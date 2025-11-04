20 Milliarden KI-Videos: Warum Metas Vibes-Funktion zum Gamechanger wird

In einem Meeting hat Meta die aktuellen Quartalszahlen vorgestellt – und das Unternehmen hat allen Grund zur Zufriedenheit. Wie The Verge berichtet, erfreut sich die neue Vibes-Funktion, mit der sich KI-Videos erstellen lassen, großer Beliebtheit. CEO Mark Zuckerberg kündigte deshalb an, dem Empfehlungssystem „noch einen weiteren riesigen Bestand an Inhalten hinzufügen“ zu wollen, da KI „die Erstellung und Neukombination“ von Inhalten zunehmend vereinfache.

KI-Videos im personalisierten Feed

Meta hat die Vibes-Funktion im September eingeführt. Sie ist direkt in die Meta-AI-App integriert und erlaubt es Nutzer:innen, mithilfe einfacher Prompts hochwertige KI-Videos zu erstellen. Dank einer Remix-Funktion können auch die Clips anderer bearbeitet, musikalisch untermalt oder mit visuellen Effekten verändert werden. Vibes orientiert sich an beliebten Videoplattformen wie Tiktok und Instagram – mit dem Unterschied, dass die Inhalte vollständig von KI generiert werden.

Natürlich darf auch ein personalisierter Feed nicht fehlen: Hier können Nutzer:innen durch Videos von Freund:innen und Creator:innen scrollen, sie liken und kommentieren. Wer ein Video länger ansieht, bekommt künftig ähnliche Inhalte angezeigt. Kurz nach dem Start von Vibes hat auch OpenAI mit einem vergleichbaren Video-Feed nachgezogen. In der Sora-App können Nutzer:innen ebenfalls durch KI-generierte Clips scrollen. Aber auch auf bestehenden Plattformen verbreiten sich KI-Videos rasant.

Läuten KI-Inhalte eine neue Ära ein?

„Social Media hat bisher zwei Epochen durchlaufen”, so der Meta-Chef. „Zuerst stammten alle Inhalte von Freund:innen, Familienmitgliedern und Accounts, denen Sie direkt folgten. Dann kamen alle Inhalte von Creator:innen hinzu.“ KI-basierte Inhalte könnten jetzt die nächste Phase sozialer Medien einleiten. Dabei geht es nicht nur um die Erstellung der Videos selbst. Auch die KI-gestützten Empfehlungssysteme, die diese Inhalte tiefgreifend analysieren und individuell passende Videos anzeigen, sind für diesen Wandel entscheidend und gewinnen weiter an Bedeutung.

Meta verfügt schon jetzt über einige der größten Social-Media-Plattformen der Welt. Facebook zählt weiterhin mehr als drei Milliarden Nutzer:innen, während Instagram und WhatsApp jeweils rund zwei Milliarden erreichen. Mit Vibes setzt der Tech-Konzern diesen Erfolg konsequent fort und könnte auch im Zeitalter KI-generierter Inhalte eine Schlüsselrolle einnehmen. Laut Finanzchefin Susan Li haben Nutzer:innen bereits rund 20 Milliarden Clips mit Vibes erstellt.

Zuckerberg sieht weiterhin großes Potenzial

Meta verzeichnete im vergangenen Quartal einen Umsatz von 51,24 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Zuckerberg ist das Potenzial damit aber noch lange nicht ausgeschöpft. In der Konferenz sagte er: „Ich denke, dass Vibes ein Beispiel für eine neue Art von Inhalten ist, die durch KI ermöglicht wird, und ich glaube, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, viele weitere neuartige Arten von Inhalten zu entwickeln.“