Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

2,6 Millionen Galaxien analysiert: Das Universum wird kälter

Die neuesten Daten der Euclid-Mission sorgen für Aufsehen. Ein Kosmologe fasst sie so zusammen: Das Universum wird „kälter und toter“. Was steckt wirklich hinter dieser düsteren Prognose?

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
2,6 Millionen Galaxien analysiert: Das Universum wird kälter
Das Universum ist unfassbar groß und ganz schön kalt. (Foto: Triff / Shutterstock)

Eine neue Studie liefert die bisher präzisesten Messungen zur Entwicklung unseres Universums. Ein Team von 175 Astronom:innen hat dafür Daten des Euclid-Weltraumteleskops der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit Sitz im französischen Paris mit Archivdaten des Herschel-Satelliten kombiniert.

Anzeige
Anzeige

Die Analyse ist die umfangreichste ihrer Art. Sie umfasst 2,6 Millionen sogenannte Hauptreihen-Galaxien.

Das zentrale Ergebnis: Das Universum ist in den letzten 10 Milliarden Jahren im Durchschnitt merklich kälter geworden. Die durchschnittliche Temperatur des interstellaren Staubs sank in dieser Zeit um etwa 10 Grad Celsius.

Anzeige
Anzeige

Was die Staubtemperatur verrät

Diese Staubtemperatur ist für Astronom:innen ein entscheidender Indikator. Sie ist direkt an die Sternentstehungsrate in einer Galaxie gekoppelt.

Heißer Staub deutet auf die Anwesenheit vieler massereicher, junger Sterne hin, die ihre Umgebung stark aufheizen. Ein Sinken der Durchschnittstemperatur bedeutet im Umkehrschluss, dass weniger solcher Sterne geboren werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die neuen Messungen bestätigen, was Kosmolog:innen bereits vermutet haben: Die Epoche der maximalen Sternentstehung liegt bereits Milliarden von Jahren hinter uns.

Das veranlasste den Kosmologen Douglas Scott von der University of British Columbia (UBC) im kanadischen Vancouver zu einer pointierten Aussage, die Futurism aufgreift: „Das Universum wird von nun an einfach kälter und toter”.

Anzeige
Anzeige

Die Methodik hinter der Messung

Diese Aussage beschreibt jedoch einen extrem langsamen, natürlichen Prozess und keinen plötzlichen Kollaps. Wie die Pressemitteilung der UBC und das wissenschaftliche Paper selbst darlegen, hat sich die primäre „Heizquelle“ für den Staub geändert.

Während in der heißen Frühphase des Universums junge Sterne dominierten, wird der Staub heute primär durch die bereits existierende, kühlere und ältere Sternpopulation auf einer stabilen Temperatur von etwa 23 Kelvin (rund -250 Grad Celsius) gehalten.

Möglich wurde diese präzise Messung erst durch den enormen Datenumfang der Euclid-Mission und eine Methode namens „Stacking-Analyse“. Stellt euch das so vor: Da einzelne, weit entfernte Galaxien im Ferninfrarot zu lichtschwach sind, legte das Team die Signale von Tausenden Galaxien digital übereinander.

Anzeige
Anzeige

Nur durch diese statistische Überlagerung entsteht ein messbares Durchschnittssignal. Der Erstautor der Studie, Ryley Hill von der UBC, betont die Robustheit der Daten: „Da Euclid so umfassend ist, kann man die Staubtemperaturen auf eine Weise messen, die man nicht anzweifeln kann.”

Diese Erkenntnisse sind ein wichtiges Nebenprodukt der Euclid-Mission. Das Teleskop hat eigentlich die Kartierung der Dunklen Materie und Dunklen Energie zum Ziel.

Empfehlungen der Redaktion

Die aktuelle Analyse basiert nur auf den ersten „Quick Data Release (Q1)“-Daten. Die vollständige Euclid-Mission wird einen noch wesentlich größeren Himmelsausschnitt und tiefere Einblicke ermöglichen.

Anzeige
Anzeige

Die Studie unter der Leitung von Ryley Hill wurde zur Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics eingereicht.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren