Nach 14 Monaten Spielzeit: Modder entdeckt versteckten Sound in Super Mario 64

Einer der Klassiker des N64 ist Super Mario 64. Selbst heute ist das Spiel immer noch beliebt – vorrangig bei Speedrunner:innen und Programmierer:innen. Letztere nehmen jedes kleine Detail des N64-Spiels auseinander, um Geheimnisse zu entdecken, die über Jahrzehnte hinweg verborgen geblieben sind. Und genau so ein Geheimnis hat jetzt Kaze Emanuar gefunden und in einem Video demonstriert.

Super Mario 64: Wie Timer nach Jahren zu Fehlern im Spiel führen

Wie der Modder in seinem Video erklärt, gibt es in Super Mario 64 zahlreiche Timer, die im Hintergrund bestimmte Aktionen determinieren. So legen die Timer bei Gegnern fest, wann sie Aktionen durchführen dürfen und wann nicht. Einige der Gegner von Mario bekommen dadurch sogar vorgeschrieben, wann sie welche Sounds abspielen sollen.

Im normalen Spielverlauf von Super Mario 64 bekommen Gamer:innen davon nichts mit, da die Zeitspanne, die sie bei Gegnern verbringen, zu gering ist. Zudem gibt es bei den meisten Gegnern eine Codezeile, die den Timer nach einer bestimmten Zeit zurücksetzt. Doch Emanuar hat einen Gegner ohne Timer-Begrenzung gefunden: Sushi, der Hai.

Sushi spielt immer wieder denselben Sound ab – aufgrund seines Timers aber nie komplett. Nach 16 Frames wird der Ton abgeschnitten und von vorn gestartet. Warten Spieler:innen allerdings ungefähr 14 Monate neben Sushi, läuft der Timer voll und der Sound wird zunächst gestoppt. Nach der kurzen Pause wird der Sound ein einziges Mal in voller Länge abgespielt, bevor Sushi verstummt. Emanuar sagt dazu: „Das ist der einzige Weg, um den vollen Soundeffekt zu hören. Wir haben also einen geheimen Soundeffekt freigeschaltet, den noch nie jemand zuvor in Mario 64 gehört hat“.

Im Übrigen hat Emanuar seinen N64 nicht so lang laufen lassen, um das herauszufinden. Er hat die Ingame-Zeit manipuliert, um den Sound zu entdecken. Dabei fand er auch heraus, dass andere Timer Super Mario 64 sogar zeitweise unspielbar machen können. Im Auswahlbildschirm für Sterne könnt ihr durch eine einzige Codezeile zwölf Sekunden lang keinen Stern auswählen. Diesem Timer fehlt ebenfalls eine Begrenzung.

Das bedeutet, dass der Timer nach etwas mehr als zwei Jahren, nachdem er einen Wert von mehr als zwei Milliarden erreicht hat, ins Negative umspringt. Von da an zählt der Timer von minus zwei Milliarden wieder zurück. Da die Codezeile aber vorsieht, dass erst nach zwölf Sekunden ein Stern ausgewählt werden kann, würden Spieler:innen zwei weitere Jahre in dem Auswahlbildschirm feststecken. Emanuar sagt dazu: „Das ist eine faire Bestrafung dafür, dass man zwei Jahre darüber nachgedacht hat, welchen Stern man auswählen will.“

