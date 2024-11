Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Jeden Tag eine kleine Überraschung: Wenn es im Dezember kalt und düster wird, bringen Adventskalender Abwechslung in den Alltag. Damit du nicht ewig nach einem passenden Exemplar suchen musst, haben wir einige Ideen zusammengestellt. Und falls du keine Lust auf einen physischen Kalender hast: Auch online gibt es spannende Türchen zu öffnen.

Anzeige Anzeige

Offline: Unsere liebsten Nerd-Adventskalender 2024

Los geht’s mit den physischen Kalendern. Die geben zum einen ein hübsches vorweihnachtliches Deko-Element ab und bescheren andererseits jeden Tag ein bisschen Freude beim Auspacken. Dabei gibt es auch abseits der klassischen Schokoladen-Variante einiges zu entdecken: Hier kommen unsere fünf Favoriten.

Auf Socken zum Schicksalsberg: „Herr der Ringe“-Adventskalender

Ja, Socken waren als Geschenk lange verpönt – aber was, wenn sie perfekt zum liebsten Fandom passen? Der „Herr der Ringe“-Adventskalender von Elbenwald* beschert allen Tolkien-Fans warme Füße. Insgesamt zwölf Paar Socken werden in einer Metallbox geliefert, dazu gibt es Zahlensticker und eine Leine mit Klammern, um die Socken aufzuhängen.

Anzeige Anzeige

Wer will, kann die Socken dann natürlich noch befüllen, und für Anime-Fans hat Elbenwald das Set auch mit „One Piece“-Motiven in petto. Beide Sockensets kosten je 49,95 Euro.

Von Nerds für Nerds: Adventskalender von Get Digital

Wer sich nicht auf ein Fandom einigen oder den Kalenderinhalt teilen will, wird bei Get Digital fündig. Der große Loot-Drop-Adventskalender verspricht 24 Gadgets und Sammlerstücke aus verschiedenen Gaming-, Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Universen, deren Gesamtwert bei rund 300 Euro liegen soll. Kostenpunkt für den Kalender: 129,95 Euro.

Anzeige Anzeige

Ein bisschen Arbeit bleibt allerdings: Alle Items werden zusammen in einer großen Box verschickt, wer einzelne „Türchen“ will, muss sie selbst einpacken oder einpacken lassen.

Frisch aufgebrüht: 24 Mal Kaffee

Koffeinjunkies, Mahlgrad-Nerds und Hobby-Baristas sind bei 19 grams gut aufgehoben. Der Kaffee-Adventskalender der Berliner Rösterei liefert für pro Tag 50 Gramm Kaffee in luftdicht verschließbaren Alu-Dosen.

Anzeige Anzeige

Beim Bestellen gibt es die Auswahl zwischen ganzen Bohnen oder Kaffeepulver für Filterkaffee und Espresso. Das Besondere: 19grams setzt auf Speciality Coffee, also auf die höchstmögliche Kaffeequalität und Geschmacksprofile, die je nach Anbaugebiet und Mikroklima unterschiedlich ausfallen. Preislich starten die Kalender bei 94,90 Euro, die Variante mit den gemahlenen Bohnen liegt bei 104,90 Euro.

Weihnachtliche Würfel für Pen-and-Paper-Fans

Du klärst deine Kämpfe mit Würfeln in der Hand oder willst deinem Spielleiter/ deiner Spielleiterin eine kleine Freude machen? Dann könnte der Adventskalender von World of Dice ein absoluter Volltreffer sein.

Neben einem weihnachtlichen Würfel-Set mit Lebkuchen-Figuren, Schneeflocken und Zuckerstangen verbergen sich hinter den Türchen verschiedene Einzelwürfel aus dem „World of Dice“-Sortiment. Wer zum Ende des Advents lieber mehrere ganze Sets haben möchte, findet die im World of Dice „Mystery Adventskalender“. Für die Weihnachts-Edition berechnet World of Dice 49, 99 Euro, den Mystery-Kalender gibt es für 44,99 Euro.

Anzeige Anzeige

Für Startup-Fans und den guten Zweck

24 Geschenkpäckchen erwarten dich im Adventskalender vom Adventsome. Für 129 Euro gibt es Startup-Produkte wie zum Beispiel Snacks oder Kosmetik, aber auch vier Spenden-Türchen, bei denen Geld an soziale Projekte geht. Dabei wird genau erklärt, wohin das Geld fließt – und die Produkte bieten Einblicke ins Sortiment junger Unternehmen.

Wer etwas weniger Geld ausgeben möchte, kann sich auch für die „Mini“-Variante für 35 Euro entscheiden, die vier Produkte enthält und einen Euro in die Spendenkasse einzahlt.

Online: Welche Tech-Adventskalender lohnen sich 2024?

Die Lieferzeit ist zu lang, ihr seid viel unterwegs oder habt schlicht keine Lust auf einen Kalender, der irgendwo herumsteht? Dann ab ins Netz: Hier gibt es den ganzen Dezember über coole Gewinnspiele, Gratisdownloads und Rabatte. Wir haben uns für dich umgesehen und eine Liste mit den besten Online-Tech-Adventskalendern zusammengestellt. Darunter sind Advent of Code, der Software-Adventskalender von Chip und – Achtung, Eigenwerbung – der t3n Adventskalender.

