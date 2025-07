Vom 335.000-Dollar-Job zum Auslaufmodell: Warum keiner mehr Prompt Engineers haben will

ChatGPT und Co. benötigen offenbar keine eigenen Übersetzer:innen mehr. (Symbolbild: NMStudio789/Shutterstock)

Im Jahr 2023, wenige Monate nach dem Start von ChatGPT gehörten die „KI-Flüsterer“ genannten Prompt Engineers zu den begehrtesten Tech-Fachkräften. Mit Gehältern von bis zu 335.000 US-Dollar wurde damals in Stellenausschreibungen um Prompt Engineers geworben.

Prompt Engineers kaum noch gefragt

Rund zwei Jahre später ist der Hype um die Dolmetscher:innen zwischen Mensch und Maschine offenbar vorbei. Wie Daten von Microsoft nahelegen, findet sich der Beruf des Prompt Engineers am Ende der Liste neuer KI-Berufe.

Microsoft zufolge liegt das zum einen daran, dass sich die Prioritäten von Unternehmen geändert haben, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Allerdings sind die KI-Modelle auch einfacher in der Bedienung geworden, „verstehen“ also leichter, was Menschen von ihnen wollen. Auch wenn diese keine eigens entworfenen Prompts nutzen.

KI versteht Menschen jetzt besser

Die KI-Systeme seien dialogorientierter und kontextsensitiver als noch vor zwei Jahren. Und sie seien zunehmend in der Lage, bei unklaren Anfragen bei den Nutzer:innen entsprechend nachzuhaken, wie das WSJ schreibt. Das alles habe dazu geführt, dass spezialisierte Prompt Engineers deutlich weniger gefragt sind.

Jared Spataro, Chief Marketing Officer im KI-Bereich bei Microsoft, erklärte, dass vor zwei Jahren noch alle gemeint hätten, dass Prompt Engineering das nächste große Ding sei. „Das hat sich aber überhaupt nicht als richtig herausgestellt“, so Spataro.

Ohnehin dürfte das Thema in den vergangenen Monaten nicht so richtig abgehoben haben. Große Unternehmen sollen sowieso darauf verzichtet haben, extra Prompt Engineers einzustellen. Stattdessen seien die Mitarbeiter:innen entsprechend geschult worden.

Laut der vom WSJ zitierten Microsoft-Umfrage unter 31.000 Arbeitnehmer:innen in 31 Ländern sollen in puncto KI künftig ganz andere Berufe gefragt sein. So wird erwartet, dass Unternehmen künftig Jobs wie KI-Trainier:innen, Datenspezialist:innen und KI-Sicherheitsexpert:innen suchen werden, wie Golem schreibt.

Aber ob die Prognosen dieses Mal stimmen? Schließlich wurde Ähnliches 2023 noch über Prompt Engineers gedacht und geschrieben.