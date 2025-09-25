Anzeige Sponsored Post
20 Jahre t3n: OTTO gratuliert den „digital pioneers"!

Auch wir feiern in diesem Jahr ein kleines Stück digitale Pionierarbeit: Vor genau 30 Jahren haben wir den Sprung ins Web gewagt – in einer Zeit, in der nur rund 10 Prozent der deutschen Haushalte überhaupt einen Internetanschluss hatten.

20 Jahre t3n: OTTO gratuliert den „digital pioneers"!
Auch OTTO feiert mit 30 Jahren Jubiläum. (Bild: OTTO)

Heute ist OTTO der größte deutsche Onlineshop mit eigenem Handelsgeschäft und einem integrierten Marktplatz, auf dem rund 6.200 Partner ihre Sortimente anbieten. Als hybride Plattform können wir den Bedürfnissen unserer über 12 Millionen Kund:innen noch besser gerecht werden und ihnen ein optimales Einkaufserlebnis ermöglichen.

Vielfalt und Vorteile des Marktplatzes

Mit rund 18 Millionen Artikeln von mehr als 34.000 Marken eröffnet der Marktplatz Kund:innen eine noch größere Vielfalt. Gleichzeitig profitieren die Händler von einer hohen Reichweite in einem vertrauten Markenumfeld.

Von den Kataloganfängen zur digitalen Innovation

Seit unseren Anfängen als Katalogversender haben wir uns stets den Gegebenheiten der Zeit nicht nur angepasst, sondern digitalen Fortschritt aktiv getrieben. Und das tun wir auch heute: Der Beginn des KI-Zeitalters könnte Kundenbedürfnisse abermals massiv verändern und Customer Journeys von Grund auf transformieren.

Blick in die Zukunft des Einkaufens

Und ganz gleich, ob Nutzer:innen künftig über soziale Netzwerke, im Dialog mit einem Bot oder gar durch einen autarken KI-Agenten zu unserem Angebot finden: Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir auch in den kommenden 20 Jahren alles daran, ein inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis zu schaffen.

Informationen zum Marktplatz von OTTO

 

