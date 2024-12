2024 im Rückblick: Was deutsche Google-Nutzer in diesem Jahr wissen wollten

Was haben Nutzer:innen in diesem Jahr auf Google gesucht? (Bild: Shutterstock/Melnikov Dmitriy)

Google ist für viele Menschen die Anlaufstelle für Fragen und die Suche nach bestimmten Themen. Das zeigt sich auch 2024 in der Trendanalyse der Suchmaschine. Die Suchtrends des Jahres drehen sich vor allem um sportliche Events, große weltpolitische Ereignisse und Persönlichkeiten.

Google-Trends: Von Stefan Raab über die US-Wahl zur Fußball-EM

In der Kategorie der allgemeinen Suchbegriffe haben sich primär die Sport-Events durchsetzen können. Die meisten Google-Nutzer:innen suchten nach der Fußball-EM, gefolgt von der Handball-EM. Erst dahinter lässt sich die US-Wahl auf Platz 3 finden. Wurde rein nach einer Person gesucht, dann am häufigsten nach Stefan Raab. Er ist damit sogar noch vor Kamala Harris, Joe Biden und Donald Trump in der Liste der meistgesuchten Personen auf Google.

Google-Nutzer:innen haben aber nicht nur nach einzelnen Events und Personen gesucht. Sie haben der beliebten Suchmaschine auch eine Vielzahl an Fragen gestellt. Unter den Warum-Fragen auf Platz 1: Warum streiken die Bauern? Dahinter reihen sich die Fragen ein, warum Cora aus dem Dschungelcamp raus ist und warum Christian Lindner entlassen wurde.

Die Trendthemen bei Google lassen sich auch in den Was-Fragen wiederfinden. So fragten sich viele Nutzer:innen, was ein Talahon ist und was die Vertrauensfrage für die deutsche Politik bedeutet. Auch die Frage, was eigentlich Dubai-Schokolade ist, schaffte es mit in die Top-10 dieser Kategorie. Google-Nutzer:innen hatten aber auch viele Wie-Fragen für die Suchmaschine parat. Allem voran: Wie alt ist Stefan Raab? Nicht überraschend ist, dass die sportlichen und politischen Events auch in dieser Kategorie wieder vorkommen.

Auf Platz 2 steht nämlich „Wie lang geht Olympia?“, während es für „Wie lange gehen die Bauernproteste?“ immer noch für Platz 3 gereicht hat. Zu guter Letzt gibt Google eine Liste der meistgesuchten Serien 2024. Auf Platz 1 landete die Drama-Serie Maxton Hall, während Fallout und 3 Body Problem dahinter folgten.