Anzeige Anzeige

Spielend zur Verlosung: Tech-Adventskalender von Connect

Das Tech-Portal Connect hat sich einen spielerischen Ansatz für sein Adventskalender-Gewinnspiel ausgedacht: Wer aufs Tagestürchen klickt, muss zunächst ein Mini-Quiz absolvieren, um anschließend im Lostopf zu landen. Und wer die eigenen Gewinnchancen steigern will, kann beliebig oft ein zusätzliches Mini-Game spielen.

Verlost werden unter anderem Haushaltsgeräte wie ein Air Fryer und eine Waschmaschine, aber auch Unterhaltungselektronik wie ein Fernseher mit Wandhalterung und eine Soundbar.

Programmier-Adventskalender: Online rätseln mit dem Advent of Code

Advent of Code ist ein Projekt von Entwickler Eric Wastl. Dabei gibt es jeden Tag ein Rätsel, das Programmierer:innen in einer Sprache ihrer Wahl lösen können. Der Schwierigkeitsgrad variiert, sodass es ab und zu wirklich kniffelig wird. Es gibt mittlerweile eine starke AoC-Community, die sich wechselseitig motiviert – und die Rätsel als Unternehmensteams, als Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche oder als Universitätsaufgaben löst.

Anzeige Anzeige

Wer nach Weihnachten noch nicht genug hat, kann die Adventskalender von 2022 bis 2015 lösen – die Rätsel sind immer noch frei zugänglich.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Software-Adventskalender 2024 von Chip

Wie jedes Jahr bietet das Verbraucher:innenportal Chip im Chip-Adventskalender Vollversionen verschiedener Software. Dabei sind PDF-Tools, Sicherheitsprogramme, Spiele und Back-up-Software. Die Downloads werden um Mitternacht veröffentlicht und sind dann für jeweils 24 Stunden verfügbar. Eine Verlosung gibt es dabei nicht – die Downloads stehen allen frei!

Bildbearbeitungs-Adventskalender von Snapfrog

Auch im Adventskalender von Snapfrog finden sich Vollversionen von Apps und Programmen, teilweise mit unbegrenzter Lizenz. Der Fokus liegt dabei auf der Bildbearbeitung, die Programme können sowohl privat als auch kommerziell genutzt werden.

Anzeige Anzeige

Fotograf:innen, Social-Media-Redakteur:innen, Webdesigner:innen und alle anderen, die regelmäßig Bilder bearbeiten müssen, können sich hier also auf hilfreiche Tools freuen. Neben den Programmen verstecken sich hinter den Türchen Presets und Tutorials.

Tech-Goodies gewinnen im t3n Adventskalender 2023

Wir haben dieses Jahr natürlich auch wieder einen eigenen t3n Adventskalender! Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Magic Drawing Pad, ein Smarthome-Paket und Boxen. Ob du Glück hattest, siehst du in deinem Mail-Eingang oder auf unserer Liste der Gewinner:innen, die Teilnahme läuft via Newsletter.

Musik-Equipment: Online-Adventskalender von Elevator

Na, wo sind die DJ(ane)s und Musiker:innen? Für cooles DJ- und Studio-Equipment ist der Adventskalender von Elevator, einem Onlineshop für Musikbedarf, die richtige Adresse. Im vergangenen Jahr waren zum Beispiel DJ-Controller, Audio-Interfaces, Turntables und Kopfhörer Teil der Verlosung.

Anzeige Anzeige

Wie funktioniert ein Online-Adventskalender?

Die Adventskalender sind den ganzen Dezember über auf der jeweiligen Seite des Anbieters zu finden. Jeden Tag kannst du auf ein Türchen mit dem aktuellen Datum klicken – und schon ist ein neues Gewinnspiel, ein neuer Download oder ein neuer Gutschein freigeschaltet. Du kannst dich also wie bei einem normalen Adventskalender jeden Tag überraschen lassen und jeden Tag tolle Gewinne abstauben!

Wie kann man bei Online-Adventskalendern gewinnen?

Das ist unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Tech-Adventskalender ab. Bei einigen verbirgt sich hinter jedem Türchen ein Gewinnspiel, für das du deine Daten hinterlegst und mit etwas Glück gewinnst. Bei anderen Online-Adventskalendern befindet sich hinter einem Türchen ein Gutschein, ein Rabattcode oder ein kostenfreier Download eines Tools oder einer Software. Dort gewinnt jede:r Teilnehmer:in.

Kann ich mehrmals in den Online-Adventskalendern für Tech-Fans gewinnen?

Es gibt weder eine Beschränkung, bei wie vielen Tech-Adventskalendern online du mitmachen kannst, noch, wie oft du pro Adventskalender ein Türchen öffnen darfst. Wenn du Lust hast, kannst du täglich bei allen oben genannten Adventskalendern ein Türchen aufmachen! Es kann aber durchaus sein, dass die einzelnen Anbieter der Kalender Teilnehmende nur einmal gewinnen lassen – darüber können wir keine Aussage treffen.

Mehr zu diesem Thema