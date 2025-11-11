3I/Atlas: Ist der interstellarer Komet bei der Sonnenpassage auseinandergebrochen?

Der interstellare Komet 3I/Atlas sorgt nach seiner Passage hinter die Sonne erneut für Aufsehen. Nachdem wir bereits über seine unerwartete Helligkeit und die mysteriöse Farbänderung gestaunt haben, liefert das Objekt nun den nächsten Anlass für intensive Debatten.

Der Komet ist bei seiner Annäherung an die Sonne (dem Perihel) so dramatisch heller geworden, dass er einen enormen Massenverlust aufweisen muss.

Das “16-fache Problem” des Kometen

Der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb hat dazu eine aufsehenerregende, aber zunächst nachvollziehbare Berechnung angestellt. Wie Loeb in seinem Blog auf Medium darlegt, basieren seine Überlegungen auf neuen Aufnahmen. Die Bilder der Astronomen Michael Buechner und Frank Niebling vom 9. November zeigen eine komplexe Schweifstruktur mit einem massiven „Gegenschweif”.

Loeb rechnet vor: Um die beobachtete Gasmenge freizusetzen, sei eine Oberfläche von über 1.600 Quadratkilometern nötig. Bisherige Beobachtungen, etwa mit dem Hubble-Teleskop, legten jedoch eine maximale Größe von nur rund 25 Quadratkilometern (bei 5,6 km Durchmesser) nahe.

Er fasst die Diskrepanz mit den Worten „Houston, we have a problem” zusammen. Die Oberfläche scheint mindestens 16-mal größer zu sein, als sie sein dürfte.

Die plausibelste natürliche Erklärung für diesen Widerspruch ist simpel: Der Komet ist nicht mehr intakt. Loeb schlussfolgert, dass 3I/Atlas durch die enorme Hitze und die Gezeitenkräfte der Sonne „dezimiert” wurde und in „mindestens 16 gleichgroße Stücke, und wahrscheinlich sehr viel mehr” zerbrochen ist.

Wenn ein Komet zerfällt, vergrößert sich die Gesamtoberfläche seines Materials drastisch. Dadurch kann die Sonnenstrahlung schlagartig viel mehr Eis sublimieren (also in Gas umwandeln), was die extreme Aufhellung erklärt. Was wir sehen, so Loeb, sei „das resultierende Feuerwerk”.

Die umstrittene Alternative des Avi Loeb

Avi Loeb wäre jedoch nicht Avi Loeb, wenn er es bei dieser Erklärung belassen würde. Der Astrophysiker ist bekannt für seine umstrittene These, dass das erste interstellare Objekt, 1I/ʻOumuamua, ein künstliches Objekt gewesen sein könnte.

Auch bei 3I/Atlas bringt er eine alternative Deutung ins Spiel. Sollten kommende Beobachtungen zeigen, dass der Kometenkern eben nicht zerbrochen ist, müsse man 3I/Atlas als „etwas anderes als einen natürlichen Kometen” betrachten.

Er verweist auf technologische Triebwerke, wie auch Futurism unterstreicht. Diese könnten, so Loeb, den beobachteten Schub mit weit weniger Massenverlust erzeugen als die Sublimation von Eis.

Wissenschaftliche Einordnung: Hype oder Hypothese?

Diese Spekulationen sorgen in der Fachwelt für Widerspruch. Während die Hypothese eines natürlichen Zerfalls auf breite Zustimmung trifft, wird Loebs “Alien-Tech”-Alternative von vielen Forscher:innen als medienwirksame Spekulation abgetan.

Wie die Times of India berichtet, bezeichnete der bekannte britische Physiker Brian Cox Loebs Theorien als „Quatsch”. Auch der US-Astrophysiker Neil deGrasse Tyson kritisierte den Ansatz in der Vergangenheit als „Clickbait”.

Der wissenschaftliche Konsens, vertreten etwa durch das SETI-Institut im US-Bundesstaat Kalifornien, ist deutlich unaufgeregter. Die Analysen des Instituts behandeln 3I/Atlas konsequent als Kometen, dessen Zusammensetzung zwar spannend, aber im Rahmen dessen liegt, was man von langperiodischen Kometen kennt.

Selbst der von Loeb angeführte „Gegenschweif” sei kein Beleg für ein Mysterium. Dieses Phänomen ist laut Fachmedien wie IFLScience zwar selten, aber bekannt. Es entstehe oft durch eine optische Täuschung oder durch schwerere Staubpartikel, je nachdem, wie die Erde die Bahnebene des Kometen kreuzt.

Die Situation ist jedoch keine reine Spekulation, die sich nicht auflösen ließe. Der Komet wird seine Integrität – oder den Mangel daran – bald offenbaren müssen.

Am 19. Dezember 2025 erreicht 3I/Atlas seine nächste große Wegmarke: die dichteste Annäherung an die Erde. Dann werden das James-Webb- und das Hubble-Weltraumteleskop eine hochauflösende Sicht auf das Objekt (oder seine Trümmer) haben. Spätestens dann wird sich zeigen, ob wir Zeugen eines natürlichen Kometen-Zerfalls wurden oder ob die Debatte um Avi Loebs Thesen in eine neue Runde geht.