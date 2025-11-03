3I/Atlas leuchtet zu hell: Interstellare Komet gibt Wissenschaftlern neue Rätsel auf

Ein sehr schneller Besucher unseres Sonnensystems gibt der Wissenschaft weiter Rätsel auf. Die Rede ist vom interstellaren Kometen 3I/Atlas, der laut Nasa mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200.000 Kilometer pro Stunde durch unser Sonnensystem rast.

Rasante Helligkeitszunahme gibt Rätsel auf

Der Kern von 3I/Atlas könnte bis zu 5,6 Kilometer groß sein, er ist der größte und schnellste interstellare Komet, der bisher im Sonnensystem beobachtet wurde. Vor kurzem kam er unserer Sonne am nächsten – und stellte die Wissenschaftler:innen dabei vor neue Herausforderungen. Diesmal aufgrund einer rasanten Helligkeitszunahme.

Die Wissenschaftler:innen hatten damit gerechnet, dass 3I/Atlas heller werden würde, als er am 29. Oktober seinen sonnennächsten Punkt, das sogenannte Perihel, erreichte. Das ist laut space.com ein typisches Phänomen für Kometen, die aus der Oortschen Wolke, einer kugelförmige Ansammlung von Milliarden eisiger Körper am äußersten Rand des Sonnensystems, stammen.

Warum wurde 3I/Atlas so schnell so hell?

Die Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass aus Eis Gas wird und dieses Gas bricht aus der Hülle des Kometen aus und schleudert Staub ab. Dieser Staub reflektiert Licht und verstärkt so die Helligkeit des Kometen.

3I/Atlas wurde jedoch viel schneller hell als erwartet. „Der Grund für die rasante Helligkeitszunahme, die die Helligkeitszunahme der meisten Kometen der Oortschen Wolke bei ähnlichem Radius deutlich übertrifft, ist weiterhin unklar“, erklärten die US-Wissenschaftler Qicheng Zhang vom Lowell Observatory in Flagstaff (Arizona) und Karl Battams, Astrophysiker am Naval Research Laboratory (NRL) in Washington in einer Abhandlung.

Hohe Geschwindigkeit könnte ein Grund sein – aber nicht der einzige

Als mögliche Gründe für die unerwartet rasche Aufhellung des Kometen nannten die zwei Wissenschaftler die hohe Geschwindigkeit, mit der sich 3I/Atlas der Sonne näherte oder womöglich auch seine innere Zusammensetzung.

Sollte sich der Kern von 3I/Atlas von jenem anderer Kometen der Oortschen Wolke unterscheiden, könnte dies bedeuten, dass auch das Planetensystem, aus dem er stammt, eine andere chemische Zusammensetzung aufweist. „Ohne eine gesicherte physikalische Erklärung bleibt sein Verhalten ungewiss“, schrieben die Wissenschaftler. Klar ist lediglich, dass 3I/Atlas zahlreichen Forscher:innen weiterhin Rätsel aufgibt.