3 Millionen Verkäufe an 1 Tag: Switch 2 legt erfolgreichsten Konsolen-Launch aller Zeiten hin

Seit dem 5. Juni 2025 ist Nintendos neue Hybridkonsole Switch 2 offiziell im Handel erhältlich – und findet offenbar reißenden Absatz. Insider:innen zufolge soll die Switch 2 sich innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als drei Millionen Mal verkauft haben.

Switch 2: Rekord für Konsolenverkäufe am Launch-Tag

Damit hätte Nintendo mit großem Abstand den Verkaufsrekord im Konsolenbereich für den Launch-Tag inne, wie es bei Nintendo Prime auf X heißt. Zur Einordnung: Sony als bisheriger Rekordhalter setzte 2013 innerhalb der ersten 24 Stunden gut eine Million PS4 ab.

Würde es in dem aktuellen Tempo weitergehen, wäre auch der nächste Rekord absolut in Reichweite. Denn der steht bei 4,5 Millionen verkauften Konsolen (PS4 und PS5) innerhalb der ersten zwei Monate nach dem Verkaufsstart. Nintendo könnte das in einem Zeitraum von einer Woche gelingen.

Neue Nintendo-Konsole aktuell ausverkauft

Wie viele Switch 2 in den kommenden Tagen und Wochen verkauft, hängt aber auch damit zusammen, wie viele der Konsolen verfügbar sind. Aktuell sind bei den großen hierzulande verfügbaren Online-Handelsplattformen keine Switch 2 im Angebot.

Während Switch-2-Interessierte bei Amazon* um eine Einladung anfragen müssen – ohne Garantie auf ein Gerät –, wird die nächste Switch-2-Lieferung bei Mediamarkt* und Saturn erst für Anfang August 2025 in Aussicht gestellt. Per Social Media haben einige Konsolenfans behauptet, sie hätten am Launch-Tag Switch-2-Exemplare im stationären Handel ergattert. Ob das allerdings in den kommenden Tagen noch möglich sein wird, ist fraglich.

Switch 2 besser nicht bei Ebay kaufen

Wer eine Switch 2 haben möchte, sollte sich aber unbedingt an den offiziellen Handel halten. Auch wenn das heißt, dass man noch einige Wochen warten muss. Denn bei Ebay oder ähnlichen Plattformen droht die Gefahr, von sogenannten Scalpern abgezockt zu werden. Bei unserem Kurzcheck auf Ebay wurden Preise von teils über 700 Euro aufgerufen. Zum Vergleich: Offiziell ist die Switch 2 für 470 Euro erhältlich.

Nintendo, so schreibt etwa Golem, dürfte derweil auf eine hohe Nachfrage vorbereitet sein. Und auch die Lieferketten und Prozesse sind nach Erfolgsverkäufen wie Nindento DS oder Wii entsprechend ausgereift. Heißt: Nachschub zum regulären Preis dürfte bald ausgeliefert werden.

Knackt Switch 2 den Allzeit-Verkaufsrekord?

Ob die Nachfrage nach der Switch 2 auf Dauer so hoch bleibt, dass langfristig der absolute Konsolenverkaufsrekord geknackt werden kann, ist freilich noch nicht abzusehen. Die PS2 von Sony soll sich bisher 155 Millionen Mal verkauft haben. Die Nintendo Switch ist der PS2 mit 152 Millionen verkauften Einheiten dicht auf den Fersen.

