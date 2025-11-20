40 Jahre Windows: Diese 5 Programme kannst du heute noch nutzen

Auch wenn Microsoft heutzutage eher wegen der Integration von KI in alle seine Produkte und seinen Beziehungen zu OpenAI in den Schlagzeilen landet, liegt die Stärke der Software-Firma in einem ganz anderen Bereich. Statcounter zufolge läuft auf zwei Drittel der im vergangenen Oktober erfassten Desktop-Endgeräte eine Version von Windows. Das macht das Betriebssystem auch heute noch zum Software-Aushängeschild der US-Firma. Aber das war nicht immer so.

Als die ersten Händler am 20. November 1985 Windows 1.01 in ihre Regale stellen, ist die Reaktion der Presse und der Konsument:innen eher verhalten. Und das obwohl die Idee, dem textbasierten Betriebssystem MS-DOS eine schicke grafische Oberfläche zu verpassen, eine gute ist. Nicht nur, weil Apple ein Jahr früher mit dem Macintosh vorgelegt hat.

Zeitgenössischen Medienberichten nach ist eines der großen Probleme des ersten Windows, dass sich die Maussteuerung bei PC-Nutzer:innen noch nicht durchgesetzt hat. Microsoft veröffentlicht seine eigene Maus beispielsweise erst 1983 zum Preis von 195 US-Dollar. Heutzutage wären das fast 600 Dollar. Dass das Betriebssystem ziemlich langsam ist, trägt ebenfalls zur mauen Rezeption bei. Die New York Times vergleicht 1986 das Ausführen von Windows auf einem 512-Kilobyte-System beispielsweise mit dem „Ausgießen von Melasse in der Arktis“.

Damit, dass einige der Programme, die Microsoft für das erste Windows einführt, auch in heutigen Versionen noch genutzt werden, hat vor 40 Jahren also vermutlich niemand gerechnet. Optisch sehen diese mittlerweile anders aus. Aber die Grundfunktion und die Idee dieser App-Urgesteine sind auch 2025 dieselben wie 1985.

Rechner

Im Browser, auf dem Handy oder über das Betriebssystem des Laptops oder PCs: Rechner gehören seit Jahrzehnten zu den Apps, die so simpel wie relevant sind und die auch in Zukunft häufig genutzt werden dürften. Kein Wunder, dass Microsoft ein entsprechendes Programm schon 1985 für Windows einführt. Schließlich hat die Konkurrenz von Apple schon seit 1984 ein grafisches Rechenprogramm mit an Bord.

Anders als in späteren Versionen ist die Windows-1-Variante relativ simpel und kann noch keine komplexeren Berechnungen anstellen. Das kommt erst mit Windows 3.0, als der Rechner einen wissenschaftlichen Modus mit Trigonometrie-, Exponential- oder Log-Funktionen spendiert bekommt.

Notepad

Schnell mal eine Notiz machen, ohne großartige Formatierung und andere Feinheiten, das geht lange Zeit nur analog. Mit Notepad, das 1983 zum ersten Mal vorgestellt und zwei Jahre später ab Werk mit Windows 1.01 mitgeliefert wird, wird Kritzeln digital.

In der ersten Version lässt sich der erstellte Text durchsuchen, kopieren und einfügen und im Txt-Format speichern. Windows 1.0 hat mit Write übrigens auch ein Tool für Rich-Text-Textverarbeitung, mit dem sich beispielsweise Texte formatieren und einrücken lassen. Ab Windows 95 wird Write durch das funktionstechnisch sehr ähnliche Wordpad ersetzt. Selbiges ist aber seit Ende 2024 nicht mehr in aktuellen Versionen von Windows 11 verfügbar.

In seiner modernen Variante ist Notepad zwar optisch immer noch enorm reduziert und übersichtlich, bietet aber zahlreiche frische Funktionen. Dokumente lassen sich in Tabs organisieren, Text lässt sich nicht nur suchen, sondern auch ersetzen, und mittlerweile bietet das Tool auch analog zum mächtigeren Word Rechtschreibkorrektur, simple Markdown-Formatierung und Copilot-Integration.

Paint

Für künstlerische Höhenflüge braucht es gesonderte Programme, aber um simple Grafiken zu erstellen, reicht Paint selbst heute noch aus. Auch dieses Programm schafft es in die Ur-Version von Windows und kann für die damalige Zeit schon einiges. Neben dem Erstellen simpler geometrischer Formen und Linien mit Mausunterstützung können Bilder auch mit Text in verschiedenen Schriftarten und Bézier-Kurven verziert und ganze Bildbereiche mit monochromen Mustern ausgefüllt werden.

Mittlerweile hat sich Paint zu einer Art Mini-Photoshop gemausert. Das Programm unterstützt die Arbeit in Ebenen, kann Hintergründe entfernen und die Ergebnisse lassen sich auch als transparente PNGs speichern. Wirklich bahnbrechend sind diese Features nicht. Aber wer keine zusätzlichen Programme installieren will und trotzdem eine annehmbare Option für Bildbearbeitung sucht, bekommt Paint mit jedem Windows-PC frei Haus.

Uhr

Eigentlich offensichtlich, aber für die damalige Zeit dann doch neu: die Einbindung einer Uhr als eigenes Programm. Gesonderte Funktionen, außer die analoge Anzeige der Zeit, hat das Uhr-Programm 1985 noch keine. Dafür ist sie bis Windows 3.1 fester Bestandteil des Betriebssystems. Mit dem Start von Windows 95 verschwindet die Uhr als eigene App.

Auf Desktop-Rechnern taucht das Urgestein erst mit Windows 8.1 wieder als eigenes Programm auf. In der aktuellsten Windows-Version übernimmt die App gleich mehrere Aufgaben. Die aufpolierte Uhr fungiert als Wecker, Stoppuhr, Timer und Weltuhranzeiger. Besonders interessant im Arbeitskontext: die Möglichkeit der Einrichtung von Fokuszeiten.

Systemsteuerung

Die Geschichte der Systemsteuerung zeigt, wie eine einfache Idee im späteren Versionsverlauf unnötig verkompliziert werden kann. Die Ur-Version des Programms regelt 1985 nur eine Handvoll Aspekte, zum Beispiel das Blinkverhalten des Mauszeigers oder die Einstellung von Datum und Uhrzeit.

Bis 2012 bleibt die Systemsteuerung die zentrale Anlaufstelle für einen Großteil der technischen Einstellmöglichkeiten von Windows-PCs, von der Anzeige von Inhalten bis zur Verwaltung der installierten Programme. Mit Windows 8 führt Microsoft die Einstellungen-App ein, die die Systemsteuerung perspektivisch ersetzen soll. Bis heute existieren aber beide Programme parallel – und was wo einstellbar ist, erfährt man in der Regel nur durch Trial-and-Error.