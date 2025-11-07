Anzeige
News
Interstellarer Komet 3I/Atlas: Mars-Sonde gelingt spektakuläre Aufnahme des seltenen Weltraum-Gastes

Der chinesischen Raumfahrtagentur ist es gelungen, den bisher größten interstellaren Kometen in unserem Sonnensystem zu fotografieren. Das sollte helfen, mehr über den besonderen Besucher zu erfahren.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Interstellarer Komet 3I/Atlas: Mars-Sonde gelingt spektakuläre Aufnahme des seltenen Weltraum-Gastes

Kometen sind spannende interstellare Objekte. (Symbolbild: Triff/Shutterstock)

Der interstellare Komet 3I/Atlas, der in unserem Sonnensystem unterwegs ist, kann womöglich bald schon besser erforscht werden. Der Grund: Chinas Mars-Orbiter Tianwen 1 hat ihn während seines Vorbeifluges am Mars fotografiert und könnte damit die weltweiten Bemühungen zur Erforschung dieses seltenen interstellaren Objekts weiter voranbringen.

3I/Atlas ist vermutlich älter als unser Sonnensystem

3I/Atlas ist erst das dritte Objekt, das aus einem anderen Planetensystem stammt und nachweislich unser Sonnensystem erreicht hat. Die ersten zwei waren ‚Oumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov im Jahr 2019. Raumfahrtagenturen weltweit haben alle Möglichkeiten geprüft, den eindringenden Kometen zu untersuchen.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die Nasa richteten ihre Mars-Raumsonden auf 3I/Atlas, der vermutlich älter als unser Sonnensystem ist. Die chinesische Nationale Raumfahrtbehörde (CNSA) konnte nun einen Erfolg verkünden: Ihre Sonde Tianwen 1 fotografierte den interstellaren Kometen zwischen dem 1. und 4. Oktober.

Fotos aus 29 Millionen Kilometern Entfernung

Tianwen 1 nutzte seine hochauflösende Bildkamera HiRIC, um den Kometen vor dem Sternenhintergrund fotografisch festzuhalten. Die Kamera ist laut space.com vergleichbar mit HiRISE an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) der Nasa, hat jedoch eine etwas geringere Auflösung.

Das Ablichten des interstellaren Kometen stellte eine große Herausforderung dar, da er lichtschwach ist und die Bilder aus einer Entfernung von knapp 29 Millionen Kilometern gemacht wurden. Zudem ist 3I/Atlas mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 58 km/s unterwegs.

Tianwen 1 ist Chinas erste planetare Erkundungsmission

„Die von einer hochauflösenden Kamera erfassten Daten wurden von einem bodengestützten Anwendungssystem empfangen, verarbeitet und dargestellt“, teilte die CNSA in ihrer Erklärung mit. „Die Bilder zeigen deutlich die charakteristischen Merkmale des Kometen: einen Kern und eine ihn umgebende Koma mit einem Durchmesser von mehreren tausend Kilometern.“ Die Koma ist die nebelartige Hülle aus Gas und Staub, die einen Kometen umgibt.

Tianwen 1 ist Chinas erste planetare Erkundungsmission. Sie startete im Juli 2020 und erreichte im Februar 2021 die Mars-Umlaufbahn. Der Rover Zhurong landete im Mai 2021 erfolgreich in der Utopia Planitia-Region des Mars und war dort rund ein Jahr lang im Einsatz.

