Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

38 Jahre Headhunting: Warum 99,9 Prozent aller Anschreiben im Papierkorb landen

Der renommierte Headhunter Steve Levy aus New York ist seit 38 Jahren im Geschäft – und hat in seiner Karriere laut eigenen Angaben nur ein wirklich überzeugendes Anschreiben bekommen. Levy verrät, wie ein originelles Anschreiben aussehen müsste.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Anschreiben Bewerbung

Originelles Anschreiben – wie geht das? (Foto: Dean Drobot/Shutterstock)

Das Anschreiben oder Bewerbungsschreiben ist ein zentraler Teil der Bewerbung und normalerweise das erste Schreiben, dass Personalverantwortliche von Bewerber:innen lesen. Auch wenn immer mehr Unternehmen darauf verzichten. Im Anschreiben sollten Bewerber:innen unter anderem begründen, warum sie sich um die Stelle bewerben und warum sie dafür geeignet sind.

Anzeige
Anzeige

Bewerbung: Herausforderung Anschreiben

Um sich von anderen Bewerber:innen abzugrenzen, sollte das Anschreiben aber zugleich auch kreativ sein und eine persönliche Note enthalten. Gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass selbst einem renommierten Headhunter wie dem New Yorker Steve Levy bisher kaum überzeugende Anschreiben untergekommen sind.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie Levy bei Businessinsider berichtet, seien die meisten ihm zugeschickten Anschreiben „nur eine schlecht zusammengefasste Version des Lebenslaufs“ gewesen. Ein einziges Anschreiben sei ihm aber aufgrund seiner Originalität wirklich im Gedächtnis geblieben. Dabei ging es um eine Stelle als IT-Systemadministrator:in.

Anzeige
Anzeige

Server bei indirektem Beschuss aufgestellt

In dem Anschreiben gingt es um eine:n IT-Verantwortliche:n mit Army- und Kriegserfahrung. So hieß es darin: „Ich habe Server während indirektem Beschuss aufgestellt, den Kontakt zu einem Vogel gehalten, während unser Fahrzeug durchsiebt wurde und das feinere Handwerk der vielseitigen Anwendung von Panzerband im IT-Kriegsgebiet gemeistert“.

Nach einigen weiteren witzig geschriebenen Anekdoten aus der Militärzeit, dann die Überleitung zum gewünschten IT-Job: „Ich bin überzeugt, dass ich das Skillset, die Erfahrung und das dicke Fell habe, um in der IT-Welt der besten Stadt der Welt zu bestehen“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Headhunter fühlte sich unterhalten

Der Headhunter Levy schreibt, dass er während des Lesens laut aufgelacht und sich gut unterhalten gefühlt habe. Anschließend habe er sofort zum Telefon gegriffen und angerufen. Letztlich war die Stelle zwar nicht geeignet, aber Levy stellte den Kontakt zu einer IT-Beratungsfirma her, wo die Person dann eingestellt wurde.

20 Bilder ansehen
Lücke im Lebenslauf: 20 schlagfertige Antworten Quelle: Twitter @DrLuebbers

Natürlich kann nicht jede:r Bewerber:in mit einer solchen Geschichte punkten. Laut Levy geht es aber ohnehin darum, dass die persönliche Geschichte erzählt wird – und zwar ehrlich und direkt. Wichtig sei es, eine eigene Stimme für sich zu finden, damit die Personalverantwortlichen genau diese Person vor sich sehen.

Anzeige
Anzeige

Bewerber sollen eigene Stimme finden

Vom strikten Einhalten der Formalia rät Levy dagegen ab, ebenso wie vom Einsatz generativer KI beim Verfassen des Anschreibens. „Du musst deine eigene Stimme finden. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Bereich du tätig bist. Denke daran, wie du deinen Freund:innen Geschichten erzählst“, so der erfahrene Headhunter.

In eigener Sache: Hilft Künstliche Intelligenz in deiner HR-Arbeit? Dieses Paper von t3n Skills gibt dir einen Überblick über Chancen und Grenzen von KI im Personalbereich. Hier geht’s zum Shop!
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Bewerbung Server Vorstellungsgespräch
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren