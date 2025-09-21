175 Jahre alte Theorie widerlegt? Forscher finden dank Simulationen neuen Grund für glattes Eis

Noch ist es zu früh, um zu sagen: Winter is coming. Doch bevor man sich umsieht, ist der Winter zurück und mit ihm – wenn auch nicht mehr so häufig wie früher – die eisigen Temperaturen, die vielerorts für Glatteis sorgen.

Weshalb Eis rutschig ist, darüber machen sich wohl die wenigsten Menschen Gedanken. Wasser ist nass, Eis ist glatt. Ist halt Physik. In der Wissenschaft aber sorgt die Frage seit Jahrhunderten für Kopfzerbrechen und hat verschiedene Ansätze hervorgebracht. Dank der aktuellen Studie eines Teams der Universität des Saarlandes, die in der Fachzeitschrift Physical Review Letters (PRL) erschienen ist und ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, gibt es jetzt eine mögliche Erklärung mehr.

Auf’s Glatteis geführt: Wieso rutschen wir aus?

Die bislang geläufigste Erklärung für das Verhalten von Eis bei Kontakt mit Objekten – sei es nun der Winterstiefel oder ein Hockeypuck – datiert fast zwei Jahrhunderte zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts postulierte der bekannte Physiker Michael Faraday, dass sich auf der Oberfläche von Eis eine dünne Wasserschicht bildet, und das selbst bei Temperaturen unter null Grad Celsius. Dieses Pre-Melting, also Vorschmelzen, sah Faraday als eine Voraussetzung dafür, weshalb Eis rutschig ist.

Ab 1850 war es der Physiker James Thompson, der zusätzlich Druck ins Spiel brachte: Trifft ein Schuh oder der Kufen eines Schlittschuhs auf eine vereiste Oberfläche, bringt der Druck des (wärmeren) Schuhes diese zum Schmelzen und durch den entstehenden gleitfähigen Wasserfilm wird es rutschig. Doch diese Theorie des Pressure Meltings, der Druckaufschmelzung, gerät ab Temperaturen von -20 Grad Celsius und mehr an ihre Grenzen.

1939 ergänzte Frank P. Bowden das Ganze deshalb um Reibungswärme. Gleitet ein Schlittschuh über das Eis, dann ist es nicht nur der Druck, sondern auch die Reibung, die Wärme erzeugt und zum Schmelzen führt. Die Erklärung löste zwar einige Unstimmigkeiten auf, konnte aber trotzdem nicht alle Eigenschaften von Eis bei verschiedenen Temperaturen erklären.

Neue Erklärung für rutschiges Eis gefunden

Bis heute beschäftigen sich Forschende rund um die Welt mit dem Phänomen. Darunter befindet sich ein Team um Martin Müser, Professor für Materialsimulation an der Universität des Saarlandes. Mit ihrer neuen Arbeit zweifeln sie die gängigsten Theorien der vergangenen 175 Jahre an: „Weder Druck noch Reibung haben einen großen Effekt auf die Bildung eines dünnen Flüssigkeitsfilms auf dem Eis“, sagt Müser in einer Pressemitteilung. Sie haben eine andere Erklärung gefunden: Amorphisierung.

Amorphisierung bezeichnet den Prozess, bei dem ein kristallines Material seine regelmäßige Gitterstruktur verliert und in einen amorphen, also ungeformten Zustand übergeht. Bei Temperaturen von unter null Grad Celsius ordnen sich die Wassermoleküle in einer Kristallstruktur an und gehen in einen anderen Aggregatzustand über. Aus Wasser wird Eis.

Aber wieso ist es glatt wenn man es betritt? Wie die saarländischen Forscher herausfanden, spielen hier die sogenannten Dipole eine entscheidende Rolle. Dabei handelt es sich um Moleküle, die zwei entgegengesetzt geladene Pole aufweisen. In einem Wassermolekül H₂O etwa ist der Sauerstoffteil partiell negativ und die Wasserstoffteile partiell positiv geladen. Aufgrund der Wechselwirkung zeigen die unterschiedlich geladenen Dipole in bestimmte Richtungen. Kommt nun aber ein Objekt wie eine Schuhsohle oder Kufen in Kontakt, wollen sich einige Dipole des Wassers mit den Dipolen der Sohle verbinden.

Wie sich Eiskristalle wirklich verhalten

„Auf mikroskopischer Ebene verliert das kristalline Wasser seine geordnete Struktur an der Grenzfläche von Eis und Schuhsohle und wird ungeordnet, also amorph und letztlich flüssig“, schreiben die Forscher. Das passiere selbst bei sehr niedrigeren Temperaturen von unter -40 Grad Celsius, allerdings sei der Wasserfilm dann zu zähflüssig, um etwa Ski zu fahren.

Ihre Beobachtung entnehmen die Forscher molekularen Computersimulationen. Mit der Kombination verschiedener Modelle konnten sie Grenzflächenspannungen, Temperatur und die molekulare Struktur von Eisoberflächen bei Kontakt mit Objekten simulieren und zeigen, wie sich die Eiskristalle amorphisierten.

Es sei noch nicht klar, welche Folgen die Entdeckung haben wird, schreiben die Forscher selbst. Vermutlich müssen die beobachteten Effekte zunächst jenseits des Computers nachgewiesen werden. Zudem gab es in der jüngeren Vergangenheit noch weitere Studien, die sich mit dem Phänomen beschäftigt und neue Erkenntnisse geliefert haben. Sicher ist: Die jahrhundertealte Frage, weshalb Eis glatt ist, ist um eine weitere Antwort reicher. Es wird nicht die letzte gewesen sein.

