Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Interview
Verpasse keine News mehr!

„Erfüllende 20 Prozent“: Warum dieser Teil deiner Arbeit deine Motivation rettet

In Krisen schalten viele Führungskräfte in den Kontrollmodus – und schwächen damit genau das, was ihr Team jetzt am meisten braucht: Vertrauen und Motivation. Wie es anders geht und Teams sogar gestärkt aus schwierigen Zeiten kommen können, erklärt Leadership-Experte Marcus Buckingham im Interview.

Von Ingmar Höhmann
4 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
„Erfüllende 20 Prozent“: Warum dieser Teil deiner Arbeit deine Motivation rettet
Marcus Buckingham ist Leadership-Experte, Buchautor und Berater. (Foto: Marcus Buckingham / Buckingham Institute)

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist Marcus Buckingham. Der Unternehmensberater ist für seine Arbeiten zur Mitarbeiterführung bekannt ist und hat mehrere Bestseller geschrieben, darunter „Neun Lügen über die Arbeit“ und „Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt!: Das Gallup-Prinzip für individuelle Entwicklung und erfolgreiche Führung.”

Anzeige
Anzeige

t3n: Die Welt wird unsicherer, Krisen scheinen zum Alltag zu werden. Wie motiviert man als Führungskraft die Mitarbeitenden in schweren Zeiten? 

Marcus Buckingham: Das hängt von der Branche und der Krise ab, aber grundsätzlich brauchen Menschen bei der Arbeit immer ähnliche Dinge. Zuerst einmal Sinn: Wir wollen verstehen, warum wir tun, was wir tun – und für wen. Es ist Aufgabe von Führungskräften, diesen Zweck klar und lebendig zu vermitteln. Je greifbarer er wird, desto besser – durch Geschichten, Bilder und Beispiele.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Dann spielt das Miteinander eine große Rolle. Menschen arbeiten nicht gerne isoliert. Einsamkeit macht uns auf Dauer nicht nur unzufrieden, sie mindert auch die Leistung. Deshalb sollten Führungskräfte die Zusammenarbeit bewusst gestalten: Wer arbeitet mit wem? Wie oft treffen wir uns? Gibt es Räume für Austausch und Unterstützung?

Was oft unterschätzt wird – aber vielleicht am wichtigsten ist –, ist die Tätigkeit selbst. Also das, was Menschen jeden Tag tun. Nicht jede Aufgabe muss Spaß machen, aber es sollte einen Teil der Arbeit geben, der wirklich zu einem passt, vielleicht sogar Freude macht. Untersuchungen zeigen, dass es reicht, wenn wir rund 20 Prozent der Aufgaben als erfüllend erleben – das macht schon einen großen Unterschied. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeiter:innen helfen, diese 20 Prozent zu identifizieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„In Krisenzeiten müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können: die Bedeutung unserer Arbeit, die Zusammenarbeit und die Gestaltung der Aufgaben.“

Gerade in Krisenzeiten können wir vieles nicht kontrollieren. Deshalb ist es entscheidend, sich auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können: die Bedeutung unserer Arbeit, die Zusammenarbeit und die Gestaltung der Aufgaben.

Was ist der größte Fehler, den Führungskräfte derzeit machen können?

Anzeige
Anzeige

Die Verunsicherung ist gerade enorm. Wie sich die Weltwirtschaft, einzelne Branchen oder ganze Länder entwickeln, ist kaum absehbar. Gleichzeitig verändert die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle grundlegend – das schafft Ängste und schürt Misstrauen.

Ich beobachte seit 30 Jahren, wie sich Vertrauen in Organisationen verändert – gegenüber dem Topmanagement, den direkten Vorgesetzten, den Kolleg:innen. Das aktuelle Niveau ist so niedrig wie nie zuvor.

Leadership-Expertin Karin Lausch
6 Bilder ansehen
Führungsstile: Diese sechs solltest du kennen Quelle: Anija Schlichenmaier

Anzeige
Anzeige

Gerade in solchen Zeiten machen viele Führungskräfte denselben Fehler: Sie lassen sich von ihrer eigenen Unsicherheit leiten. Sie kommunizieren weniger, vermeiden Transparenz und begrenzen den Handlungsspielraum ihrer Teams. Aus Angst vor Kontrollverlust ziehen sie sich zurück.

Doch wer sich einigelt, verliert den Kontakt zu neuen Ideen – und zu den Menschen. Wenn Entscheidungen nur noch an der Spitze getroffen werden, bleiben wichtige Impulse von Mitarbeiter:innen auf der Strecke, vor allem von jenen aus dem direkten Kundenkontakt. So verliert das Unternehmen schnell den Bezug zum Markt. Gleichzeitig fühlen sich Mitarbeiter:innen entmündigt und ihre Motivation sinkt. Das verschärft die Krise, anstatt sie zu lösen.

Du hast die Unsicherheit durch KI angesprochen. Aber bringt KI nicht auch Vorteile in der Mitarbeiterführung?

Anzeige
Anzeige

KI kann einiges sehr gut, anderes gar nicht. Sie ist sehr gut darin, Informationen abzurufen, Kontext zu geben und Muster zu erkennen. Wenn eine Managerin die Performance der letzten sechs Monate zusammenfassen möchte, wird KI hilfreich sein. Sie kann Daten und Metriken auswerten und der Managerin Zeit sparen.

Worin KI jedoch schlecht ist, ist Fürsorge. Und das ist ein wichtiger Aspekt des Performance Managements. Echte Leistungsverbesserung geschieht durch regelmäßiges, situationsbezogenes und individuelles Feedback. Ein Fußballtrainer wartet ja auch nicht bis zum Saisonende, um mit seinen Spielern zu sprechen – er coacht sie nach jedem Spiel.

Menschen entwickeln sich weiter, indem sie auf andere Menschen reagieren. Ich spreche in diesem Kontext von Liebe. Damit meine ich nicht romantische Liebe, sondern die tiefe und unerschütterliche Verpflichtung, sich für das Wohl einer anderen Person einzusetzen. Oft sieht man außergewöhnliche Leistungen dort, wo diese Verbundenheit spürbar ist – sei es zur Aufgabe, zur Führungskraft oder zum Team.

Anzeige
Anzeige

Leistung steigt nicht, wenn Menschen nur das Gefühl haben, für jemanden zu arbeiten. Sie steigt, wenn sie sich gesehen fühlen – nicht nur für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Echte Entwicklung beginnt, wenn Führung auf persönliches Wachstum abzielt und nicht nur auf die Kontrolle von Ergebnissen.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop!
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Management Motivation
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren