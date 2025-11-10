3I/Atlas: Hat der interstellare Komet seine Farbe geändert?

Der Komet Nishimura soll sich so hell am Nachthimmel zeigen, dass du ihn mit bloßem Auge sehen kannst. (Bild: AstroStar/Shutterstock)

3I/Atlas, der erst dritte bekannte interstellare Besucher unseres Sonnensystems, überrascht Wissenschaftler:innen weltweit immer wieder aufs Neue. Aktuell steht seine Farbe im Fokus. Entdeckt wurde Komet im Juli, am 30. Oktober erreichte er seinen sonnennächsten Punkt. Insgesamt drei auf die Sonne gerichtete Raumsonden sammelten Bilder von ihm, als er an unserer Sonne vorbeiraste. Diese Aufnahmen zeigten, dass 3I/Atlas eine rasante Aufhellung durchlief, welche die Aufhellung, die bei den meisten Kometen, die in ähnlicher Entfernung zur Sonne beobachtet wurden, übertrifft.

In einer Vorabveröffentlichung der Bilddaten auf dem Wissenschafts-Online-Archiv arXiv schrieben Wissenschaftler:innen, die neuen Daten würden zeigen, dass 3I/Atlas „deutlich blauer als die Sonne“ sei – im Gegensatz zu „früheren Beobachtungen, die den Kometenstaub als rot darstellten“. Zahlreiche Medien berichteten daraufhin, der Komet habe mehrfach seine Farbe geändert, und führten dies auf mysteriöse Gründe zurück.

Darum werden Kometen auch als „schmutzige Schneebälle“ bezeichnet

Doch laut einem der Wissenschaftler, der an der neuen Studie beteiligt ist, ist das falsch. „Wir haben keinerlei Beweise dafür, dass die Gaskoma ihre Farbe ändert“, erklärte Qicheng Zhang, Forscher am Lowell Observatory in Arizona, gegenüber space.com. „Unser Ergebnis zeigt lediglich, dass die Gaskoma wahrscheinlich noch vorhanden ist und wesentlich zur Gesamthelligkeit beiträgt“, betonte er.

Kometen werden aufgrund ihrer eisigen Kerne, die aus gefrorenen Gasen mit Gesteins- und Staubpartikeln bestehen, manchmal auch als „schmutzige Schneebälle“ bezeichnet. Wenn sich Kometen der Sonne nähern, kondensieren die darin enthaltenen Gase und bilden eine nebelartige Hülle aus Gas und Staub, die den Kometen ein verschwommenes Aussehen verleihen. Diese sogenannte Koma kann auch einen langen, hellen Schweif ausbilden, wenn der Sonnenwind die Gase vom Kometenkern wegdrückt.

Laut Wissenschaftler Zhang hat der Komet nur ein Mal seine Farbe verändert

Laut Zhang hat der Komet 3I/Atlas technisch gesehen nur ein Mal seine Farbe verändert – als seine Koma hell aufleuchtete, weil der Komet beim Erwärmen durch die Sonneneinstrahlung Gase ausstieß. Dies geschah lange bevor Berichte über die vermeintlich sensationelle Farbveränderung des interstellaren Besuchers auftauchten.

Laut den Wissenschaftler:innen wird 3I/Atlas am 19. Dezember unserer Erde am nächsten kommen und uns dann in einer Entfernung von etwa 270 Millionen Kilometern passieren.