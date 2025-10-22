3I/Atlas: Interstellares Objekt entwickelt mysteriösen „Anti-Schweif“ in Richtung Sonne

Der Komet 3I/Atlas fasziniert die Wissenschaft seit Monaten. Er ist erst das dritte Objekt, das aus dem interstellaren Raum stammt und unser Sonnensystem durchquert. Seine Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Sekunde sowie seine stark hyperbolische Bahn zeigen eindeutig, dass er nicht gravitativ an die Sonne gebunden ist. Aber je mehr Forscher:innen über den Kometen herausfinden, desto rätselhafter wird er. Wie Futurism berichtet, rückt jetzt auch eine mysteriöse Anti-Schweif-Ausdehnung in Richtung Sonne in den Fokus der Untersuchungen.

Ein internationales Team von Astronom:innen hat den Kometen mit mehreren Teleskopen beobachtet und festgestellt, dass er von einer typischen Staub- und Gaswolke umgeben ist. Eine Eigenschaft fehlte allerdings – nämlich der Schweif. Im August dieses Jahres nahmen auch Forscher:innen auf Hawaii den Kometen mit dem dortigen Keck-II-Teleskop ins Visier. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich mehr als 2,5-mal so weit von der Erde entfernt wie die Sonne. Der Harvard-Astronom Avi Loeb, der schon für seine kontroversen Thesen zu 3I/Atlas bekannt ist, schrieb in einem Blogbeitrag, dass die Beobachtungen „Hinweise auf eine rätselhafte Anti-Schweif-Ausdehnung in Richtung Sonne“ ergeben hätten.

3I/Atlas lässt viele wissenschaftliche Fragen offen

In einer aktuellen, noch nicht durch eine Peer-Review geprüften Veröffentlichung bestätigte ein Team von Astronom:innen anhand der Keck-II-Daten zuvor gemeldete Cyanid- und Nickelausgasungen, die sowohl in Richtung der Sonne als auch entgegengesetzt emittiert werden. Laut Loeb deute das eindeutig auf einen Anti-Schweif hin. „Besonders bemerkenswert ist, dass das Weißlichtbild von 3I/Atlas keine Hinweise auf einen bekannten Kometenschweif zeigt, wie man ihn bei Staub erwarten würde, der das Sonnenlicht streut und durch den Sonnenstrahlungsdruck von der Sonne weggedrückt wird“, so der Harvard-Wissenschaftler.

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen könnte darin liegen, dass größere Staubkörner vom Sonnenwind auf der sonnenzugewandten Seite des Kometen nicht fortgedrückt werden. Der Kern aus sublimierendem Eis könnte sich rasch drehen und große Trümmerteile in beide Richtungen entlang seiner Bahn freisetzen, wodurch der Eindruck eines sonnenzugewandten Anti-Schweifs entstünde. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits bei anderen Kometen gemacht, deren Anti-Schweife auf einen langsamen Ausstoß größerer Staubpartikel aus der sonnenbeschienenen Hemisphäre hinweisen.

Der Komet ist weiterhin Objekt der Forschung

Der Astronom Michael Busch von der University of California in Los Angeles schrieb in einem Beitrag auf Bluesky: „Bei einem rotierenden Kometenkern … können Auswürfe von einer Stelle mit einer heliozentrischen Geschwindigkeit abgehen, die sie entweder vor oder hinter den Kern bringt.” Dabei spiele es keine Rolle, von welcher Seite der Komet betrachtet werde. In einem weiteren Beitrag erklärte Busch, dass feiner Staub und ausgestoßenes Gas durch Strahlungsdruck und Sonnenwind nach außen gedrückt werden, während größere Partikel entlang der Umlaufbahn – also vor und hinter dem Kern – verteilt sind.

Loeb wirft währenddessen zwei zentrale Fragen auf: „Was ist die Natur des Anti-Schweifs? Warum ignorieren Kometenexpert:innen diese Anomalie und bestehen darauf, dass 3I/Atlas ein bekannter Komet ist?“ Zuvor brachte er die Möglichkeit ins Spiel, dass der Komet künstlichen Ursprungs sein könnte – eine Erklärung, die seiner Ansicht nach die ungewöhnlichen Eigenschaften rechtfertigen würde. Fest steht: Bis der Komet unser Sonnensystem wieder verlässt, wird es für die Wissenschaft noch einige Gelegenheiten geben, ihn genauer zu studieren. Schon bald soll sich 3I/Atlas dem Jupiter nähern, was der Nasa-Sonde Juno und der Esa-Mission Juice die Gelegenheit bietet, das rätselhafte Objekt zumindest kurzzeitig unter die Lupe zu nehmen.