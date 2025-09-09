38 Jahre Headhunting: Warum 99,9 Prozent aller Anschreiben im Papierkorb landen

Das Anschreiben oder Bewerbungsschreiben ist ein zentraler Teil der Bewerbung und normalerweise das erste Schreiben, dass Personalverantwortliche von Bewerber:innen lesen. Auch wenn immer mehr Unternehmen darauf verzichten. Im Anschreiben sollten Bewerber:innen unter anderem begründen, warum sie sich um die Stelle bewerben und warum sie dafür geeignet sind.

Bewerbung: Herausforderung Anschreiben

Um sich von anderen Bewerber:innen abzugrenzen, sollte das Anschreiben aber zugleich auch kreativ sein und eine persönliche Note enthalten. Gar nicht so einfach. Kein Wunder, dass selbst einem renommierten Headhunter wie dem New Yorker Steve Levy bisher kaum überzeugende Anschreiben untergekommen sind.

Wie Levy bei Businessinsider berichtet, seien die meisten ihm zugeschickten Anschreiben „nur eine schlecht zusammengefasste Version des Lebenslaufs“ gewesen. Ein einziges Anschreiben sei ihm aber aufgrund seiner Originalität wirklich im Gedächtnis geblieben. Dabei ging es um eine Stelle als IT-Systemadministrator:in.

Server bei indirektem Beschuss aufgestellt

In dem Anschreiben gingt es um eine:n IT-Verantwortliche:n mit Army- und Kriegserfahrung. So hieß es darin: „Ich habe Server während indirektem Beschuss aufgestellt, den Kontakt zu einem Vogel gehalten, während unser Fahrzeug durchsiebt wurde und das feinere Handwerk der vielseitigen Anwendung von Panzerband im IT-Kriegsgebiet gemeistert“.

Nach einigen weiteren witzig geschriebenen Anekdoten aus der Militärzeit, dann die Überleitung zum gewünschten IT-Job: „Ich bin überzeugt, dass ich das Skillset, die Erfahrung und das dicke Fell habe, um in der IT-Welt der besten Stadt der Welt zu bestehen“.

Headhunter fühlte sich unterhalten

Der Headhunter Levy schreibt, dass er während des Lesens laut aufgelacht und sich gut unterhalten gefühlt habe. Anschließend habe er sofort zum Telefon gegriffen und angerufen. Letztlich war die Stelle zwar nicht geeignet, aber Levy stellte den Kontakt zu einer IT-Beratungsfirma her, wo die Person dann eingestellt wurde.

Natürlich kann nicht jede:r Bewerber:in mit einer solchen Geschichte punkten. Laut Levy geht es aber ohnehin darum, dass die persönliche Geschichte erzählt wird – und zwar ehrlich und direkt. Wichtig sei es, eine eigene Stimme für sich zu finden, damit die Personalverantwortlichen genau diese Person vor sich sehen.

Bewerber sollen eigene Stimme finden

Vom strikten Einhalten der Formalia rät Levy dagegen ab, ebenso wie vom Einsatz generativer KI beim Verfassen des Anschreibens. „Du musst deine eigene Stimme finden. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Bereich du tätig bist. Denke daran, wie du deinen Freund:innen Geschichten erzählst“, so der erfahrene Headhunter.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.