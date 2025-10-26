Anzeige
120 Sekunden bis zum Tiefschlaf? Was wirklich hinter der viralen Militär-Einschlafmethode steckt

Ein viraler Trick verspricht das Ende wacher Nächte: Einschlafen in 120 Sekunden. Aber kann eine Methode aus dem Militär das wirklich leisten, oder jagen wir hier einem Mythos nach?

Von Dieter Petereit
120 Sekunden bis zum Tiefschlaf? Was wirklich hinter der viralen Militär-Einschlafmethode steckt

Wer unter hohem Schlafdruck leidet, kann natürlich schnell einschlafen. (Foto: wavebreakmedia/Shutterstock)

Die „Military Sleep Method“ erlebt derzeit eine Renaissance in sozialen Medien. Es handelt sich um eine Technik, die angeblich von der US-Armee entwickelt wurde, um Soldat:innen zu helfen, unter extremen Stressbedingungen – sogar im Sitzen und bei Lärm – innerhalb von zwei Minuten einzuschlafen.

Der Ursprung dieser Methode liegt jedoch nicht in einem geheimen Militärhandbuch, sondern in einem Sport-Ratgeber aus dem Jahr 1981. Lloyd „Bud“ Winter, ein US-amerikanischer Sprint-Trainer, beschrieb die Technik in seinem Buch „Relax and Win: Championship Performance“. Er soll sie für Pilot:innen der U.S. Navy Pre-Flight School im Zweiten Weltkrieg entwickelt haben.

Was die Methode verspricht

Die Methode selbst ist eine strukturierte Abfolge von Entspannungstechniken, die in etwa zwei Minuten durchgeführt werden soll.

Sie besteht im Kern aus drei Phasen: Zuerst eine Form der Progressiven Muskelentspannung, bei der das Gesicht, die Schultern, Arme und Beine systematisch entspannt werden. Zweitens wird die Atmung kontrolliert, wobei der Fokus auf einer langsamen, tiefen Ausatmung liegt. Drittens folgt eine Visualisierung, bei der sich die Anwender:innen eine ruhige Szene vorstellen sollen, etwa in einem Kanu auf einem stillen See zu liegen.

Die Wissenschaft hinter der Technik

Auf den ersten Blick wirkt dies plausibel. Eine direkte wissenschaftliche Validierung der „Military Sleep Method“ als Gesamtpaket oder der 2-Minuten-Behauptung existiert jedoch nicht. Es gibt keine modernen, von Fachleuten geprüften Studien, die diese spezifische Methode untersucht haben.

Was es aber gibt, ist eine Fülle von Belegen für die Wirksamkeit der einzelnen Komponenten. Wie Dean J. Miller, ein Schlafforscher an der CQUniversity Australia, in einem Beitrag für The Conversation analysiert, sind diese Techniken nahezu identisch mit jenen, die in der Kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie (CBT-I) eingesetzt werden.

Die CBT-I gilt als wissenschaftlicher Goldstandard in der Behandlung von Schlafstörungen. Progressive Muskelentspannung und kontrollierte Atmung reduzieren nachweislich die körperliche Anspannung und helfen dem Nervensystem, in den Ruhemodus zu schalten.

Das unrealistische 2-Minuten-Ziel

Das eigentliche Problem der Methode ist nicht die Technik, sondern das Marketing-Versprechen der zwei Minuten. Für gesunde Erwachsene gilt eine Einschlafzeit (Schlaflatenz) von zehn bis 20 Minuten als völlig normal und gesund.

Experten wie Miller, aber auch die Cleveland Clinic, warnen davor, dass dieses 2-Minuten-Ziel für die meisten Zivilist:innen unrealistisch ist. Wer regelmäßig deutlich schneller einschläft – etwa in unter fünf Minuten – leidet möglicherweise nicht unter Einschlafproblemen, sondern unter starkem Schlafentzug.

Hier liegt auch der Unterschied zum militärischen Kontext: Soldat:innen im Einsatz oder Pilot:innen im Krieg leiden oft unter extremem Schlafmangel, wie die Sleep Foundation in Analysen zum Schlaf im Militär darlegt. Ein hoher Schlafdruck führt naturgemäß zu einer sehr kurzen Einschlaflatenz.

Die Gefahr des Leistungsdrucks

Für Anwender:innen, die abends entspannt im Bett liegen, kann die Fixierung auf die Stoppuhr sogar kontraproduktiv sein.

Wenn das Einschlafen nach 120 Sekunden nicht gelingt, entsteht schnell Frustration und Leistungsdruck. Genau diese Sorge, nicht einschlafen zu können, ist einer der stärksten Faktoren, die Menschen wach halten. Die Methode kann somit „nach hinten losgehen“, wie es die Cleveland Clinic formuliert.

Auch die oft zitierte Erfolgsquote von 96 Prozent ist mit Vorsicht zu genießen. Sie stammt nicht aus einer modernen Studie, sondern aus Winters ursprünglichem Bericht und bezog sich auf Pilot:innen, die die Methode sechs Wochen lang konsequent trainierten.

Fazit: Ein Werkzeug, kein Wundermittel

Die „Military Sleep Method“ ist kein magischer Schalter zum Einschlafen. Sie ist vielmehr nur ein Re-Branding von altbekannten und wissenschaftlich fundierten Entspannungstechniken.

Wer die Methode nutzen möchte, kann dies tun, sollte aber das 2-Minuten-Ziel ignorieren. Stellt euch die Technik nicht als Rennen gegen die Uhr vor, sondern als ein Ritual, um den Körper und den Geist auf die Nacht vorzubereiten. Die Entspannung ist das Ziel, nicht die Rekordzeit.

Helge Michael Nielsen
24.10.2025, 09:44 Uhr

Ich zähle von Hundert auf Eins in Einer-Schritten rückwärts und versuche mir die jeweilige Ziffer auch vorzustellen. Komme selten auf Eins

