22 Monate unbemerkt: Astronomen finden „Schurkenplaneten“ in alten Hubble-Daten

Astronom:innen sind per Zufall auf einen neuen Exoplaneten gestoßen – und das dank Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops und Albert Einsteins Ideen. Aber der Reihe nach.

Exoplaneten sind so schwer zu entdecken, da sie sich außerhalb unseres Sonnensystem befinden. Wenn sie keinen Stern umkreisen, werden sie als „Nomaden“ oder „Schurkenplaneten“ bezeichnet.

„Schurkenplaneten“ treiben allein durch die Galaxie

„Sie treiben allein durch die Galaxie, in völliger Dunkelheit und ohne Sonne, die sie beleuchtet. Das macht es unmöglich, sie mit herkömmlichen Methoden zur Planetenerkennung zu entdecken, die auf das Licht eines Muttersterns angewiesen sind“, erklärte Przemek Mroz, Professor an der Universität Warschau, gegenüber space.com.

Um diese geheimnisvollen Objekte trotzdem zu finden, greifen Astronom:innen auf eine Technik zurück, die auf Albert Einstein zurückgeht: der sogenannte Gravitationsmikrolinseneffekt.

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie als Hilfe

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass Objekte mit Masse das Raumgefüge selbst „krümmen“. Je größer die Masse, desto stärker die Verzerrung und damit die durch die Verzerrung entstehende Gravitation.

Der Gravitationslinseneffekt entsteht, wenn Licht einer Hintergrundquelle diese Verzerrung passiert. Sein Weg wird dann gekrümmt. Das Hubble- und James-Webb-Teleskop machen sich diesen Effekt zunutze, um extrem weit entfernte Galaxien zu untersuchen. „Das Schöne am Mikrolinseneffekt ist, dass er auch dann funktioniert, wenn das Linsenobjekt überhaupt kein Licht aussendet“, erklärte Mroz. Sprich: auch bei Exoplaneten.

Im Hubble-Archiv schlummern noch mehr solcher Chancen

Im aktuellen Fall waren die Daten, die zur Entdeckung des Exoplaneten gebraucht wurden, bereits im Hubble-Archiv. Das Mikrolinsenereignis war am 22. Mai 2023 vom Teleskop aufgezeichnet und mit der Bezeichnung OGLE-2023-BLG-0524 versehen worden. Dann verschwand es direkt im Archiv.

Ein Mitglied von Mroz‘ Team stieß vor kurzem bei der Untersuchung von Mikrolinsen-Ereignissen zufällig auf OGLE-2023-BLG-0524. Mroz sprach von einem „Glücksfall“ – und von der Möglichkeit, dass im Hubble-Archiv noch mehr solcher Chancen schlummern. Warum? Mikrolinsen-Ereignisse treten in dichten Sternfeldern ständig auf, und viele dieser Felder wurden in der Vergangenheit bereits vom Hubble-Teleskop beobachtet. In den Hubble-Daten warten also noch weitere interessante Fälle nur darauf, auch entdeckt zu werden.

