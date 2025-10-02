Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

24-Stunden-Gründung: Startup-Expertin vertritt klare Meinung zu den Regierungsplänen

Die Bundesregierung plant die 24-Stunden-Gründung via Webportal. Startup-Expertin Magdalena Oehl befürwortet das Vorhaben. Eine digitale Gründung binnen eines Tages setze ein wichtiges Signal, dass Innovation willkommen ist.

Von Andreas Weck
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
24-Stunden-Gründung: Startup-Expertin vertritt klare Meinung zu den Regierungsplänen

Magdalena Oehl ist Vertreterin des Startup-Verbands. (Foto: Sapna Richter)

Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sind sich einig: Deutschland soll schneller werden. Das Bundeskabinett hat die sogenannte „Modernisierungsagenda“ für Staat und Verwaltung beschlossen. 80 Maßnahmen sollen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung sorgen.

Anzeige
Anzeige

Ziel sei es, „dass ein anderes Tempo in dieses Land kommt“, so Klingbeil. Dazu zählt auch die 24-Stunden-Unternehmensgründung. In dem Beschluss steht: „Einheitliche digitale Verfahren und eine neue Once-Only-Plattform ermöglichen die Gründung von Unternehmen binnen eines Tages.“

Die Bundesregierung möchte damit die, nach eigenen Aussagen, aktuell rund 6.000 Prozessvarianten zusammenführen.

Anzeige
Anzeige

Gründungen dauern oft Monate

Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Magdalena Oehl, befürwortet den Plan. „Eine schnelle und digitale Gründung ist die Basis für ein modernes Startup-Ökosystem“, sagt die Wirtschaftslobbyistin.

Oehl sieht vorwiegend drei Probleme am aktuellen System: „Deutschland hat zu viel Papier und eine umständliche Präsenzpflicht.“ Zu oft müssten Unterlagen ausgedruckt, persönlich eingereicht und unterschrieben werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion

Zudem seien die rechtlichen Anforderungen zu komplex. Oehl stellt sich die Frage: „Warum muss ich jedes Mal persönlich zu meinem Notar? Das muss auch digital gehen.“

Besonders kritisch sieht sie, dass Behörden und Ämter kaum digital miteinander verknüpft sind. „Das führt zu langen Bearbeitungszeiten und Doppelarbeit.“ Gründer würden monatelang auf ihre Steuernummer warten.

Anzeige
Anzeige

Andere Länder sind deutlich schneller

In anderen europäischen Ländern ist die schnelle Gründung längst Standard. So wirbt Estland damit, dass die Gründung eines Unternehmens nur 18 Minuten dauert. In Großbritannien ist eine Unternehmensgründung innerhalb von 24 Stunden die Regel. Auch hier wird der Anmeldeprozess über Webportale ermöglicht.

„Eine digitale Gründung binnen eines Tages erleichtert nicht nur den Einstieg, sondern setzt auch ein wichtiges Signal, dass Innovation willkommen ist“, sagt Oehl. Deutschland dürfe hier nicht länger hinterherhinken. „Wer heute ein Unternehmen gründet, sollte sich voll auf die Idee, das Produkt und den Markt konzentrieren können – nicht auf tagelangen Papierkram.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren