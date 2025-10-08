3 Jahre Streit um die Chatkontrolle: Was das Nein der Union bedeutet und wie es jetzt weitergeht

Kaum ein Gesetzesvorhaben hat europäische Politiker:innen so lange beschäftigt wie die Chatkontrolle. Schon 2022 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag „zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern“ vorgelegt. Der sieht unter anderem vor, dass Messenger-Dienste jede verschickte Nachricht automatisch auf mögliche Belege für Kindesmissbrauch durchsuchen.

Von Datenschützer:innen hagelte es Kritik. In den folgenden Jahren scheiterten sowohl die ungarische als auch die schwedische EU-Ratspräsidentschaft damit, Mehrheiten für das Gesetz hinter sich zu versammeln. Aufgeben wollen die Befürworter des Gesetzesentwurfs indes nicht.

Nachdem die polnische Ratspräsidentschaft eine entschärfte Fassung mit einer Art freiwilligen Chatkontrolle vorgeschlagen hatte, übernahm Dänemark im Juli 2025 die Ratspräsidentschaft und orientierte sich wieder stärker am ursprünglichen Entwurf.

Der laut interner Protokolle des juristischen Diensts des Rates als rechtswidrig eingestufte Vorschlag verfehlte im September 2025 aber ebenfalls die Mehrheit. Doch Dänemark will es nicht bei einem Vorstoß belassen und versucht weiterhin, die Länder von dem Vorhaben zu überzeugen.

Auf Deutschland wird Dänemark dabei aber offenbar verzichten müssen. Bei einer Pressekonferenz erklärte der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn, dass es mit CDU und CSU keine „anlasslose Kontrolle von Chats“ geben werde. „Das wäre so, als würde man vorsorglich mal alle Briefe öffnen und schauen, ob da etwas Verbotenes drin ist“, so der Unionspolitiker.

Wie die Chatkontrolle funktionieren soll – und was das Problem dabei ist

Alle heute gängigen Messenger wie Whatsapp oder Signal setzen auf die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dabei wird die Nachricht vor dem Versand verschlüsselt und erst bei Empfang wieder entschlüsselt. Eine Überprüfung versendeter Inhalte ist deshalb nicht möglich.

Das Problem könnte durch ein Verfahren namens Client-Side-Scanning umgangen werden. Dabei prüft der Messenger selbst, ob ein Bild möglicherweise sexualisierte Gewalt an Kindern zeigt. Konkret müsste dazu aus jedem Bild eine Prüfsumme gewonnen werden, die dann mit den Werten von bekannten Fotos von Kriminellen verglichen wird.

Bei der Vorgehensweise bliebe der Nachrichtenverkehr zwar weiterhin verschlüsselt, Kritiker:innen sehen darin aber dennoch einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre und eine Methode zur Massenüberwachung.

Auch besteht nach Ansicht von Expert:innen ein massives Missbrauchspotenzial. So zeigte eine Studie der TU Darmstadt, dass sich Bilder nicht nur leicht so modifizieren lassen, dass Client-Side-Scanning unwirksam wäre. Tatsächlich wäre es auch umgekehrt möglich, eigentlich harmlose Bilder so zu verändern, dass das System Alarm schlägt.

Schon 2022 warnte der Chaos Computer Club außerdem davor, dass selbst geringe Fehlerquoten bei einem solchen System enorme Folgen haben würde. Wenn alleine in Deutschland täglich mehr als eine halbe Milliarde Nachrichten verschickt werden, könnten tausende Nachrichten pro Tag fehlerhaft gemeldet werden. Was dann wiederum die Frage aufwirft, wo diese Nachrichten dann zur Überprüfung landen würden.

„Die dumpfe Sorge darüber, ob unsere Nachrichten ausgeleitet werden, wer sie betrachtet und wie sicher sie dort wiederum vor Missbrauch sind, wird uns alle betreffen“, warnt der Hackerverbund.

Kritik kommt auch von Ärzten und dem Kinderschutzbund

Kritik an der Chatkontrolle kommt unterdessen nicht nur von Datenschützer:innen. Auch der Deutsche Kinderschutzbund spricht sich gegen die Pläne aus. Zwar sei es grundsätzlich richtig, die Darstellung von sexualisierter Gewalt zu bekämpfen. Das müsse aber im Einklang mit den Grundrechten geschehen, erklärt eine Sprecherin des Verbands gegenüber der Publikation Netzpolitik.

Im medizinischen Bereich wiederum mehren sich Sorgen darüber, welche Auswirkungen die Chatkontrolle auf den Austausch mit Patient:innen haben könnte. Bianca Kastl vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit warnt etwa in der Apotheken-Umschau, dass Algorithmen nicht unterscheiden könnten, ob eine Nachricht an eine:n Ärzt:in oder jemand anderen geschickt wird. Auch könnte etwa ein an eine:n Kinderärzt:in gesendetes Bild eines kranken Babys möglicherweise einen Fehlalarm auslösen.

Wie geht es jetzt weiter mit der Chatkontrolle?

Trotz Kritik von Sicherheitsexpert:innen, Jurist:innen, Datenschützer:innen und anderen: Die Fürsprecher:innen der Chatkontrolle wollen davon nicht ablassen. Am 14. Oktober 2025 wollen sie beim Treffen der EU-Innenminister den nächsten Versuch wagen.

Damit der Vorschlag dieses Mal angenommen wird, müssten mindestens 15 der insgesamt 27 EU‑Mitgliedstaaten, die zusammengenommen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, dem Entwurf zustimmen. Umgekehrt bräuchte es vier Länder, die mindestens 35 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, um das Vorhaben erneut scheitern zu lassen.