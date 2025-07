An heißen Tagen 2 Liter trinken? Warum das so nicht stimmt

Die Regel, zwei Liter Wasser am Tag trinken zu müssen, geht auf eine Ernährungsrichtlinie aus den USA zurück. Diese Richtlinie aus dem Jahr 1945 besagt, dass zu jeder Kilokalorie, die zu sich genommen wird, ein Milliliter Wasser getrunken werden sollte. Ein ehemaliger Professor der Universität Dartmouth und Nierenspezialist, Heinz Valtin, hat sich auf die Suche nach Studien begeben, die diese Regel bestätigen. „Ich habe keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gefunden, dass absolut jeder mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken muss“, sagt Valtin. Wie viel Flüssigkeit braucht unser Körper also wirklich?

Richtig trinken

Dass nicht jeder Mensch den gleichen Flüssigkeitsbedarf hat, lässt die Zwei-Liter-Trinkempfehlung außer Acht. Der Wasserumsatz einer Person ist individuell und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst – etwa von körperlicher Aktivität, von der Mineralstoffaufnahme, von der Umgebungstemperatur oder sogar dem Geschlecht. Studienergebnisse legen nahe, dass wenig aktive Frauen zwischen 20 und 30 Jahren bereits mit 1,3 Litern am Tag gut bedient wären. Für große, aktive Menschen hingegen könnte die Zwei-Liter-Regel am ehesten zutreffen. Nicht zu vernachlässigen ist der Einfluss der Umgebungstemperatur auf unseren Körper. Demnach sollte vor allem bei Hitze besonders auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät gesunden Erwachsenen hingegen, in gemäßigten Klimazonen 1,5 Liter über den Tag verteilt zu trinken, um nicht zu dehydrieren. Die Empfehlung beschränkt sich dabei auf Wasser und ungesüßte Tees – zuckerhaltige Limos und alkoholische Getränke gehören demnach nicht dazu.

Schwitzt du noch oder trinkst du schon?

Bedingungen, die eine erhöhte Atmung, Durchblutung und Schweißbildung erfordern, erhöhen das Risiko einer Dehydrierung. Wer also in warmer Umgebung schweißtreibenden Sport getrieben hat, hat demnach einen höheren Bedarf an Flüssigkeit als jemand, der den Tag nur auf der Couch verbracht hat. Die Deutsche Sporthochschule Köln hat einen Richtwert für das Trinken bei sportlicher Aktivität aufgestellt: Unmittelbar vor dem Training sollten 400 bis 600 Milliliter getrunken werden. Je nach Intensität und Länge sollten alle 20 Minuten etwa 200 Milliliter während des Trainings getrunken werden.

Wer ins Schwitzen gekommen ist, sollte die Wasserzufuhr außerdem um natriumhaltige Getränke ergänzen, um das verloren gegangene Salz wieder auszugleichen. Dafür bieten sich Mineralwasser und Fruchtsaftschorlen an – oder auch isotonische Sportgetränke.

Falsch trinken

Einen Liter am Tag zu trinken, sei in jedem Fall zu wenig. Eine leichte bis mittelschwere Dehydrierung zeigt sich typischerweise an Symptomen wie Mundtrockenheit, Kopfschmerzen und Konzentrationsproblemen. Wer glaubt, zu wenig getrunken zu haben, sollte nicht versuchen, die mangelnde Flüssigkeitsaufnahme auf einen Schlag zu kompensieren.

Das Trinken mehrerer Liter innerhalb kurzer Zeit bringt den Elektrolythaushalt des Körpers durcheinander und kann im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein: bei einer Wasservergiftung wird das Blut so stark verdünnt, dass der Natrium- und Kalium-Austausch im Körper gestört wird – Symptome wie Schwindel, Atemnot und Bewusstseinsstörungen sind die Folge. Die Stärke der Symptome orientiert sich an dem Ausmaß der Vergiftung. Leichte Beschwerden sind demnach noch nicht lebensbedrohlich. Sich durch Wassertrinken zu vergiften, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Dafür müssen mindestens fünf Liter innerhalb kürzester Zeit getrunken werden.

Können wir uns auf unseren Durst verlassen?

Das Durstgefühl ist ein guter Indikator, spätestens dann ist es Zeit, etwas zu trinken. Länger als ein paar Tage sollte man auf den Durst jedoch nicht warten – dann wird es lebensgefährlich. „Ohne Wasser kann der Mensch nur wenige Tage überleben. Wasser macht 75 Prozent des Körpergewichts von Säuglingen und 55 Prozent des Körpergewichts älterer Menschen aus“, heißt es in einer US-Studie aus den Ernährungswissenschaften.

Wer Schwierigkeiten hat, auf Basis der individuell zu berücksichtigenden Bedingungen ausreichend zu trinken, kann es mal damit versuchen: viele Hersteller bieten Trinkflaschen mit Sprüchen und Zeitmarkierung an, die zum Trinken animieren sollen. Für die, die sich durch Anglizismen wie „You can do this“ oder „Don’t quit now“ anspornen lassen, könnte das vielleicht die Lösung sein. Einem Schema folgen diese Flaschen jedoch nicht – sie sind in den verschiedensten Größen zu haben, angefangen bei 300 Millilitern. Dass 300 Milliliter pro Tag zu trinken für einen erwachsenen Menschen nicht genug ist, zeigen die Infos in diesem Text.

