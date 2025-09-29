Anzeige
43 Millionen Tonnen: Was das riesige Lithium-Vorkommen in Sachsen-Anhalt bedeutet

Die Zukunft der Elektromobilität hängt maßgeblich von einem Rohstoff ab: Lithium. Nun hat Neptune Energy in der Altmark ein großes Vorkommen entdeckt, das Deutschland zum Lithium-Standort machen könnte.

Von Tobias Weidemann
Lithium wird in großen Mengen in der Herstellung von E-Auto-Batterien benötigt. (Foto: asharkyu / Shutterstock)

Im nördlichen Sachsen-Anhalt hat das Unternehmen Neptune Energy nach eigenen Angaben kürzlich ein großes Lithium-Vorkommen ausgemacht. Laut einem Gutachten soll es sich um 43 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent handeln, die in der Altmark vermutet werden. Das hatte sich im Rahmen eines Pilotprojekts im Sommer ergeben. Man könne damit, erklärt das Unternehmen Neptune Energy, einen wesentlichen Beitrag zur deutschen und europäischen Versorgung mit Lithium leisten. Das Unternehmen ist schon seit 1969 mit der Förderung von Erdgas in der Altmark betraut.

Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von Batterien, beispielsweise für E-Autos. Es handelt sich dabei um ein sehr leichtes Metall, das sehr reaktionsfreudig ist und über ein hohes elektrochemisches Potenzial verfügt. Dabei ist Lithium eben nicht nur als Rohstoff für Autobatterien im Einsatz, sondern es kommt auch aufgrund der hohen Energiedichte und der vergleichsweise langen Lebensdauer in zahlreichen Elektrogeräten zum Einsatz. Ebenso werden Lithium-Ionen-Speicher genutzt, um Wind- und Solaranlagen zu puffern. Darüber hinaus kommt es bei der Herstellung von Glas, Schmierstoffen und sogar in einzelnen Bereichen der Medizin zum Einsatz.

Förderung stößt wegen Umweltbedenken auf Kritik

Kurzum: Lithium gilt als Treibstoff für die elektrische Zukunft und beim Ausstieg aus fossilen Energien. Expert:innen gehen davon aus, dass sich der weltweite Lithium-Bedarf bis 2035 mindestens verdreifachen wird – vor allem getrieben durch den massiven Ausbau der Elektromobilität.

Man hofft, dass Lithium zu einem der entscheidenden Rohstoffe der Energiewende wird – mit entsprechendem geopolitischen Gewicht. Auch wenn eine einzige E-Auto-Batterie je nach Batterietyp und Kapazität zwischen fünf und 15 Kilogramm Lithium benötigt, zeigt der Wert von 43 Millionen Tonnen des Materials, die im Tiefwasservorkommen in der Altmark vermutet werden, welches Potenzial all das für die Region haben könnte.

Axel Wenke, bei Neptune Energy für Neue Energien verantwortlich, erklärt, man verfüge aufgrund der gewachsenen Infrastruktur und des technischen Know-hows über ideale Voraussetzungen, um die Transformation von der fossilen Erdgasförderung hin zu einer umweltschonenden Lithiumgewinnung zu leisten. Weitere Pilotprojekte in der Altmark laufen, auch wenn diese nicht die einzige Region ist, in der nach Lithium gesucht wird. Der Rohstoff in größeren Mengen wird auch im Erzgebirge und im Oberrheingraben sowie in Teilen Norddeutschland vermutet. Allerdings gibt es in allen Regionen Widerstand seitens der Bevölkerung, da die Förderung auch Umweltbelastungen nach sich ziehen kann.

