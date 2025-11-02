Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

2.000 Jugendliche befragt: Angst vor KI auf dem Arbeitsmarkt steigt

Junge Menschen sorgen sich um ihre berufliche Zukunft, weil KI immer weiter auf dem Vormarsch ist. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl derer, die ihre Berufspläne durch Chatbots und Co. bedroht sehen, deutlich gestiegen. Dennoch gibt es auch positive Ausblicke.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
2.000 Jugendliche befragt: Angst vor KI auf dem Arbeitsmarkt steigt
Junge Menschen haben Bedenken um ihre Arbeitszukunft. Der Grund: KI. (Bild: Shutterstock/Prostock-studio)

In der Arbeitswelt kommt seit dem Hype um KI immer wieder die Frage auf, welche Jobs durch Chatbots und KI-Agenten ersetzt werden können. Während die Tools schon jetzt für eine Veränderung auf dem Markt sorgen, aber KI noch kaum Jobs komplett ersetzt, könnte sich das künftig ändern. Genau diese Sorge haben auch zahlreiche Jugendliche, wie aus einer Umfrage für die Barmer hervorgeht.

Anzeige
Anzeige

KI auf dem Arbeitsmarkt: Diese Sorgen haben Jugendliche

Für die Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Krankenkasse wurden insgesamt 2.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Die Befragung fand im Herbst 2024 in ganz Deutschland statt. Dabei wurden die Teilnehmer:innen nicht nur zu ihrer Meinung zum Arbeitsmarkt befragt. Auch Themen wie Klimawandel, Gesundheit und allgemeine Lebenszufriedenheit wurden behandelt.

Im Bereich der KI gaben zunächst 98 Prozent an, dass sie den Begriff schon gehört haben. 71 Prozent sind davon überzeugt, Künstliche Intelligenz auch erklären zu können. Jedoch nutzt nur fast ein Drittel der Befragten KI täglich. Ein weiteres Drittel nutzt die Tools immerhin noch gelegentlich. Nur neun Prozent gaben an, KI noch nie genutzt zu haben. Dementsprechend kennen sich Jugendliche mittlerweile recht gut mit KI aus.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Daher rühren wohl auch die Sorgen rund um ihre Zukunft. 22 Prozent sehen durch KI-Tools ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gefährdet. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 17 Prozent. Je nach gewünschter Branche variieren die Sorgen dabei ein wenig. So haben 23 Prozent der Befragten, die später in der IT arbeiten wollen, Angst vor den Auswirkungen von KI. Im Bereich der Elektrotechnik sind es 27 Prozent und in der Produktion 24 Prozent.

Dennoch gibt es einen Lichtblick: Ein Großteil der Jugendlichen sieht gar keine oder nur wenig Gefahr durch KI auf dem Arbeitsmarkt. Hier beträgt der Anteil der Befragten 69 Prozent. Die Verantwortlichen der Umfrage kommentieren: „Festzuhalten bleibt trotzdem, dass auch 2024 die überwältigende Mehrheit der Jugendlichen keinen Grund zur Sorge sieht.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Verantwortlichen halten aber auch fest, dass einige Jugendliche womöglich keine genauen Vorstellungen davon haben, „inwieweit KI in ihren präferierten Branchen (negativ) Einfluss nehmen könnte, oder aber auch aus Selbstschutz das Gefahrenpotenzial klein erachten“. Zehn Prozent der Befragten wollten sich nicht zu den möglichen Gefahren äußern.

Diese Berufe der Zukunft solltet ihr im Blick behalten

5 Bilder ansehen
Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:
Top-Artikel
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Chatbot
Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Jörg Langer
28.10.2025, 16:59 Uhr

Der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand.
Die KI braucht kein Work-Life Balance mit 20h/Woche bei vollem Gehalt ohne Ausbildung und Gegenleistung.

Da muss man sich ja anstrengen.

Die Angst ist nicht unbegründet!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren