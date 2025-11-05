Anzeige
MIT Technology Review News
23 Stunden am Tag Drake hören? Warum ein Rapper Spotify verklagt

Ein Rapper wirft Spotify Streaming-Betrug mithilfe von Bots vor. Weil er sich und andere Künstler:innen um Einnahmen betrogen fühlt, verklagt er jetzt den Musikstreaming-Dienst.

Von Jenny Lepies
2 Min.
23 Stunden am Tag Drake hören? Warum ein Rapper Spotify verklagt

Wer hört am anderen Ende der Leitung Spotify? Beim Künstler Drake zweifelt jetzt ein Kläger an, dass die Hörer:innen immer menschlich sind. (Bild: Mar Fernandez / Shutterstock.com)

Spotify steht abermals im Rampenlicht: Ein Rapper, der sich RBX nennt, hat in Kalifornien Klage gegen den Musikstreaming-Dienst eingereicht. Er wirft dem Anbieter vor, „die Augen vor massivem betrügerischem Streaming“ zu verschließen und davon selbst zu profitieren. RBX macht das an dem Rapper Drake fest, der, so der Kläger, eine immense Summe an Streams verzeichnet habe, die ungewöhnliche Höraktivitäten aufweisen. Konkret nimmt er Bots als Hörer:innen an, die die Anzahl der Drake-Streams zwischen Januar 2022 und September 2025 künstlich nach oben getrieben hätten. Das wiederum bringe andere Künstler:innen um Hunderte von Millionen US-Dollar an Umsatzanteilen.

Keine Klage gegen den Künstler, sondern gegen Spotify

Der Kläger RBX heißt eigentlich Eric Dwayne Collins, ist der Cousin des Rappers Snoop Dog und hatte in den 1990er Jahren Gastauftritte auf den bekannten Hip-Hop-Alben von Dr. Der The Chronic und Snoop Dogs Doggystyle. Er geht in seiner Klage nicht gegen Drake vor, sondern gegen den Konzern, der systematisch dulde, dass „Milliarden betrügerischer Streams durch gefälschte, unrechtmäßige und/oder illegale Methoden (zum Beispiel Bots) generiert“ werden, wie es in der Anklageschrift heißt, die Ars Technica veröffentlicht hat.

In dem Dokument werden dediziert Analysen zu Streaming-Mustern von Drakes Liedern aufgestellt: So zeige sich etwa bei seinen Streams nach ihrer Veröffentlichung – auch Jahre später – erhebliche und unregelmäßige Anstiege, während üblicherweise nach Veröffentlichung auf einen anfänglichen Anstieg der Streaming-Zahlen ein vorhersehbares Abnahmemuster folgt. „Außer für Streaming-Betrug“ gebe es dafür keine vernünftige Erklärung. Auffälligkeiten stellte das Rechtsteam auch bei einzelnen Konten fest, die Drakes Musik hörten. So führt es eine große Anzahl der Accounts an, die „23 Stunden am Tag ausschließlich Drakes Musik hörten“. Der Kläger hingegen geht bei durchschnittlichen Spotify-Hörer:innen davon aus, dass sie zehn Songs pro Tag hören. Offen bleibt allerdings, wie RBX und seine Anwälte diese Analysen durchgeführt haben.

Spotifys Streaming-Star: Wer wird am meisten gehört?

Die Klage ist vor dem Hintergrund von Spotifys Ausschüttungsmodell an die Musiker:innen und Bands zu sehen. Dafür stand das Unternehmen bereits in der Vergangenheit in der Kritik. Dabei wandern die Nutzer:innengebühren in einen Pool, der auf die Künstler:innen proportional verteilt wird. Bekannte und viel gestreamte Stars, wie etwa Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny oder Billie Eilish streichen dabei den größten Anteil ein. Drake gehört ebenso in diese Liga und wurde im September der erste Musiker, der die Marke von 120 Milliarden Streams knackte. Dies sieht der Kläger RBX als Hinweis darauf, dass Spotify einen „erheblichen“ Anteil an unechten Aktivitäten in dem untersuchten Zeitraum ignorierte, die sich zu etwa 37 Milliarden Streams summierten.

Wird der Klage stattgegeben, hätte das weitreichende Auswirkungen auf mehr als 100.000 Lizenzinhaber, die Tantiemen für die auf der Plattform verfügbare Musik erhalten. Spotify indes äußerte sich nicht zu dem laufenden Rechtsstreit, ein Sprecher wies aber gegenüber dem Rolling Stone die Vorwürfe zurück, von gefälschten Streams zu profitieren. Er rückt das Problem der künstlichen Streams in einen branchenweiten Kontext und beruft sich auf ständige Verbesserung „erstklassiger Systeme, um dieses Problem zu bekämpfen und die Auszahlungen an Künstler durch strenge Schutzmaßnahmen wie das Entfernen gefälschter Streams, das Einbehalten von Lizenzgebühren und die Verhängung von Strafen zu sichern“.

