20 Minuten obdachlos: Wie dieses VR-Projekt den Perspektivwechsel erzwingt

Der Wind pfeift durch die Bahnunterführung, dicke Schneeflocken fallen vom Himmel, es ist bitterkalt. Neben mir liegt mein Hund mit notdürftig verbundener Pfote, das Tier friert. Mir geht es nicht viel besser, die dünne Wolldecke über meinen Beinen hat schon bessere Zeiten gesehen, meinen Handschuhen fehlen die Finger. Ich habe Hunger, strecke die Hand aus, aber die Menschen, die an mir vorbeigehen, ignorieren mich. Mein Pensum ist für heute noch nicht erfüllt. 30 Euro brauche ich pro Tag, um überleben zu können.

Anzeige Anzeige

Endlich, eine Frau bleibt stehen und drückt mir einen Kaffee im To-Go-Becher in die Hand. Die Scham, um Unterstützung bitten zu müssen, weicht Dankbarkeit. Ein heißes Getränk löst meine Probleme nicht, aber es hilft mir dabei, den Tag zu überstehen.

In Wirklichkeit sitze ich nicht als Wohnungsloser auf der Straße, sondern im Großraumbüro der Digitalagentur Curious Company. Die Räume strahlen Industrial-Chic aus und liegen leicht versteckt in einem Hinterhof eines alten Straßenbahnbetriebsgeländes im Hamburger Stadtteil Ottensen. Auf der großzügigen Freifläche, zwischen eleganten Schreibtischen und einer offenen, modernen Kaffeeküche, unter hohen Decken im lichtdurchfluteten Raum stehen vier gelbe Holzstühle. Darauf sitzen Menschen mit VR-Headsets und -Controllern, die gerade die gleiche Erfahrung wie ich durchleben. Der Unterschied zwischen der Simulation und der echten Welt ist enorm, aber das macht das Erlebnis nur noch eindringlicher.

Anzeige Anzeige

Wenn Hand ausstrecken Überwindung kostet

Unhome heißt das in der Unreal Engine realisierte, interaktive VR-Projekt, das in 20 Minuten Eindrücke vom Leben von Menschen ohne Zuhause vermittelt. Am Anfang der Simulation führt man ein Leben mit Job, Wohnung und Beziehung. Eine Kündigung und ausbleibende Jobs bringen die Lawine ins Rollen. Von der Kontopfändung über die Zwangsräumung bis zu sozialer Ausgrenzung und Gewalterfahrungen stellt das Projekt in vier Episoden beispielhaft dar, wie schnell Menschen in die Wohnungslosigkeit abdriften können und wie wenig Einfluss sie danach auf ihr Schicksal haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Weil ich selbst meine Hand ausstrecken und meine Hemmungen überwinden muss oder während einer Bahnfahrt dank Spatial Audio von allen Seiten Kommentare über mein Aussehen und meinen Geruch höre, wirkt Unhome stärker als ein Lehrfilm. Bildungsinhalte gibt es im VR-Projekt trotzdem, in Form von Texttafeln zwischen den Episoden. Die erklären zum Beispiel, wie oft wohnungslose Menschen Gewalt ausgesetzt sind und wie viele Menschen keinen festen Wohnsitz haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Laut Statistischem Bundesamt waren in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2025 rund eine halbe Million Menschen in Notunterkünften untergebracht. Der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung legt für 2024 außerdem eine Hochrechnung vor. Im entsprechenden Zeitraum sollen etwa 50.000 Menschen in Deutschland dauerhaft auf der Straße leben. Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher.

Was eigentlich auf der Hand liegt, aber man ebenfalls vergisst: Hat man weder Postadresse noch Bankkonto oder Ausweis, ist ein Antrag auf Sozialhilfe oft aussichtslos. Unhome bildet das Problem anhand einer Szene im Amt nach. Die schroffe Beraterin blafft mich aus dem Schatten an, die Szene wirkt bedrohlich. Abgeschottet vom Agenturtreiben um mich herum greife ich mit dem Quest-Controller hilflos nach den Dingen, die ich dabeihabe: Pfändungsbriefe und eine leere Geldbörse. Trotz gewisser Handlungsmacht fühle ich mich hilflos.

Anzeige Anzeige

Von Duschbus bis VR-Setup

Initiiert wurde Unhome von der gemeinnützigen Hamburger Organisation Gobanyo. Dieser wurde 2018 vom ehemaligen Wohnungslosen Dominik Bloh sowie Gülay Ulaş, Tobias Peschel und Chris Poelmann gegründet. Bekannt geworden ist die Organisation durch ihren Duschbus. Dabei handelt es sich um einen umgebauten Linienbus, der wohnungslosen Menschen die Möglichkeit zur würdevollen Körperpflege gibt. An bestimmten Terminen bieten Friseur:innen auch Gratis-Haarschnitte an. Für das VR-Projekt Unhome hat sich Gobanyo mit Curious Company zusammengetan, die normalerweise interaktive Erlebnisse für Firmen baut.

