VW: 27 PS mehr für 18,90 Euro im Monat – die Hardware ist schon drin

Stellt euch vor, euer neues Auto könnte mehr, als es ab Werk darf. Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern macht aus dieser Vorstellung nun Realität – und präsentiert auch gleich eine Rechnung.

Von Hannah Klaiber
2 Min.
Volkswagen I.D. (Bild: VW)

Der Automobilhersteller bietet für sein Elektromodell ID.3 Pro ab dem Modelljahr 2025 ein Leistungs-Upgrade an, das Kund:innen nachträglich freischalten lassen können. Gegen eine Gebühr wird die Leistung des Fahrzeugs von den serienmäßigen 150 Kilowatt (204 PS) auf 170 Kilowatt (231 PS) angehoben.

Das Besondere daran ist das Bezahlmodell. Anstatt die Mehrleistung als festen Bestandteil einer höheren Ausstattungsvariante zu verkaufen, setzt VW auf ein flexibles Modell, das man aus der Software-Welt kennt: Kund:innen können die Zusatzleistung für 18,90 EUR pro Monat abonnieren. Alternativ stehen ein Jahresabo für 189 EUR oder der unbefristete Kauf für einmalig 629 EUR zur Wahl.

Hardware an Bord, Freischaltung per Klick

Technisch ist dieser Schritt wenig überraschend. Die für die höhere Leistung notwendige Hardware ist in den betroffenen Fahrzeugen bereits ab Werk verbaut und wird lediglich per Software-Befehl „Over-the-Air“ aktiviert. Für die Käufer:innen hat das den Vorteil, dass keine umständlichen Werkstattbesuche nötig sind.

Volkswagen gibt zudem an, dass die Leistungssteigerung keine negativen Auswirkungen auf die nach WLTP-Norm ermittelte Reichweite oder den Energieverbrauch des ID.3 hat. Wie das britische Magazin Auto Express berichtet, seien die Fahrzeuge bereits mit der maximalen Leistung homologiert, weshalb auch keine Meldung an die Versicherung erfolgen müsse.

Functions on Demand: Ein strategischer Wandel

Das Vorgehen von VW ist keine Einzelerscheinung, sondern Teil eines branchenweiten Trends namens „Functions on Demand“ (FoD). Hersteller zielen darauf ab, über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs wiederkehrende Umsätze zu generieren. Die Idee: Einmal verbaute Hardware wird zur Plattform für vielfältige digitale Dienste und Upgrades.

Andere Hersteller gehen ähnliche Wege. Mercedes-Benz aus Stuttgart bietet für einige seiner EQ-Modelle ebenfalls Leistungssteigerungen im Abo an. Tesla aus dem texanischen Austin ist seit Langem für sein Abo-Modell für die Fahrassistenzsoftware „Full Self-Driving“ bekannt. Dass dieser Weg aber auch Risiken birgt, zeigte der Münchener Premiumhersteller BMW vor einiger Zeit: Der Versuch, eine bereits verbaute Sitzheizung gegen eine monatliche Gebühr freizuschalten, führte zu erheblicher Kritik bei Kund:innen und wurde später wieder eingestellt.

Zwischen Flexibilität und gefühltem Kontrollverlust

Für die Autokäufer:innen schafft das neue Modell eine bisher nicht gekannte Flexibilität. Wer die Zusatzleistung nur für eine Urlaubsfahrt oder für die Sommermonate benötigt, kann sie bedarfsgerecht buchen. Auch für Zweitbesitzer:innen ist es vorteilhaft, da sie die Funktion nach ihren eigenen Wünschen aktivieren können, ohne auf die ursprüngliche Kaufentscheidung des Erstbesitzers angewiesen zu sein.

Gleichzeitig wirft das Modell grundsätzliche Fragen zum Thema Eigentum auf. Kritiker:innen argumentieren, dass Kund:innen für bereits bezahlte und im Fahrzeug vorhandene Hardware ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. Es entsteht das Gefühl, nicht mehr die volle Kontrolle über ein Produkt zu haben, das man erworben hat. Die aktuelle Umsetzung beim ID.3, die sich auf ein optionales Leistungs-Plus konzentriert, dürfte dabei auf weitaus mehr Akzeptanz stoßen als die Monetarisierung von grundlegenden Komfortfunktionen.

Kommentare (2)

Lau Duo
18.08.2025, 22:59 Uhr

Entweder miete/lease oder kaufe/finanziere ich ein Auto. Mach beides und hab mich als Kunden los. Könnte mir wegen VW egal sein, aber die Automarke meiner Wahl hat in anderen Ausstattungsmerkmalen leider ähnliche Pläne für künftige Modelle – oder haben die es schon? Weiß ich nicht. Aber steht bei mir was neues an und ich sehe das irgendwo, bin ich raus. Es muss auch mal gut sein.

Wolfgang Zöllner
19.08.2025, 09:51 Uhr

Das Schöne an diesem Preismodell ist, dass VW es bei Bedarf sofort wieder abstellen kann. Das kenne ich schon von den früheren Großcomputern. Auf einmal konnten unsere Kunden Softwarefunktionen gegen Aufpreis freischalten lassen für bereits verbaute Hardware. Das hat sich dann nach einiger Zeit wieder überlebt. Solche Änderungen machen Konzerne üblicherweise mit der Behauptung „weil der Kunde es so will“. Nach einiger Zeit wird das wieder geändert. So bleibt man im Gespräch und hebt sich von der Konkurrenz ab.

