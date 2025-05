Nasa findet Mikroben, wo es eigentlich keine geben dürfte: Warum das für uns nützlich sein könnte

Reinräume kommen in vielen Bereichen der Wissenschaft zum Einsatz. Die dekontaminierten Räume werden etwa genutzt, um bei der Herstellung von Halbleitern die Verunreinigung durch Partikel zu verhindern. Auch in der Raumfahrttechnik werden Reinräume eingesetzt, damit solche Partikel und Mikroben nicht unabsichtlich ins All gelangen. Dass das schwerer als gedacht ist, zeigt jetzt eine Studie der Nasa in Zusammenarbeit mit Forscher:innen aus Indien und Saudi-Arabien.

Anzeige Anzeige

26 Mikrobenarten im Nasa-Reinraum: Wie geht das?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Wissenschaftler:innen haben Proben der Nasa-Reinräume aus dem Jahr 2007 analysiert. Die Proben wurden zu drei Zeitpunkten vor, während und nach dem Zusammenbau der Phoenix-Raumsonde genommen, die zum Mars geschickt wurde. Alle Proben wurden seither bei –80 Grad Celsius in einem 20-prozentigen Glycerin-Stamm für künftige Analysen aufbewahrt.

Insgesamt wurden in den Proben 215 Mikrobenstämme entdeckt, von denen sich 26 als neue Arten herausgestellt haben. Dabei handelt es sich laut den Wissenschaftler:innen und der Nasa um extremophile Organismen, also Lebensformen, die sich besonders schwierigen Umständen anpassen und darin überleben können. In diese Kategorie der widerstandsfähigen Organismen fallen unter anderem Unterarten wie Thermophile, die sich hohen Temperaturen angepasst haben oder Radiophile, die sich enormer Strahlung aussetzen können.

Anzeige Anzeige

Die Ergebnisse der Studie können auf gleich zwei Arten nützlich sein. Zunächst können die Gene der Mikrobenarten genauer analysiert und in der Wissenschaft zum Einsatz kommen. Junia Schultz, eine der Wissenschaftlerinnen hinter der Studie, sagte dazu gegenüber Space: „Die Gene in diesen neu entdeckten Bakterienarten könnten in der Medizin, der Lebensmittelkonservierung und anderen Industriezweigen genutzt werden“.

Zudem kann die Nasa aus diesem Fund lernen und die eigenen Reinräume weiter verbessern. Dadurch werden Kontaminationen auf künftigen Missionen womöglich verhindert. Kasthuri Venkateswaran, Hauptautor der Studie, sagt dazu: „Zusammen können wir die Geheimnisse der Mikroben, die selbst extreme Umgebungen im Weltall überstehen, entschlüsseln. Organismen mit dem Potenzial, die Wissenschaft, Bioengineering und interplanetare Erkundungen zu revolutionieren“.

Anzeige Anzeige

Was Astronaut:innen absichtlich mit ins All nehmen

10 Bilder ansehen Was Astronauten mit ins Weltall nehmen Quelle: Nasa