1.515 Spiele getestet: Dieser Mann hat (fast) jedes 16-Bit-Game gespielt – das sind seine Favoriten

Es gibt berufliche Lebensziele, die sind ebenso ambitioniert wie verrückt – bekanntestes (und ambitioniertestes) Beispiel dürfte hier Elon Musk sein, der nicht weniger als die Besiedlung des Mars ins Auge gefasst hat.

Nathan Lockards Ziel war deutlich bodenständiger, aber auf seine ganz eigene Art verrückt und ambitioniert – und doch hat er es mittlerweile geschafft, (fast) alle der rund 1.500 Spiele der 16-Bit-Ära zu spielen und zu bewerten. Auf einen fernen Planeten hat ihn das natürlich nicht gebracht, dafür hat er sein Projekt vollendet und auf seinem Blog All16bit ausführlich dokumentiert.

Das Ergebnis ist eine ultimative Rangliste aller in den USA veröffentlichten 16-Bit-Games, wobei Lockard stichpunktartig für jedes Spiel sogar eine kurze Review verfasst hat.

1.500 16-Bit-Spiele: Lockards Vorgehensweise

Die Ära der 16-Bit-Games dauerte von 1989 bis 1998 und fand auf den Konsolen Super Nintendo (SNES), Sega Genesis und PC Engine statt. Wie nintendolife.com anmerkt, verfügt die PC Engine zwar nur über eine 8-Bit-CPU, die 16-Bit-GPUs können aber locker mit den Fähigkeiten der Konsolen von Nintendo und Sega mithalten, sodass eben auch diese Games Teil des großangelegten Projekts waren.

Mit 716 SNES-, 704 Genesis- und 95 PC-Engine-Titeln kamen so 1.515 Spiele zusammen, die sich Lockard auf die Agenda gesetzt hatte. Der Videospiel-Enthusiast und -Autor brauchte daher eine disziplinierte Vorgehensweise, um sich da nicht auf Lebenszeit in den Games zu verlieren, und die sah wie folgt aus: Alle Spiele erhielten ein Zeitfenster von mindestens 30 Minuten; Abenteuer-, Strategie- und Rollenspiele erhielten 60 bis 120 Minuten Spielzeit, da sie komplexer sind und eine halbe Stunde nicht ausgereicht hätte, um sich ein fundiertes Bild zu machen, wie Lockard erklärt.

Während dieser Spielzeit bewertete der Gaming-Fan die Spiele anhand der Kategorien Gameplay, Level-Design, Thematik, Kunststil und Sound-Design, die unterschiedlich stark gewichtet in die Gesamtwertung einflossen.

Gewinner und Verlierer des 16-Bit-Games-Vergleichs

So viel zur Theorie hinter dem großangelegten Projekt, spannend sind natürlich aber auch die Ergebnisse, zu denen Lockard in unzähligen Stunden Spieletests kam. Die Top-50-Ansicht zeigt dabei, dass der Gamer eine besondere Vorliebe für das SNES hat, denn ganze sechs Spiele aus dem Hause Nintendo erreichten nach seinen Kriterien die Bestnote von 100: Chrono Trigger, Contra 3, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island sowie Super Metroid.

Genauso spannend ist natürlich, welche Spiele am schlechtesten abgeschnitten haben, und hier war Lockard in seiner Wertung alles andere als gnädig: Gleich drei Games haben nur 2 von 100 Punkten erreicht. Damit führen Dick Vitale’s „Awesome, Baby!“ College Hoops, Super Hydlide und Pit Fighter das Negativ-Ranking an.

All16bit: Ein Blog für 90er-Jahre-Gaming-Fans

Bei amüsanten Kommentaren wie „Die erste Regel von Pit Fighter lautet: Ihr verliert kein Wort über Pit Fighter“ lohnt sich ein genauerer Blick in Lockards gesamte Arbeit ganz sicher, allerdings warnt der Autor selbst davor, dass die Reviews „voll von Tippfehlern und unvollständigen Sätzen“ sind, aber das sei ihm egal. „Die Notizen sind einfach das Sahnehäubchen der Punktebewertungen“, schreibt Lockard.

Auf seinem Blog erläutert der Gamer außerdem, welche Spiele zu schwer zu beschaffen waren und deshalb nicht getestet werden konnten. Spoiler: Diese Liste ist sehr viel kürzer als die der getesteten Games!

