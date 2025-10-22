2,5 Stunden Social Media täglich: Auf welchen Plattformen wir besonders viel Zeit verbringen

Die Social-Media-Agentur We are Social und das Social-Intelligence-Marktforschungsunternehmen Meltwater haben im Rahmen des jährlichen Reports „Digital 2026“ die wichtigsten Daten und Fakten zur Social-Media-Nutzung zusammengestellt. Demnach nutzen inzwischen mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung soziale Medien. Dabei verändert sich aber das Nutzungsverhalten und die Mechanismen, mit denen um Aufmerksamkeit gekämpft wird.

Laut Digital 2026 gibt es weltweit derzeit 5,66 Milliarden Social-Media-Nutzer:innen, was 68,7 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Dabei ist der oder die typische Nutzer:in inzwischen über 2,5 Stunden pro Tag auf sozialen und Videoplattformen online. Der Zeitvertreib ist inzwischen der zweitwichtigste Grund für die Social-Media-Nutzung, gleich hinter dem Wunsch, mit Freund:innen und der Familie Kontakt zu halten.

Nutzer:innen sind mehr als 1,5 Studen täglich bei Tiktok

Bemerkenswert ist aber auch eine andere Zahl: So verwenden Erwachsene im Schnitt 6,75 Social-Media-Plattformen mindestens einmal im Monat. Whatsapp ist dabei vor Instagram und Facebook die beliebteste App, wobei Facebook die meistgenutzte bleibt. Bei der Reichweite liegt laut Similarweb-Daten YouTube vorn und verfügt über fast 50 Prozent mehr aktive App-Nutzer:innen als TikTok auf Platz fünf. Doch bei der Verweildauer hat Tiktok die Nase vorn: Durchschnittlich 1 Stunde und 37 Minuten verbringen typische Nutzer:innen täglich auf der Android-App – das ist signifikant mehr als auf jeder anderen Plattform.

Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich die verschiedenen Generationen die Plattformen nutzen. Für 16- bis 34-Jährige ist Werbung auf Social-Media-Plattformen inzwischen der wichtigste Kanal, um neue Marken, Produkte und Services zu entdecken. So erklären 34,2 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und 32,1 Prozent der 25- bis 34-Jährigen, dass sie Instagram, Youtube und Co. gezielt nutzen, um Neues kennenzulernen. Bei den 35- bis 44-Jährigen belegen Social Ads immerhin noch den zweiten Platz, direkt hinter Suchmaschinen. Eine Auffälligkeit gibt es auch bei der Geschlechterbetrachtung: Demnach verbringen Frauen zwischen 16 und 24 Jahren täglich im Schnitt 3 Stunden und 40 Minuten auf Social- und Video-Plattformen – das ist mehr als jede andere Zielgruppe

LLMs lösen Suchmaschinen (teilweise) ab

Leicht rückläufig ist dagegen die Nutzung von Suchmaschinen – über die Generationen hinweg. Nur noch 80 Prozent der erwachsenen Onliner nutzen monatlich eine klassische Suchmaschine. Hier spielen gerade bei den jüngeren Nutzer:innen KI-Anwendungen eine größere Rolle. Die Zusammenstellung der Daten liefert außerdem Indizien dafür, dass mittlerweile mehr als 1 Milliarde Menschen jeden Monat generative KI-Tools nutzen. Sam Altman, der CEO von OpenAI, berichtete, dass allein ChatGPT Anfang Oktober 2025 rund 800 Millionen wöchentliche Nutzer hatte. Diese rasante Verbreitung der generativen KI verändert das digitale Verhalten grundlegend, insbesondere bei der Online-Suche.

Auch Wachstumskurs ist demzufolge auch der Werbemarkt in den sozialen Medien. So werden in diesem Jahr weltweit voraussichtlich 1,16 Billionen US-Dollar für Werbung ausgegeben. Besonders Social Ads wachsen weiter stark, hier steigen die weltweiten Ausgaben wohl um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (etwa 277 Milliarden US-Dollar).

Soziale Medien sind längst mehr als Unterhaltung – sie sind Spiegel gesellschaftlicher Dynamiken. Sie prägen Meinungsbildung, Konsumverhalten und das Bild, das wir voneinander haben. Die neuen Daten zeigen: Wir verbringen mehr Zeit in diesen Räumen als je zuvor. Die Herausforderung besteht darin, sie bewusster zu gestalten – als Orte echter Verbindung, nicht nur endloser Ablenkung.