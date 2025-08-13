109.000 IT-Stellen unbesetzt: Deutschlands Tech-Branche kämpft mit Fachkräftelücke
Die IT-Branche hat zuletzt mit eklatanten Entwicklungen auf sich aufmerksam gemacht: Die vergangenen drei Jahre waren von Einstellungsstopps und Massenentlassungen aufgrund von Inflation und Rezession bestimmt. Der Druck am Arbeitsmarkt hat sich zudem durch die neu aufgekommene KI-Welle, primär in der Software-Entwicklung verschärft.
Deutschland fehlen 109.000 IT-Fachkräfte
Jetzt hat der Bitkom diese Entwicklung erstmals in Zahlen verpackt. Dem Digitalverband zufolge fehlen der deutschen Wirtschaft rund 109.000 IT-Fachkräfte. Vor zwei Jahren waren es noch 149.000 Stellen, die in deutschen Unternehmen unbesetzt waren.
Damit hat sich der Fachkräftemangel im Tech-Bereich deutlich entschärft. „Die konjunkturelle Eintrübung und geopolitische Unsicherheiten haben dazu geführt, dass Unternehmen bei Neueinstellungen zurückhaltend sind oder sogar IT-Stellen abgebaut haben“, erklärt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Sechs Prozent hätten wegen der Konjunktur in den vergangenen zwölf Monaten IT-Fachkräfte entlassen. Trotzdem klagen viele Unternehmen weiterhin über klaffende Fachkräftelücken. Nur zehn Prozent der befragten Firmen sehen ein ausreichendes Angebot, 85 Prozent einen Mangel.
Im Schnitt bleiben ausgeschriebene IT-Stellen 7,7 Monate frei – genauso lang wie vor zwei Jahren. Jeder vierte IT-Job geht derzeit an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.
Prognose zum IT-Fachkräftemangel unklar
In die Zukunft geblickt, erwarten 79 Prozent der befragten IT-Unternehmen, dass sich der IT-Fachkräftemangel in Zukunft weiter verschärfen wird, nur vier Prozent erwarten, dass er abnimmt und 16 Prozent rechnen mit keiner Veränderung.
„Mit Blick auf die demografische Entwicklung in Deutschland, durch die sehr viel weniger junge Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen als ältere aus dem Berufsleben ausscheiden, müssen wir mehr Anstrengungen unternehmen, die IT-Fachkräftelücke zu schließen“, erklärt er weiter.
Wintergerst sagte auch, dass es bisher nicht absehbar wäre, wie sich Künstliche Intelligenz unter dem Strich auf den IT-Fachkräftemangel auswirken werde. 42 Prozent der Firmen gaben an, KI werde zu einem zusätzlichen Bedarf an IT-Stellen führen. 27 Prozent gehen von einem Stellenabbau bedingt durch die neuen Technologien aus.