19 Prozent falsche Aussagen: Warum ihr KI-Suchergebnisse immer überprüfen solltet

Immer mehr Menschen setzen auf KI, statt auf die klassische Websuche. Warum das problematisch ist – und was ihr deswegen unbedingt beachten müsst.

Von Kim Rixecker
3 Min.
KI-Websuchen bieten mittlerweile alle großen KI-Tools an. (Foto: ada Images / Shutterstock.com)

Laut einer im Februar 2025 veröffentlichten Befragung nutzen bereits 27 Prozent der US-Amerikaner KI-Tools anstelle einer klassischen Websuche. Die Zahl könnte hierzulande zwar niedriger sein, aber spätestens seit Google viele Suchanfragen mit den KI-generierten AI Overviews beantwortet und mit ChatGPT und Claude die zwei bekanntesten Chatbots ebenfalls KI-gestützte Suchfunktionen anbieten, dürfte die Zahl auch hier zunehmend ansteigen.

Der Vorteil solcher Systeme liegt in der Zeitersparnis. Statt selbst eine Reihe von Suchergebnissen durchzulesen, fassen KI-gestützte Tools die Ergebnisse für euch in einem kurzen Text zusammen. Ob Bing, Google, ChatGPT, Claude, Perplexity oder You.com: Sie alle liefern zu den jeweiligen Aussagen Quellenlinks mit. Genau da beginnt aber das Problem.

Laut einer im Mai 2025 veröffentlichten Befragung von EY prüfen in Deutschland nur 27 Prozent der Nutzer:innen, ob die verlinkten Quellen auch wirklich die Aussagen stützen. Im internationalen Vergleich ist das ein besorgniserregend niedriges Ergebnis. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 31 Prozent und in einigen Ländern liegt der Anteil sogar bei über 40 Prozent. Tatsächlich prüfen laut EY nur Nutzer:innen aus Frankreich und Schweden noch seltener die hinterlegten Quellen.

Dabei sind die großen Sprachmodelle, die für Zusammenfassungen der Suchergebnisse sorgen, noch immer nicht davor gefeit, Falschinformationen zu erzeugen. KI-Unternehmen setzen zwar eine Reihe von Methoden ein, um diese sogenannten Halluzinationen auf ein Minimum zu begrenzen, aber ganz ausschließen lassen sie sich weiterhin nicht.

KI statt klassischer Websuche: Diese 3 Punkte müsst ihr beachten

Was für die klassische Suche gilt, gilt auch für KI-basierte

Nicht jede Quelle sollte denselben Stellenwert. Gesundheitsinformationen aus einem wissenschaftlichen Journal solltet ihr daher etwa anders bewerten als die aus einem Blog.

Genau wie ihr euch bei Google nicht blind auf die Ranking-Reihenfolge verlassen solltet, müsst ihr bei den von der KI zusammengetragenen Quellen prüfen, wer dahintersteht und nach welchen publizistischen Maßstäben dort gearbeitet wird. 

Das setzt im Zweifel auch voraus, dass ihr euch in einem weiteren Schritt über die Website informiert, von der eine Information kommt. Immer vorausgesetzt, dass die Quelle wirklich die Information beinhaltet, die ihr die KI zuschreibt.

Ein Quellenlink ist kein Beleg für die Richtigkeit einer Aussage

In unseren Versuchen mit Perplexity und ähnlichen Tools sind wir immer wieder auf Fälle gestoßen, bei denen die verlinkten Quellen gar keinen Beleg für die von der KI gemachten Aussage enthielten. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer BBC-Studie, bei der Antworten mehrerer KI-Tools ausgewertet wurden.

19 Prozent aller KI-Antworten, die sich direkt auf die BBC bezogen haben, waren inhaltlich falsch. Sie enthielten also Aussagen, Zahlen oder Daten, die so nie in einem Beitrag der BBC gemacht worden sind.

Auch Zitate werden von KI-Tools schnell mal verfälscht. Laut BBC waren 13 Prozent aller Zitate, die von der KI aus Artikeln der britischen Rundfunkanstalt entnommen wurden, entweder verändert oder gar nicht in dem als Quelle genannten Text vorhanden.

Das zeigt, dass ihr auch vermeintlich vertrauenswürdige Quellen manuell prüfen müsst, um sicherzugehen, dass sich die KI-generierte Antwort wirklich auf nachvollziehbare Fakten stützt. Um wirklich sicher zu sein, dass die KI-generierten Informationen stimmen, müsstet ihr also auch immer die angegebenen Quellen überprüfen. 

Zeitersparnis ist nicht alles

Wenn ihr eine KI-gestützte Websuche beispielsweise danach fragt, wie viel Kaffeepulver ihr für drei Tassen benötigt, dann ist das Risiko überschaubar. Schlimmstenfalls schmeckt eurer Kaffee am Ende nicht. Aber was, wenn ihr auf Basis dieser Informationen Unternehmensentscheidungen treffen wollt? Oder euch etwa für oder gegen einen kostspieligen Urlaub entscheidet?

Je wichtiger die Informationen für euch und euer Umfeld sind, desto wichtiger ist es, selbst die von der KI getroffenen Aussagen zu überprüfen. Auch wenn das bedeutet, dass am Ende doch keine nennenswerte Zeitersparnis übrig bleibt. 

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 03.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

