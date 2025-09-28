Anzeige
200 Experten fordern: Diese Grenzen darf KI niemals überschreiten

Eine Allianz aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft warnt vor irreversiblen Risiken durch KI – und ruft Regierungen dazu auf, internationale Grenzen zu definieren, die Systeme nicht überschreiten dürfen.

Von Noëlle Bölling
Experten fordern klare Regeln für KI. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Forscher:innen und politische Führungskräfte sind sich einig: Der Einsatz von KI birgt große Risiken – trotzdem wird der Technologie immer mehr Handlungsspielraum gewährt. Wie The Verge berichtet, hat es sich die Initiative „Global Call for AI Red Lines“ deshalb zum Ziel gesetzt, ein internationales Abkommen zu erwirken, das Grenzen definiert, die von KI niemals überschritten werden dürfen. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der 80. Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York.

Der Einsatz von KI muss klar geregelt werden

Seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 hat sich die Leistungsfähigkeit von KI-Tools rasant weiterentwickelt – und damit auch ihre Nutzung. Laut einer Umfrage des ifo-Instituts setzen heute schon knapp 41 Prozent der Unternehmen in Deutschland die neue Technologie in ihren Geschäftsprozessen ein. Weitere 19 Prozent planen den KI-Einstieg in den kommenden Monaten. Sie erhoffen sich davon vor allem mehr Effizienz und Produktivität bei geringerer Abhängigkeit von ohnehin knappen Fachkräften.

Die Realität zeigt allerdings, dass es trotz aller Euphorie an klaren Richtlinien fehlt, die den Einsatz von KI-Modellen auf ein sicheres und transparentes Fundament stellen. „Wenn sich Nationen noch nicht darauf einigen können, was sie mit KI tun wollen, dann müssen sie sich zumindest darauf einigen, was KI niemals tun darf“, sagt Charbel-Raphaël Segerie, geschäftsführender Direktor des französischen Center for AI Safety (CeSIA).

Die Initiative „Global Call for AI Red Lines“ ruft Regierungen dazu auf, bis Ende 2026 ein internationales Abkommen über rote Linien für KI abzuschließen. Sie wurde von mehr als 200 Wissenschaftler:innen, Nobelpreisträger:innen und Politiker:innen sowie 70 Organisationen unterzeichnet – darunter der britisch-kanadische Informatiker Geoffrey Hinton, der OpenAI-Mitgründer Wojciech Zaremba und der Google-Deepmind-Forscher Ian Goodfellow. Sie alle sind sich darüber einig, dass Grenzen definiert werden müssen, die nicht überschritten werden dürfen. So sollte KI beispielsweise keine Menschen imitieren oder sich selbst replizieren.

Gegenüber der Presse erklärte Segerie: „Das Ziel ist nicht, erst zu reagieren, wenn ein schwerwiegender Vorfall eintritt – sondern großflächige, potenziell irreversible Risiken zu verhindern, bevor sie entstehen.“ Die Initiative wird vom CeSIA, The Future Society und dem Center for Human-Compatible Artificial Intelligence der UC Berkeley geleitet.

Freiwillige Selbstverpflichtungen reichen nicht aus

Die Initiative vertritt die Auffassung, dass der derzeitige Entwicklungspfad der KI beispiellose Gefahren darstelle. KI könnte schon bald die menschlichen Fähigkeiten weit übertreffen. Damit seien zentrale Risiken verbunden: Denkbar seien beispielsweise künstlich erzeugte Pandemien, massenhafte Desinformation und großflächige Manipulation von Menschen.

Einige fortgeschrittene KI-Systeme hätten schon schädliches Verhalten gezeigt, so die Initiative in einer öffentlichen Mitteilung. Trotzdem würden ihnen zunehmend mehr Autonomie eingeräumt, um in der realen Welt Handlungen auszuführen und Entscheidungen zu treffen. Ohne wirksame Kontrolle werde es in den kommenden Jahren immer schwieriger, eine sinnvolle menschliche Steuerung sicherzustellen. Regierungen müsst deshalb jetzt handeln, bevor sich das Zeitfenster für effektive Eingriffe schließe.

Regional wurden teilweise schon rote Linien für den Einsatz von KI definiert. Dazu zählt auch der AI Act der Europäischen Union. Außerdem gibt es eine Vereinbarung zwischen den USA und China, dass Atomwaffen nicht von KI-Systemen kontrolliert werden dürfen. Ein internationaler Konsens fehlt aber bislang. Langfristig seien mehr als nur „freiwillige Selbstverpflichtungen“ nötig, meint Niki Iliadis, Direktorin für globale KI-Governance bei The Future Society. Letztlich werde es aber eine unabhängige Institution brauchen, die die roten Linien nicht nur definiert, sondern sie auch mit Nachdruck überwacht und durchsetzt.

