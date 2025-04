Warum es dieses klassische Jump’n’run jetzt als Text-Adventure für den C64 gibt

Croc: Legend of the Gobbos ist im Oktober 1997 hierzulande für die Playstation 1 und den PC erschienen. Das Jump’n’Run von Argonaut Software hat damals gute Wertungen eingefahren und sich eine große Fan-Base aufgebaut. So groß, dass 27 Jahre später ein Remake für das Spiel erschienen ist. Croc: Legend of the Gobbos gibt es seit dem 2. April 2025 für aktuelle Konsolen wie die PS5, Xbox Series X und auch für den PC.

Das Entwicklerteam von Argonaut hat aber nicht nur mit dem Release des Remakes für Schlagzeilen gesorgt. Am 1. April 2025 haben sie kurzerhand einen Clip hochgeladen, in dem eine weitere Überraschung preisgegeben wurde. Das Jump’n’Run wurde von dem Team auf einer weiteren Plattform umgesetzt – nämlich dem C64. Und dabei hat das Jump’n’Run einen Wandel zum Text-Adventure durchgemacht.

Genauer gesagt, behaupten die Entwickler:innen, dass es sich um einen alten C64-Entwurf handeln würde, den sie jetzt wiederentdeckt hätten. Auf ihrer Website schreiben die Entwickler:innen dazu: „Das neu entdeckte Croc: Legend of the Gobbos Text-Adventure, das als Inspiration für den 3D-Plattformer aus dem Jahr 1997 diente.“ Natürlich werdet ihr mit einem Blick auf das Datum und die Kombination von Jump’n’Run und Text-Adventure ziemlich schnell auf einen Aprilscherz kommen.

Allerdings handelt es sich nicht zu 100 Prozent um einen Scherz. Tatsächlich gibt es eine spielbare Demo des Jump’n’Runs auf der Seite der Entwickler:innen. Dort könnt ihr euch Croc: Legend of the Gobbos für den C64 kostenlos herunterladen. Allerdings warnen die Entwickler:innen davor, dass es zu recht langen Ladezeiten kommen kann – wie damals 1983.

Laut Argonaut Software könnt ihr das Spiel über C64-Emulatoren zocken und euch einen Eindruck davon verschaffen, wie ein Jump’n’Run als Text-Adventure funktioniert. Euch wird beschrieben, was Spielfigur Croc sehen kann und ihr könnt anschließend entscheiden, ob ihr die Objekte untersuchen – oder direkt darauf herumspringen wollt.

