Handelt es sich bei 3I/ATLAS um Alien-Technologie? Warum ein Harvard-Forscher diese Frage stellt

Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Ein Team von Astronomen, darunter der bekannte Professor Avi Loeb von der Harvard University im US-amerikanischen Cambridge, hat in einem wissenschaftlichen Paper (PDF) die Hypothese aufgestellt, das interstellare Objekt 3I/ATLAS könnte ein Artefakt einer außerirdischen Zivilisation sein – möglicherweise sogar einer feindseligen. Die Autoren selbst bezeichnen ihre Arbeit aber explizit als „pädagogische Übung”, ein Gedankenspiel also, das aufzeigen soll, wie man mit zukünftigen, potenziell erklärungsbedürftigen Himmelskörpern umgehen könnte.

Grundlage für diese provokante Annahme ist eine ganze Kette von statistischen Anomalien, die das Objekt zeigt. Die Analyse, die in Zusammenarbeit mit Forschern der Initiative for Interstellar Studies aus dem britischen London entstand, ist eine faszinierende Demonstration wissenschaftlicher Methodik an den Grenzen unseres Wissens.

Eine Kette von Unwahrscheinlichkeiten

Die Forscher listen mehrere Punkte auf, die 3I/ATLAS von einem gewöhnlichen Kometen oder Asteroiden unterscheiden könnten. So liegt seine Umlaufbahn fast perfekt in der Ebene unseres Sonnensystems, was statistisch sehr unwahrscheinlich ist. Gleichzeitig bewegt er sich retrograd, also entgegen der Laufrichtung der Planeten, was eine Abfangmission von der Erde aus technologisch extrem aufwendig machen würde.

Zudem deuten Beobachtungen auf eine für einen interstellaren Asteroiden unwahrscheinlich große Masse hin, während gleichzeitig die für einen Kometen dieser Größe typische Ausgasung (die Koma) bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Weiterhin, so das Paper, komme das Objekt auf seiner Flugbahn den Planeten Venus, Mars und Jupiter ungewöhnlich nahe. Die kombinierte Wahrscheinlichkeit für diese zufälligen Annäherungen liege bei unter 0,005 Prozent.

Avi Loeb: Brillanter Geist und Provokateur

Dass diese Fragen gerade von Avi Loeb kommen, ist kein Zufall. Der ehemalige Leiter des astronomischen Instituts in Harvard ist bekannt für seine Bereitschaft, unkonventionelle Hypothesen zu verfolgen. Er sorgte bereits 2017 für Aufsehen, als er vorschlug, das erste interstellare Objekt, 1I/’Oumuamua, könne ein außerirdisches Sonnensegel sein.

Mit seinem „Galileo Project“ an der Harvard University sucht er gezielt nach technologischen Signaturen außerirdischer Zivilisationen. Loebs Arbeit wird in der wissenschaftlichen Community kontrovers diskutiert, zwingt Fachkolleg:innen aber immer wieder, etablierte Annahmen zu hinterfragen.

Die Logik der Stille: Die Dunkle-Wald-Hypothese

Die Autoren des Papers untermauern ihr Gedankenspiel mit einer düsteren Theorie aus der Science-Fiction. Die „Dunkle-Wald-Hypothese“, populär gemacht durch den Roman des chinesischen Autors Cixin Liu, postuliert, dass Zivilisationen im Universum aus Angst vor überlegenen, feindseligen Kulturen absichtlich im Verborgenen bleiben.

Würde eine Zivilisation eine Sonde aussenden, wäre sie demnach bestrebt, unentdeckt zu bleiben. Interessanterweise, so die Forscher, wird 3I/ATLAS seinen sonnennächsten Punkt (Perihel) genau dann erreichen, wenn er von der Erde aus von der Sonne verdeckt wird. Ein perfekter Moment für ein unbemerktes Bremsmanöver, um im Sonnensystem zu verbleiben.

Ein wertvolles Gedankenspiel mit Risiken

Trotz der fesselnden Argumentationskette betonen die Autoren im Fazit ihres Papers unmissverständlich, dass sie selbst von einem natürlichen Ursprung des Objekts ausgehen. Wie das Magazin Futurism berichtet, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass es sich um einen ganz normalen Kometen handelt und weitere Beobachtungen dies bestätigen werden.

Die Schattenseite solcher Gedankenspiele ist die Gefahr der medialen Zuspitzung, die aus einer Hypothese schnell einen Fakt konstruiert. Der eigentliche Wert der Arbeit liegt daher woanders: Sie schärft den Blick für Anomalien und entwickelt Methoden und Protokolle, die bei der Analyse der Dutzenden interstellaren Objekte angewendet werden können, deren Entdeckung das Vera C. Rubin Observatorium in den kommenden Jahren verspricht. Sie ist eine Anleitung zum systematischen Zweifel – einer der wichtigsten Antriebe für wissenschaftlichen Fortschritt.

