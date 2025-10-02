24-Stunden-Gründung: Startup-Expertin vertritt klare Meinung zu den Regierungsplänen

Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sind sich einig: Deutschland soll schneller werden. Das Bundeskabinett hat die sogenannte „Modernisierungsagenda“ für Staat und Verwaltung beschlossen. 80 Maßnahmen sollen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung sorgen.

Ziel sei es, „dass ein anderes Tempo in dieses Land kommt“, so Klingbeil. Dazu zählt auch die 24-Stunden-Unternehmensgründung. In dem Beschluss steht: „Einheitliche digitale Verfahren und eine neue Once-Only-Plattform ermöglichen die Gründung von Unternehmen binnen eines Tages.“

Die Bundesregierung möchte damit die, nach eigenen Aussagen, aktuell rund 6.000 Prozessvarianten zusammenführen.

Gründungen dauern oft Monate

Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Magdalena Oehl, befürwortet den Plan. „Eine schnelle und digitale Gründung ist die Basis für ein modernes Startup-Ökosystem“, sagt die Wirtschaftslobbyistin.

Oehl sieht vorwiegend drei Probleme am aktuellen System: „Deutschland hat zu viel Papier und eine umständliche Präsenzpflicht.“ Zu oft müssten Unterlagen ausgedruckt, persönlich eingereicht und unterschrieben werden.

Zudem seien die rechtlichen Anforderungen zu komplex. Oehl stellt sich die Frage: „Warum muss ich jedes Mal persönlich zu meinem Notar? Das muss auch digital gehen.“

Besonders kritisch sieht sie, dass Behörden und Ämter kaum digital miteinander verknüpft sind. „Das führt zu langen Bearbeitungszeiten und Doppelarbeit.“ Gründer würden monatelang auf ihre Steuernummer warten.

Andere Länder sind deutlich schneller

In anderen europäischen Ländern ist die schnelle Gründung längst Standard. So wirbt Estland damit, dass die Gründung eines Unternehmens nur 18 Minuten dauert. In Großbritannien ist eine Unternehmensgründung innerhalb von 24 Stunden die Regel. Auch hier wird der Anmeldeprozess über Webportale ermöglicht.

„Eine digitale Gründung binnen eines Tages erleichtert nicht nur den Einstieg, sondern setzt auch ein wichtiges Signal, dass Innovation willkommen ist“, sagt Oehl. Deutschland dürfe hier nicht länger hinterherhinken. „Wer heute ein Unternehmen gründet, sollte sich voll auf die Idee, das Produkt und den Markt konzentrieren können – nicht auf tagelangen Papierkram.“