Aber warum ist es überhaupt notwendig und sinnvoll, Wohnungslosigkeit in VR und nicht anders erlebbar zu machen? „Wenn (ehemals) Betroffene selber von ihren Erfahrungen erzählen, ist das sehr intensiv“, erklärt Gobanyo-Mitgründer Poelmann per Mail. „Doch nicht immer sind Personen verfügbar. Es gibt auch Risiken der Re-Traumatisierung.“ Daraus entstand die Idee, ein VR-Projekt mit Perspektivwechsel zu bauen. Besonders wichtig sei es dem Team gewesen, „wertschätzend mit den Menschen und ihren Erfahrungen umzugehen“.

Trotz Einschränkungen durch die Hardwareplattform, der Schwierigkeit, eine Erfahrung zu bauen, die allen Betroffenen gerecht wird und der langwierigen Suche nach einem Darsteller für den tierischen Begleiter sind Poelmann und das Unhome-Team mit dem Ergebnis zufrieden. Die „Essenz“ und Grundkonzepte des Lebens auf der Straße würden mit Unhome eingefangen. Auch deshalb, weil das Team laut Poelmann „in mehreren Iterationen mit Street Workern, professionell Tätigen aus der Wohlfahrtspflege und Betroffenen in den Austausch gegangen“ sei. Letztere hätten das Endprodukt auch selbst getestet. Außerdem wird das Projekt von Tim Middendorf, Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule Bielefeld, wissenschaftlich begleitet.

Anzeige Anzeige

Ist VR eine wirksame „Empathiemaschine“?

Unhome ist nicht das erste VR-Projekt, das Empathie hervorrufen will. Zahlreiche Organisationen wie Amnesty International, UNICEF oder Ärzte ohne Grenzen wollen Menschen durch VR mit den Augen von Geflüchteten oder Kindern sehen lassen. Eine Meta-Analyse von 43 Studien aus 2021 kommt aber zu dem Schluss, dass virtuelle Realität auch Grenzen hat.

So kann VR laut der Studienautor:innen die emotionale Empathie verbessern. Darunter versteht man spontane, emotionale Reaktionen auf Gesehenes, die nicht zu tieferer Reflexion führen. Die ist aber zentral für die kognitive Empathie. Dabei realisieren und reflektieren die Nutzer:innen, was andere Menschen fühlen. Eine Verbesserung der kognitiven Empathie findet laut der Meta-Analyse in den untersuchten Studien nicht statt.

Unhome setzt auf aktives Handeln, also zum Beispiel das Ausstrecken der Hand oder die Wahl zwischen Flucht oder Verteidigung in Bedrohungssituationen. Dadurch zahlt es theoretisch mehr auf kognitive Empathie ein. Weil man sich aber in einer Welt befindet, die nicht hundertprozentig fotorealistisch ist, ist die Immersion nicht komplett. Aber: Unhome liefert Denkanstöße. Es kann helfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Das ist für die Bildung von Empathie ebenso wichtig. Gerade bieten Gobanyo und Curios Company Unhome primär als 90-minütige Workshops an Schulen und bei Firmen an. Laut begleitender Analyse durch Middendorf regt Unhome „vor allem durch die Möglichkeit des Perspektivwandels je nach eigenem Erfahrungshorizont sowohl kognitive als auch emotionale (Lern-)Prozesse an“.

Anzeige Anzeige

Die Idee von VR als empathieförderndes Mittel hat nicht nur Befürworter. Spieleentwickler Robert Yang bezeichnet solche VR-Projekte in einem Text von 2017 als „Appropriationsmaschinen“. „Wenn Sie jemandem seinen Schmerz nur glauben, wenn Sie von einem teuren 360-Grad-Video umgeben sind, dann interessiert Sie sein Schmerz vielleicht gar nicht wirklich“, so der Entwickler. Yang spielt sein Argument zum Beispiel anhand von UN-Projekten und seinen Spielen durch, die schwule Kultur abbilden und als Empathiesimulatoren missverstanden werden. Man müsse immer fragen, wer von der Empathie profitiere.

Unhome ist ein Perspektivwechsel, der hängenbleibt

Obwohl wissenschaftliche Literatur und Kritiker:innen betonen, dass VR entgegen aller Versprechen eben keine automatische Empathiemaschine ist, nimmt mich die Erfahrung trotzdem mit. 20 Minuten in die Fußstapfen eines Wohnungslosen zu treten, reicht sicher nicht aus, um im Gehirn dauerhaft etwas umzupolen.

Im Gespräch mit anderen Teilnehmer:innen, die sich an der eleganten Rohbetontheke der Agentur zwischen Limo, Saft und Kaffee austauschen, wird aber schnell klar, dass die meisten Vorsätze aus dieser kurzen VR-Sitzung mitnehmen. Mehr das Gespräch mit Wohnungslosen zu suchen. Weniger wegzuschauen. Vorurteilsfreier Geld zu spenden. Oder bei ihren eigenen Firmen Workshops mit Unhome durchzuführen. Die Grenzen zwischen der eigenen, vergleichsweise sorgenfreien Welt und der von stigmatisierten Menschen auf der Straße für ein paar Minuten zu verwischen, ist kein Heilmittel. Im Gedächtnis bleibt mir das Projekt aber noch lange, nachdem ich das hippe Büro und die gelben Stühle hinter mir gelassen habe.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Virtual Reality