutschen Unternehmen unbesetzt waren.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Damit hat sich der Fachkräftemangel im Tech-Bereich deutlich entschärft. „Die konjunkturelle Eintrübung und geopolitische Unsicherheiten haben dazu geführt, dass Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltend sind oder sogar IT-Stellen abgebaut haben“, erklärt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.

Anzeige
Anzeige

Sechs Prozent hätten wegen der Konjunktur in den vergangenen zwölf Monaten IT-Fachkräfte entlassen. Trotzdem klagen viele Unternehmen weiterhin über klaffende Fachkräftelücken. Nur zehn Prozent der befragten Firmen sehen ein ausreichendes Angebot, 85 Prozent einen Mangel.

Im Schnitt bleiben ausgeschriebene IT-Stellen 7,7 Monate frei – genauso lang wie vor zwei Jahren. Jeder vierte IT-Job geht derzeit an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Prognose zum IT-Fachkräftemangel unklar

In die Zukunft geblickt, erwarten 79 Prozent der befragten IT-Unternehmen, dass sich der IT-Fachkräftemangel in Zukunft weiter verschärfen wird, nur vier Prozent erwarten, dass er abnimmt und 16 Prozent rechnen mit keiner Veränderung.

„Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland, durch die sehr viel weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen als ältere aus dem Berufsleben ausscheiden, müssen wir mehr Anstrengungen unternehmen, die IT-Fachkräftelücke zu schließen“, erklärt er weiter.

Anzeige
Anzeige

Wintergerst sagte auch, dass es bisher nicht absehbar wäre, wie sich Künstliche Intelligenz unter dem Strich auf den IT-Fachkräftemangel auswirken werde. 42 Prozent der Firmen gaben an, KI werde zu einem zusätzlichen Bedarf an IT-Stellen führen. 27 Prozent gehen von einem Stellenabbau bedingt durch die neuen Technologien aus.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, wie du dein Unternehmen jetzt strategisch auf den KI-Umbruch vorbereitest. Hier geht’s zum Shop!

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen
Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Podcast Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren